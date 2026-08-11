Jorge Tartaglione, médico, sobre longevidad: “En la genética está escrito el 25% de lo que vas a vivir; el resto, lo definimos nosotros”

En una nueva edición de su columna sobre recomendaciones para la salud, el médico Jorge Tartaglione profundizó en “el arte” de cómo podemos vivir más y cómo podemos vivir mejor.

En ese contexto, el profesional de la salud remarcó en LN+ que las personas que tienen entre 55 y 56 años, tienen una probabilidad de vivir de 20 a 25 años más libre de enfermedad, debido a la voluntad de cada individuo.

“Porque solamente en la genética está escrito el 25% de lo que vas a vivir. En cambio, definimos nosotros el 75%”, explicó.

El arte de vivir mas y mejor

Las zonas azules: donde el tiempo no se detiene

En la misma línea, el especialista identificó los lugares donde la gente vive más. Para ejemplificar, sostuvo: “En Loma Linda, en California, la gente vive más porque tienen fe, son religiosos (...) esta gente tiene 10 años más de vida porque tiene fe y es religioso”.

Asimismo, manifestó que la ingesta de alimentos saludables también ayuda a la longevidad: “En Costa Rica, viven más de 80 años porque consumen frutas tropicales, están tranquilos” y, enseguida, agregó: “En Icaria, Grecia, la gente vive más porque la isla sube y baja, camina y sube y baja, caminan todo el día”.

Para agregar, el especialista mencionó la isla de Cerdeña en Italia, debido a que consumen alimentos naturales: “Lo que sale de la tierra, lo que le da el sol, lo que se pudre. ¿Qué significa comida que se pudre? Comida natural", detalló.

“Esa comida que no tiene la inmortalidad química de los ultraprocesados. Todo lo que encontrás en la pescadería, en la verdulería, todo lo que viene de la tierra, es lo que se pudra, lo que tiene poco vida”, sumó.

En diálogo con LN+, Jorge Tartaglione destacó cuáles son los países donde los habitantes viven más Magnific

Por otro lado, se refirió a los habitantes de la isla de Okinawa quienes viven bajo el lema: “Voy a tener todos los días un objetivo de vida”.

“No significa que tenés que hacer algo enorme. Sino tomarte un mate con una amiga, salir a caminar, salir a pasar el perro, pero todos los días se levantan con una visión, se levantan con ganas de hacer algo. En Okinawa gente de 90 años que se levanta a bailar, a cantar, a tocar el tango”, relató el Tartaglione sobre este lugar.

Las claves para vivir más tiempo

Tras mencionar las zonas donde los habitantes cuentan con un tiempo de vida mas prolongado, enumeró las claves para llevar esto a cabo: