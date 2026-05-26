La UBA reclamó frente a la Corte Suprema el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

La Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a reclamar por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta vez, frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el organismo que ahora debe definir el destino de la norma aprobada e insistida por el Congreso el año pasado. Esta ley busca garantizar los fondos para las casas de altos estudios y encomienda al Poder Ejecutivo actualizarlos de manera mensual por inflación.

Esta mañana, la Plaza Lavalle se llenó de pupitres, pizarrones y banderas. “Auxilio, el Gobierno no cumple con la ley”, se leía en la bandera que montaron los manifestantes frente a Tribunales. Había otra que recordaba a los tres Premios Nobel que estudiaron Ciencias Médicas en la universidad: Bernardo Houssay, Luis Federico Leloir y César Milstein, y carteles de los gremios de la UBA, de la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA), de la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA) y de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), que organizaron la actividad.

Durante la jornada, se dictaron varias clases abiertas Fabián Marelli - LA NACION

Las clases empezaron a las 10. A las 12 estaba convocada la actividad central. “Creemos que lo que estamos haciendo es un reclamo justo porque hay una ley sancionada”, dijo Emiliano Cagnacci, Secretario General de Aduba. Y justificó que convocan a esta actividad porque “el Gobierno decide dar la espalda a la democracia”.

Luego tomó el micrófono el politólogo y profesor Luis Tonelli, quien apuntó: “La división de poderes se creó justamente para evitar que un presidente sea un tirano”. “Es la última barrera que tiene la democracia para impedir el autoritarismo”, afirmó, y sumó, en referencia a los miembros de la Corte Suprema: “Son personas muy preparadas”.

El máximo tribunal debe expedirse luego de que el Gobierno presentara un recurso extraordinario que fue aceptado. De esta manera, quedó suspendida la medida cautelar ratificada dos veces que obligaba a la actualización de salarios y becas, tras un planteo de los rectores de las universidades.

“Auxilio, el Gobierno no cumple con la ley”, se leía en la bandera que montaron los manifestantes frente a Tribunales Fabián Marelli - LA NACION

“Ellos tienen que darnos las capacidades para nosotros poder dar las capacidades para poder ser libres”, cerró Tonelli. Es profesor de Política Argentina en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde fue director de la carrera de Ciencia Política durante tres gestiones. Estuvo al frente de la Cátedra de Estudios Argentinos de la Universidad de Salamanca, fue becario Chevening para Altos Estudios en el Reino Unido y becario del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Después fue el turno de Cristian Cao, abogado, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de la Facultad de Derecho de la UBA. Es magíster en Administración Pública y en Estudios Superiores en Derecho Constitucional. Se desempeña también como investigador del CONICET. Eligió dar su charla con la Constitución en la mano. “Digamos una frase muy sencilla. Las leyes en la República Argentina se cumplen”, remarcó.

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