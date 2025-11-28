Playa y bosque: el rincón mágico al sur de la Provincia que es ideal para ver el atardecer sobre el mar

De cara a la temporada de verano 2026, muchos ya buscan algún destino para pasar las vacaciones. Es así que surge como poción la Costa Atlántica de la provincia de Buenos Aires, que cuenta con una gran variedad de sitios para visitar la playa. Sin embargo, hay algunos poco concurridos en donde se puede disfrutar de la tranquilidad y la naturaleza lejos de la Ciudad.

Plano de Pehuen Có Municipio de Coronel Rosales

Este es el caso de Pehuen Có, que está en el sur bonaerense. Su nombre proviene del mapuche “Pehuén” que significa “araucaria” —un árbol similar al pino que crece en la zona― y “Có” en referencia al mar. Esta localidad turística se ubica en el partido de Coronel Rosales, a 81 km de Bahía Blanca. Según Google Maps, son aproximadamente unas siete horas y media de viaje en auto desde la ciudad de Buenos Aires. Para llegar, hay que tomar la Ruta Nacional 3.

Uno de sus mayores atractivos es que en esta ubicación se puede ver el atardecer sobre el mar, un espectáculo natural increíble y muy valorado por sus visitantes. Se caracterizan por colores intensos y el ambiente natural tranquilo de sus costas contribuye a una experiencia visual inolvidable.

El atardecer en Pehuen Có

Pero, Pehuen Có no es solo reconocido por sus playas, sino que se destaca por los bosques que rodean el mar. Estos esconden fósiles de animales prehistóricos y pisadas humanas de más de 7000 años de antigüedad. Algunos de estos descubrimientos fueron hallados por el mismo Charles Darwin, quien estuvo en esta playa en 1832.

Es así que otra de sus principales atracciones es la Reserva Natural Pehuen Có – Monte Hermoso, donde se hacen visitas guiadas. Puntualmente, allí se pueden observar huellas de megafauna como el megaterio (un perezoso gigante de más de seis metros de altura), la macrauquenia y el toxodon. En tanto, conserva médanos, playas y humedales, donde habitan numerosas especies de flora y fauna, que incluye aves migratorias provenientes tanto del hemisferio norte como de la Patagonia. Para poder disfrutarlo al máximo, se recomienda ir cuando la marea se encuentra baja.

Bosque Encantado en Pehuen Có Instagram

En tanto, el Bosque Encantado es otro espacio ideal para conectar con la naturaleza. Tiene más de 100 hectáreas y allí se puede recorrer el Sendero “Huella Verde”, que consiste en un trekking de dos kilómetros rodeados pinos, eucaliptos y cipreses. Allí también se puede visitar el Vivero Municipal, donde se trabajan en la producción y cuidado de plantas nativas y ornamentales.

Además de su entorno natural, Pehuen Có también presenta su oferta cultural. En la Plaza Carrasco se encuentran emplazadas réplicas a escala real de los mamíferos extintos que fueron encontrados en esta zona. También cuenta con un patio gastronómico durante la temporada de verano y la “Feria del Pueblo”, que reúne emprendedores todo el año.

La réplica del Megaterio en Plaza Carrasco Facebook

Asimismo, está la peatonal en la calle Brown y su Feria de Artesanos. Allí mismo se encuentra la Plazoleta de las Esculturas, donde cada dos años se desarrolla el Encuentro Nacional de Escultores “Tallando identidad” organizado por la “Sociedad de Fomento Amigos de Pehuen Có”. El evento reúne artistas de todo el país quienes se acercan para tallar árboles secos que nacieron junto a la localidad. En 2026 se llevará a cabo una nueva edición.

Otra curiosidad de esta localidad es una casa con forma de barco, la cual mandó a construir un inmigrante italiano llamado Luis Novelli. Está ubicada en Malvinas Argentinas, entre La Argentina y Av. Fragata Sarmiento. No se permite el ingreso por el momento, pero que igualmente se puede admirar desde afuera y sacar fotos.

La casa molino en Pehuen Có Instagram

En 9 de julio, entre Brown y Fitz Roy, se encuentra otra casa singular que simula ser un molino harinero. Fue construida por un escritor bahiense llamado Rubén Benitez en homenaje al libro de Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. En la temporada de verano hay fechas específicas en las que se realizan visitas guiadas.