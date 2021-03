Pese a los rumores de nuevas restricciones, cientos de pasajeros viajan a Uruguay

Pese a que el gobierno nacional anunció esta semana que impondrá nuevas medidas para reducir el ingreso de personas provenientes del exterior, esta tarde partió de Puerto Madero un barco de la empresa Buquebus con 230 pasajeros, uruguayos y argentinos con residencia uruguaya, con destino a Montevideo. Los viajeros entrevistados por LA NACION en la puerta de la terminal de Dársena Norte manifestaron su deseo de volver en menos de un mes al país y aseguraron no temer una reducción del servicio de buques o un cierre de la frontera.

“No nos van a prohibir el ingreso, es imposible. Somos argentinos”, comentó un argentino con residencia uruguaya, de unos 60 años, antes de embarcar al buque junto a su esposa. Según comunicó esta semana el gobierno nacional, con el fin de desacelerar los contagios y evitar la eventual llegada de la segunda ola de coronavirus al país, el Poder Ejecutivo decidió reducir los vuelos al exterior entre el 10% y el 30%, según el destino. El principal objetivo de la medida es evitar la llegada de pasajeros provenientes de Brasil, donde se detectaron dos nuevas cepas de coronavirus que ya comenzaron a expandirse por distintos países de América.

Nada certero se comunicó aún sobre un posible recorte en la circulación fluvial de pasajeros entre la Argentina y Uruguay. Sin embargo, fuentes de Migraciones anticiparon que es probable que ello ocurra. Según confirmó el lunes pasado el gobierno de Luis Lacalle Pou, se han detectado casos de las variantes brasileñas del Covid-19 en siete departamentos de Uruguay. En la Argentina, en tanto, todavía no se comprobó la existencia de la circulación comunitaria de estas dos nuevas cepas, pero según afirmaron en los últimos días fuentes sanitarias bonaerenses a LA NACION, la situación puede cambiar en cuestión de días.

“Estuve atento a las noticias. Sé que hay probabilidades de que las nuevas medidas no me permitan volver a Buenos Aires en abril, pero no tengo drama en quedarme más tiempo en Uruguay. Mis papás están viviendo allá, así que puedo quedarme en su casa y hacer teletrabajo”, comentó Lucas Loustau, de 39 años, mientras fumaba el último cigarrillo antes de ingresar al edificio de Buquebus y embarcar. Loustau es argentino con residencia uruguaya, al igual que toda su familia. Su idea es viajar a Montevideo, hacer los siete días de cuarentena y realizar los trámites para renovar su residencia. Tiene pasaje de vuelta el 8 de abril.

Actualmente, el barco Francisco de la empresa Buquebus, que tiene una capacidad para 955 personas, realiza tres viajes, ida y vuelta, entre ambas ciudades los lunes, miércoles y viernes. Desde mediados del año pasado, este buque es el único permitido para realizar el trayecto que une Buenos Aires con Montevideo y viceversa, ya que, según fuentes de la empresa, el Francisco es el único buque que renueva el 100% del aire cada 15 minutos y que tiene su propio laboratorio para realizar tests de tipo PCR.

Los uruguayos y argentinos con residencia uruguaya interesados en cruzar por vía fluvial a Montevideo deben realizarse un hisopado en el edificio de Buquebus horas antes de embarcar. Al llegar a Uruguay, deben hacer 14 días de cuarentena, o solo siete y realizarse un segundo test. Actualmente, los ciudadanos y residentes pueden viajar por vía terrestre desde la Argentina hacia Uruguay, pero solo pueden volver en el buque Francisco.