Pinamar: un niño de ocho años está internado en estado crítico tras un choque en La Frontera

Un violento choque ocurrido este lunes por la tarde en la zona conocida como La Frontera, en Pinamar, dejó a un niño de ocho años internado en estado crítico y a un hombre herido, además de otros ocupantes con lesiones de menor gravedad. El siniestro se produjo en uno de los sectores de mayor circulación de vehículos recreativos durante la temporada, en momentos en que fuerzas de seguridad realizaban un operativo de prevención.

Según el parte policial, un UTV tipo Can-Am que salía desde del interior de La Frontera colisionó de frente con una camioneta Volkswagen Amarok blanca. Como consecuencia del impacto, un hombre de 30 años que viajaba en el UTV sufrió heridas en el rostro, mientras que el niño de ocho años fue hallado inconsciente, con un traumatismo en la cabeza.

Una médica que pasaba circunstancialmente por el lugar comenzó de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar al menor hasta la llegada de la ambulancia. Minutos después, el niño fue trasladado de urgencia al Hospital de Pinamar Dr. Pepe Olaechea en estado grave. El hombre herido también fue derivado al mismo centro de salud para su atención.

Hasta el momento, lo único oficialmente informado es que el menor fue intervenido y permanece en observación, mientras se aguarda el parte médico que permita conocer su evolución.

Fuentes médicas indicaron a este medio que el niño salió del quirófano, pero por el momento no se encuentra en condiciones de ser trasladado a otro centro de mayor complejidad y permanece internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital de Pinamar. De acuerdo con esa información, presenta una lesión severa en el hígado, que requirió la realización de un packing quirúrgico para contener la hemorragia. Los médicos evalúan una nueva intervención quirúrgica para el miércoles, en función de su evolución.

En las horas posteriores al hecho circuló en off una versión que indicaba que el menor habría llegado al hospital sin signos vitales, pero esa información no fue confirmada por ninguna fuente médica ni policial y quedó descartada como dato oficial.

Vistas del hospital de Pinamar, donde está grave un niño por un accidente en La Frontera. Familiares en el hospital de Pinamar Marcelo Aguilar

De acuerdo con la información oficial, en el operativo intervenían efectivos de la Policía Comunal, fuerzas especiales, Seguridad Vial y Tránsito municipal. En ese contexto, otro vehículo llegó posteriormente al lugar con dos menores que presentaban traumatismos, aunque se encontraban conscientes, y fueron trasladadas al hospital por sus propios medios para ser evaluadas.

Los vehículos involucrados quedaron preservados en el lugar del choque para la realización de las pericias correspondientes, mientras se intenta establecer cómo se produjo la colisión y si alguno de los rodados circulaba fuera de las normas habilitadas para ese sector de La Frontera, una zona de intenso tránsito turístico durante el verano.

LA NACION estuvo presente en el Hospital de Pinamar Dr. Pepe Olaechea a la espera de novedades oficiales. El padre del niño herido habló brevemente con este medio y expresó: “El hospital nos trata muy bien, pero preferimos no hablar porque la madre, que está en camino, no sabe lo que está pasando”.

En uno de los accesos laterales del edificio, una mujer, familiar cercana del menor, salió a encontrarse con quienes aguardaban noticias y, al verlos, rompió en llanto. Los allegados evitaron realizar declaraciones y se retiraron poco después. En el lugar también se observó a varios menores —entre ellos una niña de corta edad— visiblemente angustiados, acompañados por adultos.

La causa quedó caratulada como “lesiones culposas” y se encuentra bajo investigación judicial.