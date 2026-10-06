Paro en la línea A de subte: a partir de qué hora comienza la medida de fuerza de hoy, martes 6 de octubre
El cese de actividades comenzará a partir de las 19; la posición de AGTSyP y Emova
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La línea A del subte interrumpirá su servicio de este martes 6 de octubre a partir de las 19 hasta el cierre. La medida, que afectará todo el recorrido comprendido entre Plaza de Mayo y San Pedrito, fue anunciada por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) en sus redes sociales.
“Informamos que el día martes 6 de octubre de 2026 llevaremos adelante medidas de autodefensa consistentes en la interrupción de la línea A desde las 19 hasta el cierre. Las mismas responden a que la empresa Emova realizó nuevamente descuentos de salario indebidos e ilegales que afectan a trabajadores y trabajadoras”, expresó la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro en X.
La medida, confirmada a partir de las 19 hasta el cierre, afectará a muchos ciudadanos que se trasladan en este medio de transporte al culminar su horario laboral. El servicio retomará sus funciones el día miércoles, con horario y recorrido completo.
Según AGTSyP, Emova, empresa operadora del Subte y Premetro, “insiste en aplicar descuentos arbitrarios” que afectan los salarios de los trabajadores.
“Esta actitud ilegal de la empresa concesionaria rompe la paz social. Exigimos el cese inmediato de los descuentos indebidos y el pago de las sumas correspondientes”, informó la solicitada.
La respuesta de Emova
Emova, por su parte, informó en un comunicado oficial que abonó los días trabajados y solamente se descontaron aquellos en los que, conforme los registros existentes, las personas no han prestado los servicios correspondientes.
La concesionaria señaló que el reclamo involucra a unos 20 trabajadores, menos del 0,5% de una dotación cercana a 4700 empleados. También aseguró que mantiene conversaciones ante la Secretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires para intentar evitar la interrupción y que está dispuesta a revisar casos puntuales.
La empresa también vinculó la protesta con un proceso electoral interno del gremio. Esa explicación corresponde a la posición de la concesionaria y fue rechazada por los trabajadores, que exigen el cese de los descuentos y el pago de las sumas que consideran adeudadas.
Hasta el momento continúan las charlas para acercar las partes involucradas y que pueda desactivarse el cese de las actividades.
Esta línea subterránea atraviesa el centro porteño y tiene como cabecera la estación San Pedrito, en el barrio de Flores. Su circulación se da principalmente debajo de las avenidas De Mayo y Rivadavia con 18 estaciones en total.
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