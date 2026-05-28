Paso a paso: cómo calcular tu aguinaldo de junio 2026 en menos de cinco minutos

Los trabajadores registrados y los jubilados reciben en junio la primera entrega del SAC (Sueldo Anual Complementario), por lo que es importante saber el monto que se percibirá y, para ello, es necesario conocer cómo calcular el aguinaldo en menos de cinco minutos.

La forma de calcular el aguinaldo en menos de cinco minutos Shutterstock

En primer término, es preciso considerar que el SAC solo alcanza a los trabajadores en relación de dependencia que se desempeñan en la actividad privada, administración pública y empresas del Estado. El aguinaldo también está destinado a los trabajadores registrados y a los jubilados y pensionados del sistema previsional. Quedan excluidos de este concepto los trabajadores no registrados, las personas que son monotributistas o tienen un empleo informal sin aportes.

¿Qué es el aguinaldo?

El Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo, es un salario adicional que se abona en dos cuotas al año. El primero se cobra durante la primera mitad del año, en este caso en junio, mientras que el segundo se cobra la segunda mitad del año, en el mes de diciembre.

¿Cómo calcular el aguinaldo en cinco minutos?

Para una correcta estimación del Sueldo Anual Complementario (SAC), se establecen los pasos esenciales para su cálculo:

Si se trata del primer aguinaldo del año se tiene en cuenta el primer semestre que va de enero a junio. Si es el segundo, se tiene en cuenta los meses de julio a diciembre.

Para el sueldo bruto más alto no se incluyen conceptos no remunerativos ni pagos únicos o extraordinarios.

Una vez identificado el sueldo bruto más alto del año, el mismo debe ser dividido por dos, es decir el 50%.

¿Cómo calcular el aguinaldo proporcional?

A diferencia de un empleado que trabajo el semestre o el año completo, el aguinaldo de un trabajador que no cumple con la totalidad de los meses del periodo, se liquida de forma proporcional a los meses trabajados.

Es por ello que resulta indispensable saber la fecha de inicio del trabajador en cada caso en particular, para tener una cuenta y un resultado más exacto y preciso.

Entonces, los pasos a seguir para calcular un aguinaldo proporcional son los siguientes:

Identificar el salario del trabajador.

Una vez identificado el salario, se debe dividir por 12 (cantidad de meses en un año).

Multiplicar ese resultado por la cantidad de meses trabajados.

Cómo calcular de manera correcta el aguinaldo correspondiente para cada empleado G. Soler Tomasella - Shutterstock

¿Cuándo se cobra el aguinaldo en junio de 2025?

La ley 23.041 determina que “el sueldo anual complementario deberá ser pagado sobre el cálculo del 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de los semestres que le culminan en los meses de junio y diciembre de cada año”.

Las fechas establecidas para pagar el aguinaldo este 2026 son las siguientes:

Primer semestre: 30 de junio .

. Segundo semestre: 18 de diciembre.

Si bien muchas empresas adelantan su pago, también cuentan con un período de gracia de cuatro días hábiles posteriores a la fecha.