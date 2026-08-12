La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) comenzó a otorgarle al personal que le interese un curso básico de idioma hebreo ante la inminente apertura de vuelos directos entre Buenos Aires y Tel Aviv, viajes que serán operados por la aerolínea israelí El Al. Fue la misma empresa la que ofreció el taller, según pudo confirmar LA NACION. “Permitirá fortalecer la comunicación con pasajeros israelíes y seguir mejorando nuestra capacidad de respuesta en tareas de seguridad, control y asistencia”, comunicaron desde la fuerza.

El curso gratuito capacitará con palabras básicas y de aproximación con los usuarios, como por ejemplo saludos de bienvenida, de orientación a los pasajeros, verificación de los documentos y de asistencia ante situaciones irregulares, a los uniformados que se hayan adherido de manera voluntaria a la convocatoria realizada por las autoridades. Hasta el momento, se inscribieron 50 oficiales. El taller completo tiene una carga horaria de 60 horas y se dictará de manera intensiva y presencial.

Policías aeroportuarios argentinos están aprendiendo hebreo ante la llegada de los vuelos que conectarán con Tel Aviv. Enrique García Medina - LA NACION

Si una aerolínea de otro país tuviera una iniciativa similar, la Policía de Seguridad Aeroportuaria también la sumaría entre las propuestas de aprendizaje, indicaron las fuentes consultadas. En la Escuela de Oficiales, los agentes cursan, obligatoriamente, inglés y portugués. “La PSA, como fuerza de seguridad federal, es el primer contacto formal que los ciudadanos extranjeros tienen al ingresar al país”, explicó la entidad.

La aerolínea de bandera israelí El Al Israel Airlines comenzará a operar vuelos directos entre Buenos Aires (Ezeiza) y Tel Aviv el próximo 29 de noviembre de 2026. Este hito representa la primera vez en la historia que se implementa una conexión aérea regular y sin escalas entre Argentina e Israel.

Policías aeroportuarios argentinos están aprendiendo hebreo ante la llegada de los vuelos que conectarán con Tel Aviv. Aviación Online

En principio, serán dos frecuencias semanales que se realizarán con aviones Boeing 787-9 con capacidad para 271 pasajeros cada uno. Los despegues desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza serán los lunes y miércoles, mientras que los regresos desde Tel Aviv partirán los domingos y martes.

El trayecto sin escalas de más de 12.000 kilómetros tomará aproximadamente entre 16 horas. La ruta se oficializó bajo la política de cielos abiertos y tras la Disposición 6/2026 emitida en el Boletín Oficial por el Gobierno, luego de la autorización de la Subsecretaría de Transporte Aéreo. EL AL había solicitado autorización para explotar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros y cargas, de forma combinada, entre puntos del Estado de Israel y de la Argentina.

Dimos inicio al Curso Básico de Idioma Hebreo, una herramienta que nos permitirá fortalecer la comunicación con pasajeros israelíes y seguir mejorando nuestra capacidad de respuesta en tareas de seguridad, control y asistencia. pic.twitter.com/wQBur4VoGi — POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA (@seguridadpsa) August 11, 2026

La puesta en marcha de esta ruta da continuidad a lo anunciado por el presidente Javier Milei durante sus últimas giras oficiales por Israel, donde confirmó la implementación de una conexión aérea directa como parte del fortalecimiento de los vínculos bilaterales.

La apertura del curso, detallaron en una publicación en las redes del organismo, contó con la participación de Carlos Tonelli Banfi, director nacional de la PSA. En la presentación del taller estuvo Alejandro Rodríguez Diez, secretario de Coordinación y Capacitación Policial, junto a Federico Nemetzky, presidente de la Organización Sionista Argentina, y Gustavo Sakkal, prosecretario de la DAIA.