Paro “a la japonesa”. En vez de cesar las actividades en reclamo por el financiamiento, como venían haciendo, las aumentaron

En una mano sostiene las planillas de los pacientes que ya las completaron, que se van acumulando; en la otra, su celular. Prende la linterna para examinar la boca de una señora que se acerca lentamente con su bastón. “Vamos a limpiarle para que no termine de perder los dientes que le quedan”, le explica a la mujer.

Son casi las 18 horas y la odontóloga Jaquelin Barreña pide paciencia. Hay casi tres cuadras de fila. Empieza a la mitad de la avenida Córdoba, justo en la puerta de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y sigue hasta la calle Viamonte. No dejó de llover en todo el día, pero hay quienes esperan desde la mañana.

Sobre la avenida están ubicados los camiones de UBA En Acción, el programa de extensión de la universidad que brinda asistencia comunitaria, salud y capacitación gratuita en barrios vulnerables del Área Metropolitana de Buenos Aires. Hay uno de cirugía, otro para prótesis, uno de endodoncia, dos dedicados a odontología general y uno para discapacitados. Se suma otro de veterinaria.

os camiones de UBA En Acción Valeria Rotman

Atendieron a aproximadamente 150 personas por hora desde las 8 de la mañana y seguirán hasta mañana a las 8. Este es el nuevo modo de protesta. Las universidades nacionales decidieron esta vez visibilizar el reclamo por más fondos manteniéndose abiertas durante 24 horas para mostrar el valor de la educación pública.

Buscan, una vez más, exigir que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, que dispone la actualización de salarios y becas. El cierre de la jornada será con una clase pública mañana a las 8 frente a la Secretaría de Educación de la Nación.

“El presupuesto baja, nuestro compromiso sube”, resumía la convocatoria de la UBA que ofreció servicios de salud gratuitos en distintas especialidades. También hubo clases magistrales públicas, muestras de ciencia, proyecciones, talleres y consultorios de asesoramiento legal y económico abiertos.

La fila de pacientes comenzó desde temprano Valeria Rotman

Para las 18 horas, el odontólogo Jorge Pasart, quien está a cargo del programa UBA En Acción, estimaba que ya habían atendido a más de 300 pacientes, habían realizado más de 500 extracciones y cerca de un centenar de análisis de sangre. “Y vamos a seguir toda la noche”, anticipó. Son unos 140 odóntologos quienes participaron, detalló.

Esta mañana, antes de las 8, cuentan los médicos, ya había gente esperando a ser atendida. Los oftalmólogos, que atienden adentro de la facultad, empezaron a las 7. Para la tarde, los camiones ya se habían quedado sin agua y continuaban abasteciéndolos con mangueras.

Adentro, en el hall de la facultad, funciona esta noche un consultorio de podología, medición de glucemia y entrega de lentes gratuitos. El movimiento es caótico y constante. Bajo la consigna “la universidad no se apaga”, las actividades durante 24 horas se replicaron en las casas de estudios nacionales de todo el país. Tras varias semanas de paro, ahora apelaron a otra forma para visibilizar el reclamo.

Bajo la consigna “la universidad no se apaga”, las actividades durante 24 horas se replicaron en las casas de estudios nacionales de todo el país Valeria Rotman

“Esta manifestación activa, sensible y profesional es la mejor demostración de la potencia que tiene la universidad pública. Creo que es la imagen más fidedigna de esa capacidad que tiene el país. Potencialidad y capacidad que se van apagando en la medida en que no aparezcan respuestas urgentes que atiendan los problemas urgentes que estamos atravesando”, dijo en una conferencia de prensa hoy el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci.

La principal demanda de la asociación es por la actualización de los salarios docentes, que acumulan cerca de un 40% de pérdida de poder adquisitivo. “Recién el sueldo de un docente jefe de trabajos prácticos, con dedicación exclusiva, que implica bloqueo de título, con 10 años de antigüedad y un doctorado, es decir, un posgrado de cinco años, llega al valor de la canasta básica total”, grafica Pablo Evelson, decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica.

Y agrega: “Necesitamos que el gobierno nacional cumpla con la ley, que llame a las autoridades al diálogo para tratar de encontrar soluciones para todo nuestro plantel docente y no docente para que no sigamos perdiendo personal y para que podamos seguir formando recursos humanos. El principal problema que tenemos ahora es que las generaciones jóvenes están abandonando la universidad. Por lo tanto, el problema no es solo ahora, sino que, si esto sigue, vamos a tener un gran problema hacia el futuro”.

