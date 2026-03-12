Un jugador golpeó un caño de agua jugando al pádel e inundó toda la cancha
Ocurrió en un local de Quilmes ubicado entre avenida Calchaqui y Rodolfo López; los jugadores tuvieron que pausar el partido por el percance
- 2 minutos de lectura'
Un grupo de cuatro amigos jugaba un doble de pádel cuando uno de ellos rompió accidentalmente la ampolla de incendios de un pelotazo. El accidente ocurrió en el club La Meca Pádel, ubicado en Quilmes. Tras el golpe, cayó una abundante cantidad de agua, que inundó la cancha y no les permitió seguir con el encuentro.
El medio local Solano TV difundió el registro de las cámaras del local, donde se ve claramente cómo los jugadores competían con normalidad hasta que uno de ellos impulsó la pelota hacia arriba en una maniobra de defensa.
El tiro impactó de forma directa contra la ampolla de la red de incendios instalada en el techo del recinto y rompió el dispositivo de emergencia. Al instante empezó a liberar una descarga constante que cubrió el terreno en pocos segundos.
Las imágenes del incidente tuvieron una gran repercusión en las redes sociales. El contenido generó chistes y reacciones entre los usuarios de internet. Algunos perfiles cuestionaron la seguridad del lugar y la ubicación de las cañerías sobre el área de competencia, otros lo tomaron con humor.
El complejo deportivo funciona en el interior de un supermercado quilmeño, posee ocho canchas y pertenece a la cadena La Meca Pádel. La firma tiene presencia en otras localidades de la zona sur como Avellaneda y promociona sus instalaciones como un espacio de encuentro social con oferta gastronómica.
