El Gobierno autorizó a la aerolínea de bandera israelí a operar vuelos regulares en la Argentina

La Subsecretaría de Transporte Aéreo autorizó a la aerolínea EL AL Israel a operar vuelos regulares internacionales entre la Argentina e Israel, de pasajeros y de carga. La medida fue oficializada este lunes mediante la Disposición 6/2026, publicada en el Boletín Oficial, y se conoció días después de que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) aprobara la programación horaria presentada por la compañía.

Según detallaron en la normativa, EL AL había solicitado autorización para explotar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros y cargas, de forma combinada, entre puntos del Estado de Israel y de la Argentina. El expediente fue tramitado ante la Subsecretaría de Transporte Aéreo, dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.

Los vuelos, según aprobó previamente la Anac, partirán desde Buenos Aires los lunes y miércoles Abdul N Quraishi - Abs - Shutterstock

Desde el Poder Ejecutivo señalaron que la operatoria requerida por la empresa se encuentra contemplada dentro del acuerdo sobre transporte aéreo firmado entre la Argentina e Israel el 15 de marzo de 2017. Además, mencionó el Memorándum de Entendimiento suscripto el 19 de abril de 2026 en Jerusalén, que forma parte del marco bilateral vigente entre ambos países en materia aerocomercial.

Tal como informó LA NACION, se prevé que la operación de vuelos directos entre Buenos Aires y Tel Aviv comience a partir del 29 de noviembre próximo. A principios de mayo, la Anac dio luz verde a la programación horaria presentada por la compañía israelí para poner en marcha la ruta.

La operación tendrá dos frecuencias semanales en la ruta Tel Aviv–Buenos Aires (Ezeiza) y su correspondiente regreso. Los vuelos desde Buenos Aires partirán los lunes y miércoles y serán operados con aeronaves Boeing 787-9 Dreamliner, configuradas con 271 asientos.

La puesta en marcha de esta ruta da continuidad a lo anunciado por el presidente Javier Milei durante su reciente gira oficial por Israel, donde confirmó la implementación de una conexión aérea directa como parte del fortalecimiento de los vínculos bilaterales.

Desde su asunción, Javier Milei planteó una alineación con Israel (AP Foto/Leo Correa, Archivo) Leo Correa - AP

La iniciativa había sido anticipada por el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, quien señaló que el proyecto podría concretarse antes de fin de año. “Hoy empieza a hacerse realidad un sueño que perseguí con todo mi esfuerzo desde que asumí como embajador. La Argentina e Israel tendrán vuelo directo y esperamos poder inaugurarlo muy pronto, este mismo año. Esto no es casualidad: es el resultado concreto del vínculo estratégico que el presidente Javier Milei construyó con Israel y de una inversión que el gobierno israelí decidió realizar en respuesta a esa relación”, afirmó.

El diplomático destacó además el respaldo del canciller Pablo Quirno y del equipo de la aerolínea, incluido su CEO, Levi HaLevi, y el vicepresidente comercial, Shlomo Zafrani. “Un hito que abre una nueva era entre nuestros países: más comercio, más inversiones, más turismo, más cultura y más lazos entre nuestros pueblos. El liderazgo de Milei genera beneficios, y este es uno de ellos”, agregó.