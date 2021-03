Covid-19. Se agotaron las dosis en el vacunatorio de River y reprograman la atención a los porteños

Desde las 8 de la mañana 50 trabajadores de la salud que se desempeñan de manera independiente asistieron al estadio de River Plate, en Núñez, para recibir la segunda dosis de la vacuna Sinopharm, pero cuando llegaron les informaron que las vacunas no estaban disponibles. Esto generó una gran indignación por parte de los que fueron llegando con el correr de las horas al vacunatorio. Desde el Ministerio de Salud de la Ciudad explicaron que hubo “un error del sistema” por el cual se envió un email con el turno sin que hubiera dosis disponibles. Agregaron que mandaron un correo con la cancelación, “pero no todos la vieron o la recibieron”.

Silvina Di Lella es médica y hoy se presentó, a las 10, en el vacunatorio ubicado en el estadio. Al igual que muchos colegas, se enteró en la puerta que no había vacunas. Además del enojo por el error, también tuvo miedo de que en el sistema quedara registrado que recibió la segunda dosis.

“Fue un papelón. Los médicos nos anotamos en la página de la ciudad y te llega un mail con sede, fecha y horario. El 3 de marzo me di la primera dosis y me dijeron que me iban a mandar un mail por la segunda. Ese mail lo recibí la semana pasada, ahí me decían que me tenía presentar hoy y ayer recibí una reconfirmación. Me presenté a las 10 y me encontré con la novedad de que no tengo la vacuna. Me quedé para que me dieran un certificado de constancia de que de no me inocularon. La gente del ministerio dijo que fue un problema de logística entre la Nación y la Ciudad”, señala Di Lella.

La explicación oficial sobre el traspié fue que se generó la cita automáticamente a través del sistema para recibir la segunda dosis luego de los 21 días, que es el período indicado entre la dosis.

“Mandamos la cancelación de esa cita pero se ve que a muchos o no les llegó o no lo vieron y vinieron en busca de la segunda aplicación. A todos les dimos una constancia de que no recibieron la segunda dosis y les va a llegar una nueva citación. En total, hubo alrededor de 50 personas en esa situación”, explicaron fuentes del Ministerio de Salud porteño a LA NACION.

A quienes se presentaron hoy en el vacunatorio de River se les entregó un certificado que informa que no recibieron la dosis; deberán reprogramar la inmunización Ignacio Sánchez

Sin embargo, desde la cartera que dirige Fernán Quirós, indicaron que no hubo un error de logística entre la Ciudad y la Nación, sino que están esperando que llegue el próximo embarque de vacunas Sinopharm para aplicar la segunda dosis.

La escasez de dosis es el núcleo del problema que hoy se tradujo en la decepción de los trabajadores de la salud que asistieron al vacunatorio. El gobierno porteño aplicó todas las dosis de Sinopharm que les fueron entregadas para cubrir la primera dosis, cuando en un principio la estrategia iba a ser reservar la mitad de esas vacunas para poder brindar la segunda dosis en tiempo y forma.

Ahora están a la espera de 3.000.000 de dosis de Sinopharm que, por el momento, están demoradas. El Gobierno había anunciado el 11 de marzo que llegaría ese cargamento pero el operativo se atrasó una semana más. Como esta vacuna aún no fue autorizada para inocular a mayores de 60 años, hasta ahora de utilizó para vacunar a docentes y personal de salud de hasta 59 años.

Karina Urquiza, una odontóloga que también fue al estadio en busca de su segunda inoculación, detalló un panorama similar al de su colega: “Estoy trabajando de manera presencial desde el día cero de la pandemia. El 3 de marzo me di la primera dosis y me pusieron en el carnet que la vacunación iba a ser el 24. Anoche recibí un mail que nos indicaban que teníamos que venir hoy y llegamos y no hay vacunas. Ahora estamos entrando porque supuestamente nos van a dar la constancia de que no nos vacunaron y algo que nos avale que no la recibimos. Nos da mucha incertidumbre. Yo tenía un turno para las 11.30. Y llegué me encontré con esta situación en la puerta”.