La principal demanda de la asociación es por la actualización de los salarios docentes Valeria Rotman

La Ley de Financiamiento Universitario, que insta al Gobierno a reforzar fondos y contempla una recomposición salarial desde 2023, fue aprobada por el Congreso el 22 de agosto pasado y ratificada tras el veto presidencial. En el último día del plazo para hacerlo, en octubre pasado, el Gobierno finalmente la promulgó, pero nunca fue aplicada. El Ejecutivo argumenta que no lo hará hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento, por lo que los rectores decidieron ir a la Justicia para pedir el cumplimiento de la ley.

El 31 de marzo pasado, la Justicia confirmó la medida cautelar para que el Ejecutivo aplique los artículos 5 y 6, que implican la actualización de los salarios universitarios y del monto de las becas estudiantiles. Según pudo saber LA NACION, el Gobierno está trabajando en la posibilidad de interponer un recurso extraordinario federal para que lo revise la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Hoy tenemos un fallo en primera instancia, la confirmación y la orden al poder Ejecutivo para el cumplimiento del artículo 5 y 6 en el marco de la cautelar. Y, sin embargo, a pesar del recorrido respetuoso de los canales institucionales, a pesar de la vehemencia con la que advertimos para no llegar a esta situación, todavía no tenemos respuesta”, enumeró Bartolacci. Informó que notificaron a la Justicia el incumplimiento del fallo por parte del Poder Ejecutivo y que le enviaron una nota a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, para que abra las universidades.

El 31 de marzo pasado, la Justicia confirmó la medida cautelar para que el Ejecutivo aplique los artículos 5 y 6 Valeria Rotman

A su lado, el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, cerró: “Con un atraso salarial entre un 40% y un 50%, docentes y no docentes están acá brindando un servicio de calidad a las personas que lo necesitan. A la falta de respuesta del gobierno nacional que ni siquiera acata los fallos judiciales, respondemos con más compromiso. Quiero cerrar con una frase del Premio Nobel Bernardo Houssay: Los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico y tecnológico, los países pobres lo siguen siendo porque no lo hacen. La ciencia no es cara, cara es la ignorancia”.

Los servicios ofrecidos durante la jornada de “paro a la japonesa” estaban desbordados. Había quienes iban a más de uno. “Yo vine a una limpieza y también a hacerme los lentes. Tanto odontología como oftalmología eran dos cosas que necesitaba y que actualmente están muy caras”, dijo a LA NACION Rocio Rodriguez, de Alejandro Korn.

“Hay mucha necesidad. Esto tiene que ser algo que ayude a determinada población que no tiene acceso y hoy en día esas barreras están totalmente desbordadas. Viene gente que tiene obra social, que debería estar atendida o quizás accede a la receta, pero no puede pagarlo. Hay gente en situación de calle y quienes tienen prepaga”, describió Daniel Ramos, docente de farmacia y bioquímica de la carrera de óptica.

Hilda Aviles Charca, de 68 años, está apoyada sobre su bastón. Vino desde Pilar para hacerse sus prótesis dentales. Llegó a las 10 de la mañana. “Estaba repleto”, dice. “La atención fue excelente. Me escanearon todo y me dijeron que esperara acá las dos prótesis. Me vienen bien porque las que tengo se están partiendo, le pongo la gotita”, cuenta. “Me encanta porque la verdad que es gratis. Si no es carísimo. Trabajo haciendo limpieza de casas particulares. Con mi obra social me salían $1.200.000”, agrega.

No dan abasto con las prótesis. “Fue quizás caótico por ver tanta masividad de gente. Fue desbordante al nivel que se cortó el tránsito en un momento”, contó el odontólogo Mauro Pachado. El interior de los camiones es igual a un consultorio, atienden en 24 sillones en simultáneo. Luego, las prótesis se realizan adentro de la facultad, donde están instaladas las impresoras 3d.

“Hoy estamos tratando de hacer lo más práctico posible. En este caso imprimimos y luego la finalización es con estos pigmentos”, explica Yanina Bongi, mientras pinta con un pequeño pincel las piezas. Salió de su trabajo en Bosch, zona oeste, a las 17 y vino a la facultad. Es técnica en prótesis dentales y trabaja también en el laboratorio. “Me vine con mis jefes, que también son docentes de la UBA. Hay alumnos también en el día de hoy trabajando. Esto es lo que hacemos todos los días. Estamos mostrando que la universidad pública funciona”, dice.

“Te hacen lo que necesitás”, cuenta Jorgelina Verdun, de 38 años. “En mi caso me hicieron una prótesis parcial. Los turnos de la obra social tardan un montón y además tienen costo. Yo por eso vine a las 8 de la mañana”, relata. Hay señoras mayores esperando sentadas, madres que trajeron a sus hijos, gente en silla de ruedas.