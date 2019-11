Demoras y cancelaciones en Aeroparque y Ezeiza por una asamblea gremial

Paro y demoras en Aeroparque por una asamblea gremial Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

La Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA) realiza una asamblea sorpresiva esta mañana y se registran cancelaciones y demoras de vuelos en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque.

Fuentes de Aeropuertos Argentina 2000 indicaron a LA NACION que hay dieciocho vuelos cancelados y alrededor de once demorados en el Aeroparque Metropolitano, mientras que hay otros 7 cancelados y 4 demorados en Ezeiza.

A las seis de la mañana, los trabajadores liderados por el gremialista Ricardo Cirielli iniciaron reuniones en sus lugares de trabajo, en el marco de un reclamo por mejoras salariales, lo que impidió el despacho de los servicios desde esa hora.

Gloria Ballen camina perdida por los pasillos de aeroparque. Busca dónde está el final de la cola para que la atiendan en el servicio de información de Aerolíneas.

"Tengo que hacer la fila. Ya no me sirve volar", dice a La Nación. Tenia un viaje programado a Mar del Plata. A las 7.50 debía partir el vuelo, pero eso nunca ocurrió. "Yo solo quiero que me devuelvan la plata. Tenia una actividad para hoy a la que ya no llego. Y ahora no se qué pasará el viernes, que tengo que viajar a El Calafate", explica, confundida.

Paula Zuchela, Juan Pablo y su bebé están cerca de ser atendidos en esa extensa fila. "Nos van a reprogramar el viaje para mañana, parece", cuenta la joven. Tendrán que esperar algunas horas más para llegar a Ushuaia, donde viven. Su vuelo de hoy a las 6.30 se suspendió. Primero, lo reprogramaron para las 9.40 pero esa hora llegó y la pareja continúa en Buenos Aires.

Ya habían embarcado cuando el paro los agarro de sorpresa.

