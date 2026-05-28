Está disponible el calendario lunar de junio 2026, por el cual se puede saber cuándo el satélite natural pasará por sus diferentes fases durante el cuarto mes del año. Una de las que mayor interés tiene es la Luna llena, puesto que se puede observar el astro en su totalidad en el cielo.

El ciclo lunar marca los distintos cambios visibles que tiene el satélite natural según su posición respecto a la Tierra y al Sol, que se conocen como fases. Este tiene una duración de aproximadamente 28 días. Es por eso que normalmente se da una Luna llena por mes.

El calendario lunar de junio 2026 en la Argentina

Fases de la Luna (Unsplash)

Los días en que se da las fases lunares pueden diferir respecto al almanaque, ya que se tratan de ciclos de 28 que cambian mes a mes, tal como se dijo. En ese período, la Luna se puede ver en el cielo en su fase nueva, creciente, llena y menguante.

Según detalla el sitio del Servicio Hidrográfico Nacional, estos son los días en que la Luna pasará por sus distintas fases en junio de 2026:

Calendario lunar de junio 2026

<b>Fecha</b> <b>Fase lunar</b> Lunes 8 de junio Cuarto menguante Domingo 14 de junio Luna nueva Domingo 21 de junio Cuarto creciente Lunes 29 de junio Luna llena

Por qué la Luna llena de junio se llama “Luna de Fresa”

La "Luna de Fresa" recibe esa denominación por las cosechas populares de Norteamérica Pexels

La Luna llena de junio es conocida como la “Luna de Fresa”. Su origen proviene de los pueblos originarios de Norteamérica, quienes seguían el paso del tiempo por las fases del satélite natural. Se la llama de esa forma porque hace referencia a la maduración de las frutillas silvestres, un indicio del inicio del verano en el hemisferio norte.

Una por una, todas las fases de la Luna

Las fases de la Luna son las diversas formas en que la cara de este astro que se puede ver desde la Tierra es iluminada por el Sol. Cada mes, este satélite natural gira alrededor de nuestro planeta en aproximadamente 28 días, y con ese movimiento se puede ver en su totalidad o de modo parcial según la sombra que pueda causar sobre ella.

Hay cuatro fases de la Luna predominantes para tener en cuenta:

Luna llena : denominado también como plenilunio, es el momento en que se puede ver el satélite en su totalidad iluminado en el cielo.

: denominado también como plenilunio, es el momento en que se puede ver el satélite en su totalidad iluminado en el cielo. Cuarto menguante : se observa el 50 por ciento de su superficie que está iluminada por el Sol. Se ve la mitad izquierda de la Luna porque se va disminuyendo su iluminación.

: se observa el 50 por ciento de su superficie que está iluminada por el Sol. Se ve la mitad izquierda de la Luna porque se va disminuyendo su iluminación. Luna nueva : también conocido como novilunio o luna negra, en esta fase casi no se puede ver la Luna iluminada. A partir de este momento, su iluminación es cada vez mayor con el pasar de los días.

: también conocido como novilunio o luna negra, en esta fase casi no se puede ver la Luna iluminada. A partir de este momento, su iluminación es cada vez mayor con el pasar de los días. Cuarto creciente: se puede visualizar el 50 por ciento de su cara visible. A diferencia del cuarto creciente, esta fase muestra iluminada la mitad derecha.

Según detalla el Servicio de Hidrografía Naval, estas fases corresponden a los instantes precisos en que las direcciones Tierra-Luna y Tierra-Sol forman un ángulo de 0°, 90°, 180° y 270° respectivamente. Por esto, estas fases no tienen una duración de un cierto número de días, como se cree erróneamente; por el contrario, ocurren en un instante de tiempo dado en esta página.