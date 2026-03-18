No basta un portazo: la contundente definición de la OMS sobre la salida de la Argentina del organismo

La salida del país de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que la Cancillería dio ayer como un hecho sigue siendo “potencial” para ese organismo internacional. Hoy, en conferencia de prensa, funcionarios en Ginebra no solo expresaron su “tristeza” por la decisión, sino que anticiparon es una solicitud que le corresponde tratar a todos los estados miembro durante la próxima Asamblea Mundial de la Salud, en el mes de mayo.

“El retiro de la Argentina de la OMS es una pérdida para la Argentina y, también, para el resto del mundo”, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general, al tomar la palabra para señalar dos aspectos que consideró “relevantes” de lo anunciado este martes por el gobierno nacional.

“La seguridad sanitaria requiere universalidad y eso hará que la Argentina sea menos segura. Eso debe quedar muy claro”, sumó.

Según el director general de la OMS, la salida de la Argentina "hará que sea menos segura"

En cuanto a la continuidad del Estado argentino en la Organización Panamericana de la Salud (OPS), señaló que la OMS “siempre” trabajó a través de la OPS, que actúa como oficina regional para América, con sede en Washington.

“Entonces, si la Argentina tiene un problema con la OMS, también lo tiene con la OPS”, planteó. “Trabajamos a través de la OPS en la mayoría de los temas y, de hecho, estamos alineados en muchos con la OPS. Pero, claro, veremos cuál es su posición [por el gobierno argentino] en lo que se refiere a las cuestiones con la membresía en la OMS o la OPS”, agregó el director del organismo internacional.

Como ya habían explicado hace un año, cuando el gobierno de Javier Milei anunció que el país abandonaría su silla como estado miembro en la OMS, la solicitud tienen que tratarla la totalidad de los países y eso sucede durante las asambleas mundiales anuales. Para dejar de ser parte de la OMS, de acuerdo con los compromisos adquiridos, no basta un portazo. El proceso no parece ser tan simple ni rápido.

Desde una perspectiva constitucional y de derecho internacional, el acuerdo de adhesión a la OMS como estado miembro cumple con los requisitos para ser considerado un tratado internacional, de acuerdo con una lectura jurídica.

Steven Solomon, jefe de Asuntos Legales de la OMS

En paralelo, ¿es posible dejar la OMS, sin abandonar la OPS? Sí, en principio, porque como también lo fundamentan en el Ministerio de Salud de la Nación, el organismo con sede en Washington es preexistente del organismo mundial y lo representa en la región a través de acuerdos entre ambos.

Sin embargo, hoy, el propio director de la OMS expresó el interés en Ginebra de conocer los argumentos del gobierno argentino sobre la participación del país en ambos organismos. También, políticamente, quedarse en la OPS permite resguardar gran parte de la asistencia técnica y la compra de insumos y medicamentos a la que accede a través de esa relación.

Steven Solomon, jefe de Asuntos Legales de la OMS, dijo también que si se confirma la salida de la Argentina, el país podrá seguir teniendo relación a través de, por ejemplo, el Reglamento Sanitario Internacional, de 2005, que es vinculante para 196 países, incluidos los estados miembro de la OMS, y su articulado apunta a una serie de medidas de protección y respuesta sanitaria frente a enfermedades con capacidad epidémica o pandémica. “Hay precedentes”, mencionó.

Sin embargo, sobre el anuncio argentino de ayer, el abogado explicó que “es una cuestión que compete a los estados miembro en su conjunto y que es algo que se abordará colectivamente en la Asamblea Mundial de la Salud” en dos meses.

Al abordar si, al día de hoy, el país es o no miembro de la OMS, el letrado apeló a un ejemplo al que ya había recurrido hace un año. “Es como el famoso gato en la caja de Schrödinger –dijo–: la cuestión de si Argentina está ‘dentro’ o ‘fuera’ no quedará completamente resuelta hasta que se abra la ‘caja’. Y esa caja está en el orden del día de la Asamblea Mundial de mayo próximo. Entonces, la asamblea tendrá la oportunidad de abordar esta pregunta en mayo de este año”.

"Lo triste de que la Argentina esté planeando potencialmente abandonar la organización es que ha contribuido enormemente a la salud de los demás", planteó Jeremy Farrar

En cuanto a la OPS, que definió como una organización separada con organización constitucional propia, aclaró que también es parte de la OMS en lo que se refiere a su rol regional. “La información que tenemos es que la Argentina no notificó su retiro de la OPS”, dijo.

Jeremy Farrar, asistente del director general de la OMS para la Promoción de la Salud, la Prevención de Enfermedades y la Atención, avanzó sobre el alcance de la relación entre los estados y la OMS al dejar en claro que los sistemas de salud de los estados miembro son responsabilidad de cada país. “Lo que hace la OMS no lo reemplaza”, definió.

Enseguida, explicó por qué es considerado un error el anuncio oficial. “Lo triste, de algún modo, de que la Argentina esté planeando potencialmente abandonar la organización es que ha contribuido enormemente a la salud de los demás, y lo digo por experiencia personal de haber trabajado con los sistemas de salud argentinos en cuestiones como el dengue o resistencia microbiana”, refirió el médico británico, que destacó también que el país fue uno de los primeros en implantar la cobertura universal y al que otros siguieron.

“El intercambio de información, al que Argentina ha contribuido con tanto orgullo, es algo que sin duda echaríamos de menos si el país se retirara de la OMS –sostuvo el funcionario–. En un momento en que gran parte del mundo comparte desafíos comunes asociados con los cambios demográficos, las enfermedades infecciosas o la expansión de los mosquitos que las transmiten, esa información es cada vez más importante. Ahí es donde la OMS aspira a ser útil para todos los países”.