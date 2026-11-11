León XIV llamó a no arrodillarse ante ídolos como el dinero o la popularidad y habló de una Iglesia abierta

En un clima de profunda alegría y después de haber agradecido una bienvenida fervorosa “que solo Argentina puede dar”, el papa León XIV instó a los jóvenes a no arrodillarse ante tantos “ídolos que reclaman nuestra adoración”, como “el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer”. Agregó: “A veces, con tal de conseguir la aprobación de los demás podemos llegar a mentir, traicionar o humillar a alguien en las redes sociales”. E insistió, en contraposición a la fe en Cristo: “No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida”.

En una vigilia caracterizada por expresiones artísticas, mas de un millón de jóvenes sobre la porteña Avenida del Libertador y, sobre todo, por el fervor y la emoción a flor de piel, el papa León XIV recordó en su mensaje las palabras que su antecesor, el Papa Francisco, pronunció durante la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, en 2023: aquel “todos, todos, todos”, para manifestar un espíritu de Iglesia de puertas abiertas. “Quisiera inspirarme en aquellas palabras para hablar de lo que significa vivir como discípulos de Jesús: todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo”, expresó.

Haciendo hincapié en el “hacia Cristo” y en la última noche de su visita a la Argentina, donde visitó a quienes están en el Cottolengo Don Orione y también se reunió con víctimas de abuso, se dirigió en su mensaje de manera especial a quienes “se han alejado de la Iglesia o han sido heridos por personas que debieron acompañarlos”. Y convocó: “A cada uno quisiera decirle: ¡hay un lugar para tí en la Iglesia! Con tus preguntas, tus heridas y tu historia. Esta es tu casa“.

León XIV, durante su mensaje a los jóvenes en Palermo JUAN MABROMATA - AFP

Para acercarse, insistió, no hace falta “fingir que todo está bien ni esperar a tener la vida resuelta”. Sin importar “quién seas o qué hayas hecho, Jesucristo te conoce, te ama y quiere que estés cerca de Él”.

Alegre y calmo, el Papa también llamó a compartir “el pan con quien pasa hambre”, a abrir las puertas a quien no tiene hogar y a visitar “a los enfermos y a quienes nadie quiere visitar”.

“¡Cuántas ocasiones nos ofrece el Señor para ser como Él!“, afirmó en su mensaje, que comenzó con el lema de su visita a la Argentina: ¡Bienvenidos todos!

Durante la vigilia actuaron los cantantes Maggie Cullen y Nahuel Pennisi, que interpretaron respectivamente los temas Oración del Remanso y Yo vengo a ofrecer mi corazón. También hizo su actuación un coro integrado para la ocasión que, entre otros temas, interpretó la canción religiosa Vida en abundancia. Sobre el final, la multitud cantó Alma Misionera y León XIV también la entonó, mientras miraba los fuegos artificiales que anunciaban ya su salida del escenario, montado frente al Monumento de los Españoles.

Desde la avenida, reiteradamente los jóvenes lo vivaron. “Esta es la juventud del Papa” fue una consigna que resonó una y otra vez, mientras llegaba en el Papamóvil -que, a diferencia de lo ocurrido el lunes cuando el vehículo lo llevó al Altar montado frente al Monumento de los Españoles, esta noche avanzó lentamente hacia el escenario- y también durante el encuentro.

La vigilia del papa León XIV con los jóvenes tuvo un clima de alegria, reflexión y oración Andrew Medichini - AP

Uno de los momentos iniciales se caracterizó por los testimonios de cuatro jóvenes y las respuestas que el Sumo Pontífice les ofreció a dos de ellos, que le hicieron preguntas.

Testimonios y respuestas

“No siempre veremos los frutos de lo que sembramos, pero podemos confiar en que Dios sigue cuidando de ellos, dijo al responderle a Agustina Flores, una joven de 29 años que le preguntó cómo afrontar la frustración y los límites personales cuando no se logra acompañar como uno quisiera a quienes necesitan alguna ayuda en particular, porque “aun con compromiso y fe, hay situaciones que se nos escapan de las manos”.

