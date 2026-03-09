La chica genio de Rosario: tiene 12 años, se graduó en la universidad y es un caso de Altas Capacidades Intelectuales

“Ya rendí y me recibí”. Lara Ghione tiene 12 años, es de Rosario y en diciembre de 2025 completó la Diplomatura en Community Management brindada por la Universidad Abierta Interamericana (UAI). Los conocimientos adquiridos la validan como una estratega para la gestión y creatividad para una marca u organización. “Fue muy lindo, conocí personas de Neuquén y San Juan. Aprendí de diferentes culturas”, explicó en diálogo con LA NACION.

Lara nació con Altas Capacidades Intelectuales y tiene TDAH (Trastorno por déficit de atención con hiperactividad). Su coeficiente intelectual es de 132 cuando el promedio en el país es de 93. Sus primeros meses de vida comenzaron a dar indicios de la neurodivergencia, un término acuñado por la socióloga australiana Judy Singer en 1998 que indica que cada ser humano posee un sistema nervioso único, con una combinación única de capacidades y necesidades. “Me tenía que sentar a explicarles a las maestras que mi cerebro funciona diferente y que cada uno tiene sus tiempos”, expresó Lara, quien recibió la negativa de cinco colegios y actualmente cursa séptimo grado en la escuela Biró de Fisherton.

Lara Ghione se recibió a los 12 años en la universidad

A los tres meses de vida se sentaba por sus propios medios; a los seis decía “mamá” y “papá”; al año articulaba oraciones completas; a los dos le rondaba la inquietud de saber qué es un país en democracia y por qué Manuel Belgrano creó la bandera argentina de color celeste y blanco y no rosa; a los cuatro leía cuentos sola y a los seis recibió el primer cimbronazo al ser apartada de primer grado por sus conocimientos avanzados que dejaban atrás a sus compañeros. Desde ese entonces, en plena pandemia, Lara comenzó a editar videos, conectándose con una realidad ajena a la mayoría de los niños de esa edad. “Siempre me sentí distinta, pero cada uno tiene su peculiaridad. No somos todos iguales. Esto recién empieza y cuando se descubran más personas así va a ser más fácil para los docentes, quienes tendrán que capacitarse. Espero que mi caso abra un camino para los demás”, argumentó Ghione que reparte sus días entre el colegio, la danza y el canto, soñando, algún día, poder subir a un escenario.

“Cada vez que un compañero o un docente decía en el colegio ‘Lara es diferente’, todos me empezaban a tratar distinto, como si tuviera una mente superior y eso no me gusta. Me trataban como si fuera una prodigio y no me gusta ese trato. Soy una nena de 12 años”, esgrimió, con fiereza, acentuando su tono de voz en el número, tal vez pidiendo clemencia ante los ojos del mundo que no saben cómo tratarla y la ubican en un sector preferencial, aislándola del contacto con el resto de los mortales.

Según el sitio especializado Neurodivergencia & Co., el 15% de la población mundial, un equivalente a 1600 millones de personas, son neurodivergentes. Esta diferencia cognitiva hace que las personas sean retraídas, poco comunicativas y con escasa sociabilización.

El caso de Lara desafía los manuales y abre nuevos paradigmas en la medicina. “Las personas que tenemos TDAH tenemos Altas Capacidades, discalculia, autismo… a veces se dice que no prestamos atención y en realidad nuestro cerebro está en otra dimensión. La mayoría de los neurodivergentes son ‘metiditos para adentro’ y diferentes a mí, aunque todos seamos distintos entre sí. Aunque vos tengas neurodivergencia, no somos todos iguales”, comparó.

La historia de vida de Lara Ghione

El diagnóstico médico de Lara resolvió un viejo drama familiar de Yamila Romero, su mamá. Su historia de vida es un calco del de su hija: a los cinco meses hablaba y tenía capacidades avanzadas que contrarrestaban con el resto de su edad.

