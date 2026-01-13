Pinamar: el pedido de la abuela del nene de 8 años que está grave tras el choque en La Frontera

“Pido cadena de oración por mi nieto B.J., está peleando por su vida. Sufrió un grave accidente junto a su papá en Pinamar”. Con esas palabras, cargadas de angustia, la abuela del niño de 8 años que resultó gravemente herido tras un choque múltiple en la zona de La Frontera, Pinamar, dio a conocer el drama familiar que atraviesan desde el lunes por la noche.

En sus redes sociales y junto a una foto del menor, la mujer agregó un mensaje de aliento en medio del cuadro crítico: “Vamos B. que sos más que fuerte, papito”. El pedido de la mujer se viralizó rápidamente en las últimas horas, mientras el menor permanece internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Dr. Pepe Olaechea, con pronóstico reservado.

El desesperado pedido de la abuela del nene de 8 años que pelea por su vida tras el choque en La Frontera.

Oriundo del partido bonaerense de Moreno, sufrió heridas severas tras el siniestro vial ocurrido el lunes alrededor de las 20 en la intersección de las calles Libertador y Ameghino, una zona de médanos donde la circulación de vehículos todo terreno es constante.

Según confirmaron fuentes médicas, el estado de salud del niño es delicado. Ingresó al centro de salud con un fuerte traumatismo de cráneo y una lesión severa en el hígado, lo que obligó a los cirujanos a realizar una operación de urgencia que incluyó un taponamiento quirúrgico para contener la hemorragia interna.

“El paciente permanece internado en la unidad de terapia intensiva, bajo pronóstico reservado. Deberá ser intervenido nuevamente cuando su estado lo permita”, indicaron desde el hospital. Por el momento, la inestabilidad del cuadro impide su traslado a un centro de mayor complejidad.

El siniestro involucró a una camioneta Volkswagen Amarok blanca y dos vehículos tipo UTV (Utility Task Vehicle) marca Can-Am. De acuerdo a la reconstrucción policial, uno de los UTV —donde viajaban el menor junto a su padre y dos niñas— salió desde el interior de La Frontera y, por causas que se investigan, chocó de frente con una camioneta Volkswagen Amarok y con el otro vehículo recreativo.

El nene de 8 años viajaba en el vehículo todoterreno en La Frontera, en Pinamar.

La secuencia posterior al choque fue dramática. El hombre de 30 años llegó a una posta del Operativo de Prevención visiblemente herido en el rostro y cargando al niño en brazos. El menor estaba inconsciente y no respondía a los estímulos.

Una médica que se encontraba ocasionalmente en la zona fue clave para asistir al nene en los primeros minutos. Se le practicaron maniobras de reanimación y debió ser entubado allí mismo antes de ser derivado en ambulancia.

El comunicado de la Municipalidad de Pinamar

Desde el municipio difundieron un documento en el que brindan detalles sobre el accidente ocurrido este lunes. “Un niño de 8 años fue trasladado en estado grave al Hospital Comunitario de Pinamar, donde fue intervenido quirúrgicamente y actualmente permanece internado en terapia intensiva, con seguimiento permanente del equipo médico”, indicaron.

En el escrito también brindaron detalles sobre las dos nenas: ”Ingresaron al sistema de salud dos niñas de 7 y 9 años. Una de ellas presentó lesiones leves, mientras que la otra sufrió un traumatismo facial y una fractura maxilar, por lo que fue derivada en ambulancia al Hospital Interzonal materno-infantil de Mar del Plata para continuar con atención especializada”.

Respecto a la investigación que se está llevando a cabo, informaron: “Se están realizando las pericias y evaluaciones de rigor para establecer con precisión cómo ocurrió el siniestro y determinar responsabilidades”.

El comunicado de la Municipalidad de Pinamar.

En este sentido, revelaron que las autoridades trabajan en la verificación de condiciones de conducción, posibles controles de alcoholemia, y el cumplimiento de medidas de seguridad como el uso del cinturón, sistemas de retención infantil y demás elementos obligatorios.

Desde el municipio hicieron hincapié en que el accidente ocurrió dentro de un predio de propiedad privada, es decir, “fuera del corredor seguro y fuera del espacio público habilitado”.

Por último, pidieron a la población “máxima precaución al circular, respeto por las indicaciones del personal y conducción responsable, especialmente en zonas de alto tránsito y durante la temporada”.