”No pierdas la esperanza”, la animó a la joven maestra, que dio ayuda escolar en barrios populares y hace un año se mudó de Buenos Aires a Viedma para acompañar a niños con otras realidades.

“Conocí muchos chicos como Cristian, que salieron adelante, pero también ambos conocimos a otros que se quedaron en el camino”, había dicho la docente durante su testimonio.

Cristian es Cristian Schinca, el joven de 25 años que minutos antes le había contado su historia a León XIV. “Soy un joven en recuperación”, se definió. Y afirmó estar de pie “gracias a la Familia Grande del Hogar de Cristo”, una red de centros barriales organizada por parroquias e instituciones de la sociedad civil, que funciona desde 2008 con el propósito de dar respuestas a problemas como el de las adicciones en poblaciones vulnerables. Emocionado ante el Papa, Cristian contó que, de chico, sufrió bulling cuando su familia no podía darle lo que tenían otros chicos. “Todas estas situaciones las callaba y no las hablaba con nadie, quedaban en mi corazón y me llevaron a aislarme cada vez más”, afirmó.

Durante la vigilia de jóvenes con el papa León XIV hubo varias expresiones artísticas Aníbal Greco - La Nación

Después de caer en la adicción a las drogas por juntarse con “gente más grande, que me hacía sentir parte de un grupo” -una pertenencia que no habia logrado sentir entre sus pares- llegó su etapa de ser parte del Hogar de Cristo, “que un dia me recibió sin preguntarme quién era, me dio un abrazo y me invitó un plato de comida caliente y una cama para poder dormir; yo estaba en la calle, y el piso de la calle es duro y frío”.

El intercambio entre jóvenes y el Papa incluyó el testimonio de Guadalupe Irupe Echavarria, de 31 años, postulante de la Congregación de las hermanas de la Presentación de la Virgen María de Granada. Correntina y de familia católica, relató que, por su participación frecuente en actividades de la parroquia, muchos conocidos le decían que “debía ser monja”. Y sí, esa vocación había nacido efectivamente en ella, pero “la idea de que otros decidieran por mí, me alejaba cada vez más de la vida religiosa”.

Se dedicó a estudiar en Buenos Aires y solo después de unos años y de varias charlas con un sacerdote, decidió consagrar su vida a Dios. “Vivo feliz siguiendo a Jesús de cerca. Siempre pensé que mi historia era la de alguien que había llegado tarde, hoy empiezo a descubrir que es la historia de un Dios que sabe esperar”, le dijo al Papa.

Franco Pugliese, de 27 años, le acercó a León XIV su inquietud sobre lo que definió como “una tensión” en su vida, la de cómo integrar la realidad del amor que vive en su parroquia y en su voluntariado en un hogar para personas con discapacidad con las responsabilidades de su trabajo y las actividades de cada día.

Jesús “nos enseñó que en las cosas ordinarias podemos encontrarnos con Él”, le respondió el Pontífice. Y agregó: “No tenemos que vivir dos vidas, una para Dios y otra para nuestras ocupaciones. Cuando trabajas, estudias o compartes con tus amigos, hazlo con amor y ofréceselo al Señor”.

"Vayan y anuncien", les dijo el Papa a los jóvenes, al final de la vigilia en Palermo TIZIANA FABI - AFP

Luego de esos testimonios, llegaron las representaciones artísticas La primera, en rigor, se había dado mientras León XIV subía al escenario: al costado de las escaleras, un grupo de jóvenes con camisetas argentinas interpretaba un malambo. Luego llegaron otros bailes.

El mensaje de León XIV marcó el cierre. Sobre el final, bendijo la “Cruz Peregrina”, realizada por artistas locales, que recorrerá diferentes comunidades. “Que al pasar esa cruz de unas manos a otras, pase también de un corazón a otro el fuego del amor de Cristo. Que nuestra Señora de Luján los acompañe y los guíe siempre por este camino: ¡Todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo!“, animó, al volver sobre el ”todos, todos, todos". Y convocó: “¡Vayan y anuncien!“.