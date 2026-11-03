Polémica por una óptica que hizo un video en el que meten a una mujer en una bolsa de consorcio

Una óptica en la localidad entrerriana de Chajarí se volvió viral en las últimas horas debido a un video que publicaron en el que hicieron alusión a una mujer muerta. El local publicó las imágenes en las que se puede ver a un hombre —presuntamente uno de sus dueños o empleados— metiendo en el baúl de un auto una bolsa de consorcio en la que segundos antes había mostrado parte del cuerpo de una mujer.

La producción comienza con el joven dentro de la óptica y con la bolsa negra y vacía en sus manos. “Nos preguntan qué hacemos con aquellos clientes que nos preguntan precios y nunca nos compran nada”, dice mientras abre lentamente el objeto que llevaba encima.

“No hacemos nada. Les contestamos los mensajes, los llamamos por teléfono y les pasamos los precios”, añade en la siguiente toma, en la que ya está agachado en el piso. De la bolsa, ya abierta, asoman dos pantorrillas y pies con sandalias que él oculta dentro.

La publicidad que generó polémica

Acto seguido, la escena pasa a la calle y el mismo joven se encuentra en la parte trasera de un auto, con el baúl abierto y la bolsa con un evidente bulto dentro en el interior. “Al final, si el cliente no compra, no pasa nada. Los atendemos a todos con mucha amabilidad”, ironiza antes de cerrar la tapa del vehículo y correrse.

Según consignaron medios locales, el video fue eliminado tras la polémica que se generó. Desde el establecimiento señalaron a Elonce que “no habían tenido intención de causar daño con el contenido”.

No es la primera vez que se viraliza este tipo de contenidos en los que se utiliza la violencia hacia las mujeres como recurso humorístico o “broma” para promocionar un negocio.

La Argentina registró más de 240 feminicidios entre enero y octubre de este año, según informes recabados por organizaciones defensoras de la vida y los derechos de las mujeres.

Antecedentes

Dos hechos similares habían ocurrido a mediados del año pasado, cuando otros establecimientos quisieron subirse a retos virales y recrearon violentos videos machistas. En ese caso, las imágenes mostraban cómo playeros de estaciones de servicio metían a una mujer en una bolsa de consorcio y luego la arrojaban lejos en forma de “chiste”.

Los videos correspondían a una tendencia llamada “Ahí viene la CM” que se puede observar desde hace tiempo en otros países, especialmente en México. Una de las primeras cuentas en hacerse eco de esto fue la de la estación de servicio Shell de la localidad de Crespo, en la provincia de Entre Ríos. Este usuario, que suele subir videos y fotos en donde los empleados actúan y hacen bromas habitualmente, publicó un reel en donde se podía ver a dos playeros vestidos con el típico uniforme rojo y amarillo que caracteriza a la marca.

El video de una estación de servicio Shell en Entre Ríos

“No, yo no te la puedo creer... Mirá para allá”, dice uno de ellos y señala a una mujer que cruza la calle, saluda y se acerca hacia donde están ellos. El otro contesta: “Uh, otra vez la piba esta loco. ¿Cuándo va a ser el día que la metamos en algo y la mandemos por ahí?“. ”Estoy cada vez más cerca, eh...“, responde.

Entre comentarios que destacan lo “infumable” que es y lo “impresionante” que es lo que molesta, la imagen se funde a negro y pasa al momento en que uno de los playeros saluda a un tercer hombre que parece ser un proveedor de la estación de servicio que se dirige con destino a Formosa.

“¿Me aguantás un cachito?“, le pide entonces el empleado. Ahí se puede ver a la mujer de la primera escena parada de espaldas, que no ve venir a los dos playeros que la meten a la fuerza dentro de una bolsa de consorcio negra. “¿Te llevás la bolsa a Formosa?“, le piden al proveedor, mientras tiran la bolsa dentro de la parte trasera de una camioneta.

Acto seguido, y con música tranquila que suena de fondo, ambos toman mate y charlan entre ellos. “Qué paz, ¿eh? Por fin. Esta piba no va a joder más“, dice uno, y el otro le contesta: “Era hora, loco”.

El video de YPF

A raíz de lo viral que se volvió el video de Shell, los usuarios no tardaron en encontrar otro similar, pero en este caso en una estación de servicio de YPF de la localidad de Marcos Juárez, en la provincia de Córdoba.

Este video comienza con un título similar al que lleva la tendencia, “Cuando no aguantás más a la de marketing”. Allí se puede ver que una mujer se acerca a hablar con uno de los playeros de la petrolera estatal y otro se aparece por atrás y la golpea en la cabeza con uno de los conos de tránsito que se utilizan normalmente para organizar el tránsito. Mientras la víctima simula desmayarse por el impacto, el primer empleado le cubre la cabeza con una bolsa de consorcio negra que luego ambos atan y tiran con supuesto esfuerzo hacia la otra punta del lugar.