Polémica por un video de una oncóloga que asegura que los protectores solares elevan el riesgo de cáncer de piel

Un video viral desató ayer una enorme controversia en medio del tórrido verano en Italia, luego de que su autora, la médica Debora Rasio, afirmara que los protectores solares elevan el riesgo de desarrollar tumores. La publicación generó una rápida reacción de instituciones de la salud, que advirtieron sobre los peligros de la exposición a los rayos ultravioleta sin los cuidados adecuados y sobre la difusión de noticias falsas.

Rasio, quien es oncóloga e investigadora de la Universidad Sapienza, además de nutricionista, autora de varios libros y figura popular en la televisión italiana, basó su argumento en el análisis de un estudio científico de la cohorte UK Biobank. La investigación, realizada con una muestra de 500.000 personas, fue publicada en noviembre de 2023 en la revista científica Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention.

En la grabación, que superó el millón de visualizaciones antes de ser restringida, la especialista presentó conclusiones polémicas. “Una mayor exposición al sol protege contra el melanoma”, sostuvo, y agregó que “los protectores solares aumentan el riesgo de todos los cánceres de piel”.

Según la oncóloga, los datos respaldan su postura. “De hecho, quienes se exponen regularmente al sol por motivos laborales tienen un riesgo de melanoma entre un 40% y un 50% menor que quienes pasan la mayor parte de la semana en interiores”, explicó. En la misma línea, remarcó que “del mismo modo, un bajo nivel general de exposición al sol aumenta el riesgo de melanoma” y concluyó que, de acuerdo con el estudio de medio millón de personas, las cremas “aumentan el riesgo de todos los cánceres de piel, especialmente el melanoma”.

Tras la repercusión de sus dichos, el video fue bloqueado en las redes sociales Facebook e Instagram por contener “información falsa”, según el aval de verificadores de datos independientes. Consciente de la polémica generada, Rasio volvió a publicarlo y dirigió a sus seguidores de YouTube a una “lección aclaratoria”, además de enviar el informe que le sirvió de fuente a quienes lo solicitaron.

La controversia provocó la intervención inmediata de diversas entidades vinculadas a la salud, después de años de campañas educativas sobre protección solar con manuales que el ministerio, los médicos de cabecera y las farmacias reiteran cada verano. El Instituto de Investigación para la Salud (ISS) desestimó la publicación de Rasio como noticia falsa, negando que los protectores solares sean dañinos o causen cáncer. El organismo instó a la población a verificar las fuentes y basarse en el asesoramiento científico para proteger la salud.

Por su parte, la Federación de Médicos de Familia (FGP) consideró que los datos citados por Rasio son selectivos y están sacados de contexto. A esta postura se sumó la Sociedad Italiana de Dermatología (Sidemast), que reiteró que “la exposición excesiva e incorrecta al sol es el principal factor de riesgo para el cáncer de piel”. “Los protectores solares autorizados están diseñados para actuar en la superficie, sin penetrar en las capas superficiales ni provocar absorción sistémica”, aclaró la institución médica. También recordaron que el mercado experimentó una gran innovación para hacer los productos más efectivos, patente tras patente, por lo que la generalización resulta errónea.

A nivel mundial, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) reiteró que el 80% de los melanomas en 2022 (267.000 casos sobre un total de 332.000) fueron consecuencia de la exposición a la radiación ultravioleta. Los rayos UV, explicó el organismo, “penetran en las células de la piel, provocando mutaciones genéticas; las quemaduras solares duplican el riesgo, especialmente si se sufren en la infancia; y el 45% de las muertes por melanoma podrían prevenirse con las precauciones adecuadas”.

Con información de la agencia ANSA.