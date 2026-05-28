Quiénes están detrás: siguen las tomas en los colegios secundarios de la UBA

Las tomas continúan, pero una tendrá una interrupción de 24 horas. Así lo definieron en las asambleas realizadas hoy por los estudiantes en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini y el Colegio Nacional de Buenos Aires, ambos dependientes de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Ayer, los centros de estudiantes de estos establecimientos preuniversitarios habían definido las tomas de ambos edificios en reclamo por la aplicación de la ley de financiamiento universitario, que busca garantizar los fondos para las casas de estudios superiores nacionales y encomienda al Poder Ejecutivo actualizarlos de manera mensual por inflación. Fue en sintonía con las clases públicas organizadas frente a la sede de la Corte Suprema por la UBA, para exigir que el máximo tribunal se expida a la brevedad en el expediente iniciado por el Gobierno para no aplicar la norma.

En el Colego Nacional de Buenos Aires (CNBA) mañana habrá clases y todo indica que el viernes se reactivará la medida. “Hay una voluntad de que el colegio vuelva a ser tomado el viernes, pero vamos a agotar las instancias de discusión y de debate para asegurarnos de que sea lo más representativo posible”, dijo Francisco Pitrola, desde la puerta de su colegio. Es el actual presidente del centro de estudiantes del Nacional de Buenos Aires y nieto de Néstor Pitrola, diputado del Partido Obrero. También fue una de las caras de la toma frente a los medios.

Toma en la Escuela Carlos Pellegrini Captura

“Es un gran luchador, más allá de que tengamos diferencias ideológicas en ciertos puntos, es una persona que luchó toda su vida por los derechos de los trabajadores. Yo soy presidente por una agrupación independiente, me considero menos trosko que mi abuelo”, definió el estudiante de cuarto año ante la pregunta de Eduardo Feinmann ayer, antes de remarcar que quería hablar sobre la ley de financiamiento universitaria.

Francisco Pitrola se convirtió en noviembre pasado en el presidente del centro de estudiantes, cuando Contrapunto, la agrupación donde milita, ganó las elecciones. Se define como una “agrupación independiente, horizontal y feminista”.

El Partido Obrero, en tanto, forma parte de Oktubre, que quedó en sexto lugar. El segundo y tercero fueron para la 25 y La Justicialista, ambas agrupaciones peronistas. Luego siguió Tinta Roja, la izquierda identificada en Manuela Castañeira del Nuevo Mas.

Otro de los apellidos conocidos en esta agrupación, según pudo saber LA NACION, es el de Andrés Kicillof, hijo menor de Axel Kicillof. Se los puede ver juntos a ambos en una foto el 18 de mayo pasado, cuando el gobernador bonaerense visitó el CNBA, del que egresó y al que hoy asisten sus dos hijos.

Kicillof en el Colegio Nacional Buenos Aires junto a su hijo y Francisco Pitrola instagram

“Hoy tuvimos el honor de recibir al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el colegio. Mientras el Presidente recorre universidades privadas y sigue sin cumplir la ley de financiamiento universitario, Axel vuelve al colegio que lo vio crecer: público, gratuito y de calidad. Defender la educación pública es defender el futuro. Otra victoria del CENBA [el centro de estudiantes]. Hay esperanza”, publicó Pitrola nieto ese día en Instagram. Él también aparece en la foto junto a los Kicillof.

Fue el mismo día en que Javier Milei apareció en la Universidad de San Andrés (Udesa), a una semana de la Cuarta Marcha Federal Universitaria. Participó de una clase para los alumnos de macroeconomía avanzada de la Maestría en Economía, invitado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Las tomas

Pasadas las 18 de hoy, en el CNBA los alumnos que quedaban levantaban las mesas y se retiraban. En la asamblea iniciada a las 17, resolvieron levantar la toma y retomarla por tiempo indeterminado inmediatamente después de las elecciones –este jueves– de la Comisión Interna de No Docentes, según dijeron varios alumnos a LA NACION. Algunos contaban que llevaban más 27 horas sin dormir.

Se escuchaban, sin embargo, voces disidentes. “¿Qué vas a hacer, tomar el colegio por cinco años? La Corte puede tomarse ese tiempo en fallar. Salió todo bien, conseguimos visibilización, no me parece”, planteaba una alumna de La 25.

Las tomas continuarán, con matices Ricardo Pristupluk

El máximo tribunal debe expedirse luego de que el Gobierno presentara un recurso extraordinario, que fue aceptado. De esta manera, quedó suspendida la medida cautelar ratificada dos veces que obligaba a la actualización de salarios y becas, tras un planteo de los rectores de las universidades nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Otras voces, en cambio, pretenden que los movimientos de los secundarios sean “punta de lanza” del movimiento estudiantil. “La juventud que lucha por su futuro marca el camino. Extendamos la lucha del Nacional y el Pellegrini a cada secundario, a cada universidad y a cada terciario”, dijo Néstor Pitrola.

Esta noche, poco antes de las 22, la asamblea de la Escuela de Comercio Carlos Pellegrini decidió continuar con la toma.

Hubo también hoy un “cacerolazo educativo” convocado por la “juventud anticapitalista” del ¡Ya Basta! del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA a las 18, en Rivadavia y Puan. La Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) convocó, además, a un paro para este viernes 29 de mayo: piden un aumento del 52,1% para recuperar el poder adquisitivo perdido desde la asunción del gobierno actual.