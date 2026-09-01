“Podría haber sido mucho peor”: dos pasajeros siguen internados por la falla en la escalera mecánica de la estación Sáenz

Un día después de que una falla técnica provocara una sucesión de caídas y una decena de heridos, la escalera mecánica de la estación Dr. Sáenz del tren Belgrano Sur ya no está simplemente detenida. Parte de su estructura fue desmontada y dos operarios trabajaban esta mañana en el sector inferior del mecanismo, entre herramientas, piezas retiradas y grandes paneles amarillos apoyados contra una pared. Una cinta de peligro y un cono impedían acercarse.

A pocos metros, mientras todavía se investiga qué provocó la falla, los pasajeros del Belgrano Sur continuaban entrando y saliendo de la estación. Algunos pasaban sin detenerse. Otros miraban hacia el lugar donde, menos de 24 horas antes, una sucesión de caídas terminó con pasajeros amontonados en la parte inferior de la escalera. De los nueve que fueron hospitalizados, dos siguen internados, fuera de peligro, pero con politraumatismos, informaron fuentes del Ministerio de Salud porteño.

“Viajo todos los días. Escuché gritos y llegué a ver sangre”, contó a LA NACION Matías Marconi, empleado administrativo de 47 años. El lunes estaba en la estación y había elegido subir por la escalera fija. Se encontraba aproximadamente a mitad de camino cuando escuchó el primer grito y miró hacia el otro lado. “Yo voy lento y de repente escuché todo. Vi lo que estaba pasando. Ahora me da miedo cualquier escalera mecánica, pero más estas. Uno las usa todos los días y no sabe cuánto mantenimiento tienen”, agregó.

La escalera mecánica que falló el lunes permanece clausurada mientras se investigan las causas del desperfecto Nicolás Suárez

El episodio ocurrió este lunes, cerca de las 16, en la estación ubicada en Nueva Pompeya. La escalera mecánica involucrada transportaba pasajeros hacia arriba cuando sufrió un desperfecto. Según la reconstrucción preliminar, el mecanismo se trabó y varias de las personas que se encontraban sobre los escalones cayeron hacia atrás. En la zona inferior se produjo un amontonamiento y los pasajeros se golpearon entre ellos y contra distintas partes de la estructura. Hubo vidrios rotos y personas con heridas, golpes y contusiones.

“Por suerte no ocurrió una tragedia”, resumió este martes un empleado de la estación consultado por LA NACION mientras observaba el movimiento habitual del lugar.

Marcelo, vendedor en la entrada de Sáenz, tampoco olvida lo ocurrido. Él no alcanzó a observar directamente el momento de la caída. “Cuando ves cómo quedó todo, pensás que podría haber sido muchísimo peor”, relató a este medio. Para quienes trabajan diariamente allí, agregó, fue difícil separar lo sucedido de una escena que hasta entonces era completamente rutinaria: pasajeros que llegan, atraviesan la estación y suben hacia los andenes sin detenerse a pensar en el funcionamiento de una escalera mecánica.

El acceso a la escalera fue delimitado con cintas mientras continúan las tareas sobre la estructura Nicolás Suárez

Este martes, la estructura involucrada en el incidente seguía clausurada. Trenes Argentinos confirmó a LA NACION que las demás escaleras de la estación se encuentran funcionando y que el servicio del Belgrano Sur continúa desarrollándose según el diagrama habitual.

Qué se investiga

Todavía no existe una conclusión oficial sobre qué provocó la falla. Las causas, indicaron desde Trenes Argentinos, “son materia de investigación”. Como parte de las tareas para reconstruir lo ocurrido, también serán analizadas las cámaras de seguridad de la estación.

Una de las cuestiones centrales será determinar qué sucedió dentro del mecanismo en los instantes previos a la caída. Entre las hipótesis preliminares se analiza una posible falla eléctrica que habría provocado la detención brusca de la escalera mientras ascendía. Sin embargo, hasta que finalicen las pericias, no existe una causa oficialmente establecida.

La empresa ferroviaria aportó además un dato que formará parte del análisis: según informó a este medio, el último mantenimiento preventivo de las escaleras mecánicas de la estación Dr. Sáenz fue realizado el 13 de agosto de 2026, 18 días antes del episodio.

Operarios trabajan sobre el sector inferior de la escalera mecánica, que continúa fuera de servicio Nicolás Suárez

Ese punto aparece también entre las principales inquietudes de quienes utilizan diariamente la estación. “A mí me enoja porque siento que esto es por falta de mantenimiento”, sostuvo Gladys González, jubilada de 81 años. Para ella, el episodio dejó una pregunta que excede a quienes resultaron heridos. “Uno viene, sube y confía. No está pensando si la escalera va a funcionar o no. Después pasa algo así y te preguntás cómo puede pasar”, dijo.

Para Micaela Sanz, estudiante de 23 años, volver a la estación también fue diferente. Ella no presenció el episodio, pero reconoció inmediatamente el lugar cuando vio las imágenes. “Lo vi por las noticias y dije: ese es el que tomo siempre”, relató a LA NACION. Este martes encontró que la circulación de pasajeros se concentraba en los accesos habilitados. “Ahora vi que se sube todo de un lado, con la otra escalera, pero me dejó pánico. Pensás que podría haberte pasado a vos porque hacés exactamente ese recorrido todos los días”, agregó.

Parte de la estructura fue desmontada durante las tareas realizadas este martes en la estación Dr. Sáenz Nicolás Suárez

Doce personas asistidas

El número de afectados también se modificó respecto de la información conocida durante las primeras horas posteriores al incidente. El parte actualizado que el SAME proporcionó a LA NACION contabiliza 12 pacientes: 11 mujeres y un hombre. Del total, tres eran menores de edad y nueve, adultos.

Accidente en la estación Saenz del Belgrano Sur

Tres personas pudieron ser atendidas en el lugar, mientras que las otras nueve debieron ser trasladadas a distintos centros de salud. Tres fueron derivadas al Hospital Piñero, cuatro al Hospital Penna —una de ellas mediante un servicio privado de emergencias— y dos al Hospital Cecilia Grierson. El operativo desplegado en la estación incluyó 16 móviles del SAME.