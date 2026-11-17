Un violento incidente tuvo lugar este sábado por la madrugada, cuando el automóvil en el que iba una familia cruzó una barrera baja en un paso a nivel de la localidad bonaerense de Tres de Febrero y fue embestido por el tren Urquiza. Producto del fuerte impacto, todos los ocupantes resultaron heridos y tuvieron que ser asistidos, y se comprobó que el conductor dio positivo en alcoholemia.

En la camioneta Renault Kangoo que chocó iban el conductor, que dio 1,85 de alcohol en sangre, su pareja y sus dos hijos, de 15 y 16 años. Todos sufrieron politraumatismos: uno de los adolescentes fue atendido en un centro de salud de Morón y los otros tres integrantes de la familia fueron trasladados al Hospital Bocalandro debido a la gravedad de sus heridas.

En las imágenes que fueron captadas por una cámara de seguridad del cruce —en la intersección de las calles Nahuel Huapi y Fray Justo Santa María de Oro—, se puede ver cómo el vehículo circulaba por una calle paralela a la vía y, tras doblar, quiso atravesar a gran velocidad el paso ferroviario. Sin embargo, no alcanzó a pasar antes de quedar ubicado sobre las vías cuando el tren ya estaba a pocos metros.

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Sin poder llegar a frenar, el tren impactó de lleno contra el costado derecho del vehículo y lo arrastró varios metros hasta poder interrumpir su marcha. De acuerdo con información consignada por medios locales, el vehículo quedó destruido y la formación descarriló de forma parcial.

Esto hizo que el incidente afectara el funcionamiento del servicio ferroviario, ya que los pasajeros del tren tuvieron que ser evacuados y la circulación quedó interrumpida durante varias horas para que los especialistas pudieran realizar las pericias correspondientes y retirar los restos de la Renault Kangoo.

Tras esto, la Unidad Funcional de Instrucción número 4 imputó al conductor por el delito de lesiones culposas, sumado al resultado de la alcoholemia que dio valor que supera el límite de alcohol cero vigente en la provincia de Buenos Aires. Ahora, la investigación quedó a cargo de la Policía Bonaerense.

El accidente de un cantante santiagueño

Otro grave incidente vial tuvo lugar este lunes por la madrugada en la provincia de Tucumán, cuando una combi en la que iban nueve personas volcó camino a Santiago del Estero. A bordo del vehículo iba el cantante santiagueño Marcelo Véliz junto a su grupo de guaracha, quienes regresaban de realizar una presentación en Buena Vista. El artista y otros tres ocupantes fueron trasladados de urgencia tras el choque y permanecen internados en el hospital de La Madrid.

El cantante santiagueño Marcelo Véliz Gentileza

Véliz, el chofer de la combi y dos integrantes de la banda —uno de ellos hijo del artista— sufrieron golpes y heridas de diversa gravedad. Los otros cinco ocupantes del vehículo no sufrieron lesiones y se encontraban en buen estado.

De acuerdo con los medios locales, todavía no pudieron determinarse las causas que provocaron que la camioneta perdiera el control, se saliera del camino y terminara volcando. Hasta el momento, las autoridades no emitieron un parte oficial y continúan los peritajes para obtener más información.