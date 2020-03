Ceres Crédito: Google Maps

La ciudad de Ceres es la última frontera en el noroeste santafecino en la traza de la ruta 34. Unos 17 kilómetros más adelante por la misma carretera nacional está Selva, ya en Santiago del Estero. Históricamente unidas por el incesante intercambio que propone la cercanía, más allá de los límites interprovinciales, hoy son dos pueblos que se miran con recelo.

Ambas ciudades están en cuarentena desde el fin de semana. Y a uno y otro lado nadie cumple con el aislamiento sanitario obligatorio. Por eso, la intendenta de Ceres, Alejandra Dupouy, pidió que el Ejército nacional garantice el cierre de la localidad santiagueña, de 2500 pobladores; los culpa de no violar sistemáticamente la veda y cruzar la frontera hasta la ciudad santafesina, de casi 25.000 habitantes, para ir al banco y hacer todo tipo de trámites y compras.

Dupouy admite, también, que los ceresinos, que están en cuarentena desde el domingo pasado, tampoco cumplen con las restricciones. Por eso, se dispuso hoy que nadie puede andar por las calles de la ciudad santafesina sin la documentación que pruebe que vive allí, como sucede en algunas zonas de Europa.

Esta nueva disposición la tomó esta mañana la Junta de Protección Civil, que se conformó en esa ciudad, luego de que fueran incesantes las denuncias de que habitantes de Selva ingresan a Ceres a hacer trámites en los bancos.

Selva y Ceres están en cuarentena a causa de un caso sospechoso de coronavirus. Un joven de 28 años, de Selva, presentó síntomas el sábado a la mañana y declaró que había estado en contacto con su novia en Córdoba, que ya es un caso confirmado de coronavirus. Este muchacho participó de un cumpleaños en Ceres. Desde entonces, todo el pueblo santiagueño entró en cuarentena y luego el domingo el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, dio la misma orden para la ciudad de su provincia.

Pero las restricciones no se cumplen, según la intendenta de Ceres, que pidió que envíen al Ejército para garantizar que el pueblo permanezca aislado. "La gente de Selva miente y viene a los bancos a Ceres; y la gente de acá sale a trabajar a otras localidades", aseguró la intendenta, que clamó: "Si no alcanzan las fuerzas policiales, que baje el Ejército".

Selva y Ceres están ubicados sobre la ruta 34, que une ambas localidades, separadas por el límite provincial entre Santiago del Estero y Santa Fe. Los controles de la Gendarmería y de la policía de ambas provincias se establecieron sobre la ruta, pero las dificultades de los operativos se centran en los caminos rurales, que muchos pobladores, sin ninguna conciencia social sobre la emergencia sanitaria global, usan para salir de estas ciudades.

"Nadie toma real dimensión de lo que pasa y la responsabilidad es de toda la población", explicó Dupouy en un reportaje con radio Aire de Santa Fe. Agregó: "Tenemos una incapacidad real de controlar la imprudencia de la gente".

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín, salió a cruzar a la intendenta por los reclamos de mayores controles que hizo en los medios de comunicación. "No es momento de hacer politiquería barata y ventajera: deje por un tiempo el comité y gestione", le pidió Saín a la jefa comunal a través de Twitter. "Esperamos que la intendenta denuncie a los vecinos que no están haciendo la cuarentena y que no se le vuelva a escapar la tortuga", retrucó el ministro.

Esa respuesta de Saín provocó la respuesta del comité provincial de la Unión Cívica Radical (UCR), que expresó su "solidaridad con la intendenta Alejandra Dupouy y a todas las vecinos y vecinos de la ciudad de Ceres, quienes en las últimas horas fueron víctimas de graves agravios y destratos por parte del ministro de Seguridad de la provincia". Reclamaron a Saín que "revea su actitud, la cual no solo constituye un acto de violencia institucional, sino que desoye las necesidades de santafesinos y santafesinas" y exigieron al gobernador Perotti "la ejecución integral de las medidas previstas en el decreto 262/20 con el objeto de resguardar la vida y la salud" de los habitantes de la región.

Este martes el municipio tomó medidas más drásticas para evitar un brote del virus. "Aquellas personas que salieron de Ceres antes de declararse la cuarentena no podrán regresar a la ciudad hasta que se determine su cese", dispuso la Junta de Protección Civil. Incluyeron entre los condicionamientos para moverse en la ciudad la obligación de que todo ciudadano debe contar con documentación que pruebe que vive en Ceres. Esto se estableció ante la psicosis que recorrió la ciudad de que ciudadanos de Selva ingresaban por caminos rurales a Ceres.