“Siempre fui la rara del colegio y sentía algo diferente en mi persona. Cuando fuimos a Córdoba a hacernos los estudios con Lara me entrevistaron y dijeron que las Altas Capacidades se heredan por parte de la madre”, expresó Romero, quien, a los 37 años, comprendió que la rareza estaba vinculada a su Coeficiente Intelectual que le permitió recibirse de periodista, Project Manager y extraccionista, tres mundos distintos en una sola persona.

Previo a conocer la condición hereditaria, Yamila contó que la crianza de su hija pasó por varios estadíos. Al tener una lucidez atípica para una nena de dos años que pregunta qué es la democracia en un país, los distintos puntos de vista de los familiares chocaban contra la rebeldía natural de la pequeña que salteaba etapas. “Nosotros –con su esposo- le contestábamos como a una persona adulta y eso generó que algunos familiares estén en contra de esa enseñanza. Para mí fue muy fácil, ella piensa igual a mí, siente las mismas cosas y eso hizo que nos entendamos desde el principio”, aclaró la mamá de Ghione, que también debió lidiar contra las pretensiones desmesuradas de una bebé de dos años que dejó el chupete al mismo tiempo que aprendió los colores de la bandera. “Obviamente que a veces me ponía a llorar porque era una nena que no paraba de hablar y preguntar. Me saturaba a tal punto de pedirle, por favor, que deje de hablar”, rememoró.

Un pedido de “liberación” y la crítica al sistema educativo

“Quiero salir al mundo a contar cómo soy”, ese diálogo, reconstruido por su madre, fue una de las etapas más críticas de la vida de Lara, quien atravesó la pandemia sin poder cursar las materias de primer grado y, empujada por su orgullo, decidió combatir contra ese caparazón que opacaba su espontaneidad. “Fue una etapa dura, me acuerdo la mitad de las cosas. La pasé tan mal que no me acuerdo de lo otro”, sintetizó Ghione.

Lara comenzó gimnasia artística a los cuatro años Foto: Gentileza

Mientras su hija atravesaba una adolescencia prematura a los siete años, donde las peleas y discusiones con sus padres eran frecuentes, Romero contó qué artimañas utilizó para recomponer sentimentalmente el vínculo. “Antes de que se conozca su caso, ella ocultaba todo. La educación que recibió fue por afuera del colegio con la ayuda nuestra y maestros particulares. Nosotros le explicamos que en su división hay 35 chicos y no pueden explicarle a ella sola, entonces le sugerimos que vaya para estar con sus amigos y que aprenda a convivir con la realidad”, indicó.

Desde los siete años que Lara practica danza y su sueño es ser bailarina profesional

Víctima de bullying y de cierto desprecio de sus pares al ser catalogada como “diferente”, Lara comenzó a “no encontrarle sentido a la vida”, según el testimonio de su madre, y entró en un cuadro depresivo, del cual salió raudamente al incorporar las enseñanzas de su mamá, quien presentó distintos proyectos contra el acoso escolar con recursos tangibles a distintos partidos políticos, que recibieron su petición pero no volvieron a convocarla para profundizar sobre esta problemática.

“El mundo ya está hecho y uno se tiene que adaptar. Si a vos te molestan los ruidos, ponete tapones”, indicó, a modo de ejemplo, sobre la enseñanza que le brindó a su hija para soportar los vaivenes de la inclusión en distintos ámbitos de la vida.

La historia de Lara, quien posee un coeficiente intelectual por encima de la media

A los 12 años, Lara está próximo a terminar el primario. En su cabeza está el viaje de egresados a Villa Carlos Paz y en dar nuevos pasos en su formación profesional como bailarina. Su cuenta de Instagram tiene varios videos donde ella, en primera persona, relata cómo es ser neurodivergente y de qué forma procesa la información recibida: “Mi cerebro no sigue el mismo camino que la mayoría, pero llega. Y a veces, más rápido”.

El 2025 se convirtió en un año bisagra para Lara, quien ostenta un título universitario a su corta edad. “Se recibió, rindió como todos los demás y de manera oral enfrente de los jurados. Ella se lo gano y fue abriendo caminos”, recalcó su mamá, quien es testigo de los pasos cortos, pero firmes de su hija en pos de cumplir sus sueños.