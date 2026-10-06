Paro en la línea A de subte: a partir de qué hora comienza la medida de fuerza de hoy, martes 6 de octubre

La línea A del subte interrumpirá su servicio de este martes 6 de octubre a partir de las 19 hasta el cierre. La medida, que afectará todo el recorrido comprendido entre Plaza de Mayo y San Pedrito, fue anunciada por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) en sus redes sociales.

“Informamos que el día martes 6 de octubre de 2026 llevaremos adelante medidas de autodefensa consistentes en la interrupción de la línea A desde las 19 hasta el cierre. Las mismas responden a que la empresa Emova realizó nuevamente descuentos de salario indebidos e ilegales que afectan a trabajadores y trabajadoras”, expresó la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro en X.

El comunicado oficial de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro

La medida, confirmada a partir de las 19 hasta el cierre, afectará a muchos ciudadanos que se trasladan en este medio de transporte al culminar su horario laboral. El servicio retomará sus funciones el día miércoles, con horario y recorrido completo.

Según AGTSyP, Emova, empresa operadora del Subte y Premetro, “insiste en aplicar descuentos arbitrarios” que afectan los salarios de los trabajadores.

La línea A no tendrá servicio este martes 6 de octubre desde las 19 horas

“Esta actitud ilegal de la empresa concesionaria rompe la paz social. Exigimos el cese inmediato de los descuentos indebidos y el pago de las sumas correspondientes”, informó la solicitada.

La respuesta de Emova

Emova, por su parte, informó en un comunicado oficial que abonó los días trabajados y solamente se descontaron aquellos en los que, conforme los registros existentes, las personas no han prestado los servicios correspondientes.

La concesionaria señaló que el reclamo involucra a unos 20 trabajadores, menos del 0,5% de una dotación cercana a 4700 empleados. También aseguró que mantiene conversaciones ante la Secretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires para intentar evitar la interrupción y que está dispuesta a revisar casos puntuales.

La respuesta de Emova sobre el cese de actividades en la línea A Gentileza Emova

La empresa también vinculó la protesta con un proceso electoral interno del gremio. Esa explicación corresponde a la posición de la concesionaria y fue rechazada por los trabajadores, que exigen el cese de los descuentos y el pago de las sumas que consideran adeudadas.

Hasta el momento continúan las charlas para acercar las partes involucradas y que pueda desactivarse el cese de las actividades.

Esta línea subterránea atraviesa el centro porteño y tiene como cabecera la estación San Pedrito, en el barrio de Flores. Su circulación se da principalmente debajo de las avenidas De Mayo y Rivadavia con 18 estaciones en total.