Parques Nacionales. Para algunos empresarios turísticos, la desregulación puede ser una buena oportunidad

EL CALAFATE.– A partir de la desregulación del turismo, en los 39 parques nacionales el Gobierno busca facilitar la competencia y flexibilizar los requisitos para los prestadores de servicios turísticos. Sobre esta nueva medida presidencial, el empresario Leonardo Fernández Campbell, presidente de la Cámara Argentina de Concesionarios de Parques Nacionales, consideró que podría ser una oportunidad para que nuevos emprendedores sumen servicios en los parques, que se faciliten los intrincados trámites que conlleva una concesión, aunque fue cauto al decir que es necesario esperar que se avance en la reglamentación de la nueva disposición.

Fernández Campbell, titular de la empresa lacustre Solo Patagonia, es una los concesionarios del Parque Nacional Los Glaciares y su padre fue pionero en la actividad en el Lago Argentino en la década del ´70. Hoy su hijo, que continúa la empresa familiar, afirma que desde la Cámara que preside han logrado un vínculo fluido con las autoridades nacionales, y siguen de cerca los cambios que se avecinan en la actividad turística dentro de los parques nacionales.

El miércoles pasado, a través de las resoluciones 61 y 62 publicadas en el Boletín Oficial, desde el gobierno nacional se avanzó en la intención, ya anunciada tiempo atrás, de desregular la industria turística en los parques nacionales, en una entrevista con LA NACIÓN, Fernández Campbell consideró que el esquema contractual vigente y su marco regulatorio contaba con grandes falencias: “Todas estas estructuras y requerimientos técnicos no fueron evolucionando de acuerdo con la evolución de la actividad, no se fueron adaptando a la realidad, y esta nueva administración propone cambios como han salido en las últimas resoluciones”.

En este punto aclara que hay que esperar el marco regulatorio para poder conocer cuál será el verdadero alcance el espíritu de la normativa, que según lo expresado por las autoridades, apunta a la apertura de nuevos servicios en las áreas protegidas. “Tenemos una gran cantidad de parques nacionales con baja prestación de servicios. Durante mucho tiempo, ha sido muy difícil para un emprendedor hacer una presentación, la escala de negocios que proponía Parques Nacionales era muy escasa, por ejemplo, ponían un límite de un servicio exploratorio para 12 pasajeros, lo que lo convertía en un negocio imposible, era una fábrica de fracasos”.

Fernández Campbell junto al presidente de APN Cristian Larsen y autoridades nacionales y provinciales, en la inauguración de las pasarelas en el glaciar Spegazzini, en diciembre de 2024

El legado familiar de Fernández Campbell se fue expandiendo con la base puesta en el puerto de Punta Bandera, a 50 kilómetros de El Calafate desde donde salen las excursiones en el Brazo Norte del Lago Argentino, una de ellas llega hasta el Refugio Spegazzini, allí esta temporada inauguró un nuevo recorrido con vistas al glaciar homónimo.

Sobre los cambios recién anunciados para ampliar la actividad turística en los parques nacionales, Campbell aseguró: “Creo que esto es una oportunidad, hay que verlo con ojos críticos, pero creo que es una oportunidad para mucha gente que no tiene la posibilidad de acceder a este negocio. Hoy, por ejemplo, está la posibilidad de hacer nuevos servicios sobre el Glaciar Moreno, son negocios que le interesan a todo el mundo, pero también es importante el desarrollo en otros parques nacionales que no tienen servicios”, detalló.

Puntualmente sobre el Parque Nacional Los Glaciares, sostuvo “sé de muchos colegas y prestadores de servicios que con muchas ganas y buenas intenciones pretendían brindar servicios dentro del parque, pero se le fue negando la posibilidad, sin mucha explicación. Por eso creo que será importante que ahora haya más claridad y más velocidad de respuesta, a todos nos hace bien”.

Fernández Campbell plantea que no le tema a la competencia: “Nosotros somos ya la tercera generación vinculados con una concesión, mi padre empezó en el año ‘77 y durante 30 años tuvo la concesión con Parques, nos presentamos nuevamente con la posibilidad de continuar y durante 4 años fuimos concesionarios precarios. El fantasma del monopolio siempre surge, pero es cierto que en los años ‘70 nadie quería venir a instalarse en un lago muy complejo, sin desarrollo comercial, sin infraestructura. Con el transcurso del tiempo, se fue generando la comercialización y comenzó a ser atractivo el destino”.

Competencia

Ante la consulta a que se sumen otras empresas en su rubro a partir de la nueva regulación, el empresario aseguró que en el Brazo Norte del lago ya compite con otros tres servicios de navegación. “Desde el punto de vista de la competencia, es sano, a nosotros nos fortaleció, nos hizo invertir mucho más dinero en el parque y entender la dinámica del negocio. Y eso es fruto de competir, invertir, no es magia. Yo estoy acostumbrado a competir, es parte de la realidad, competimos permanentemente como destino, como país”, detalló.

En los últimos días, funcionarios nacionales avivaron la discusión sobre el costo de las excursiones en El Calafate, incluso el propio presidente de la Administración de Parques Nacionales, Cristian Larsen, expresó aquí que las medidas apuntaban no a imponer precios de excursiones, sino a generar competencia.

“La verdad es que somos una montaña rusa. Hay veces que nos ponemos caros, a veces baratos. Lo cierto es que el destino es de excelencia. Tenemos que buscar servicios parecidos a Patagonia, para compararnos. Hemos invertido, en el caso del Refugio Spegazzini, un montón de dinero. No sé si las excursiones son caras o baratas, responde a una realidad que es más difícil. Pero también es una oferta. Tal vez la gente no pueda acceder a una excursión tal, pero hay otras más a las que puede acceder, es el destino el que tiene la potestad de regular su mercado”, opinó.

Sobre el resto de los miembros de la Cámara de Concesionarios consideró que hay colegas con mucha experiencia en las prestaciones, hay generaciones trabajando en cada área: “Veo vocación de hacer y de analizar, algunos más optimistas, otros más prudentes, va a ser mirar en detalles cada concesión, en la Cámara tenemos políticas comunes, las particularidades será vista en cada caso”.

Y sobre el actual marco regulatorio de las concesiones, señaló: “Nos da cierto halo de exclusividad, a partir de ahora va a ser distinto. Deberemos ser más eficientes, más creativos, trabajar más el costo. No me parece mal. Nivelar para arriba y generar competencia”. Y agregó: “Lo veo como un desafío y una oportunidad, vivimos haciendo malabares para no bajar la calidad del servicio y eso que el destino es de calidad a nivel oferta”.

Fueron las asociaciones que nuclea a los guías turísticos quienes más se levantaron en protesta por los cambios de la normativa enfocada en la actividad. Uno de los puntos más controvertidos es que dejará de ser obligatorio la contratación de guías de parte de las agencias. Sobre este punto Campbell destacó: “El rol de los guías es importante dentro de la prestación del servicio. No veo que la figura del guía desaparezca, por lo menos, en mi excursión no van a desaparecer, a mí me jerarquizan. Creo que está bueno poder elegir y tener opciones”.

Mariela Arias Por