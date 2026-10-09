Por el reemplazo de un histórico puente ferroviario, habrá cortes y desvíos en Las Cañitas durante el fin de semana largo

Los usuarios de la línea Mitre deberán reorganizar sus viajes desde hoy y durante el fin de semana largo. Los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre permanecerán interrumpidos desde este viernes y hasta el lunes inclusive por obras de infraestructura que se realizarán en la zona de vías. A su vez, la Ciudad desplegará otros operativos que afectarán la circulación vehicular por el montaje de una nueva pasarela peatonal sobre la autopista Dellepiane y por la realización del Gran Fondo Argentina, una competencia de ciclismo que recorrerá algunas de las principales avenidas y autopistas porteñas.

La interrupción ferroviaria responde a una de las intervenciones más importantes previstas para este año dentro del plan de obras de la línea Mitre. Según informó Trenes Argentinos, durante las cuatro jornadas se realizarán trabajos de reemplazo del puente ferroviario situado sobre la avenida Luis María Campos, entre las estaciones Tres de Febrero y Ministro Carranza.

Las tareas se desarrollan en el marco de la Emergencia Ferroviaria y tienen como objetivo mejorar los niveles de seguridad operacional y sostener condiciones adecuadas de confiabilidad y calidad para los pasajeros que utilizan diariamente este corredor ferroviario.

Durante el corte se desmontará la estructura existente por la que actualmente circulan las formaciones de los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre. Posteriormente se instalará un nuevo puente ferroviario situado en el kilómetro 6,278 de la traza.

Se trata de una operación de gran complejidad técnica, ya que implica trabajar sobre una infraestructura clave para el funcionamiento de ambos servicios. Por ese motivo, las autoridades resolvieron aprovechar el fin de semana largo para minimizar las afectaciones sobre los pasajeros habituales.

Los trabajos no impactarán sobre el ramal Tigre, que continuará funcionando normalmente y con sus frecuencias habituales durante las cuatro jornadas.

Además de la renovación del puente ferroviario, la interrupción de los servicios permitirá avanzar con otra obra relevante para la movilidad porteña. Durante el mismo período, Autopistas Urbanas (AUSA) realizará tareas de instalación de pilotes en la zona de vías para la futura construcción del paso bajo nivel de la avenida Álvarez Thomas.

Esos trabajos se llevarán adelante entre las estaciones Drago y Urquiza y forman parte de un proyecto que busca mejorar la circulación vehicular y reducir los tiempos de espera en uno de los cruces ferroviarios más transitados de la Ciudad.

Desde Trenes Argentinos aclararon que el cronograma podría sufrir modificaciones en caso de registrarse condiciones climáticas desfavorables. Por esa razón, recomendaron a los pasajeros consultar las novedades operativas a través de la aplicación oficial de la empresa o mediante los canales de información habituales antes de iniciar sus desplazamientos.

Más cortes y desvíos durante el fin de semana largo

Además de las interrupciones ferroviarias, el tránsito porteño tendrá otras afectaciones importantes durante el fin de semana largo.

La más significativa será el corte total de la autopista Dellepiane durante 24 horas por el montaje de una nueva pasarela peatonal sobre la calle Zinny, en Parque Avellaneda. La restricción comenzará a las 7 del sábado y se extenderá hasta las 7 del domingo.

La interrupción afectará ambas manos de circulación. En dirección al centro, el corte abarcará el tramo comprendido entre la avenida Argentina y la avenida Lacarra, mientras que en sentido hacia la provincia de Buenos Aires se extenderá desde el enlace con la autopista 25 de Mayo hasta Piedra Buena.

El mapa muestra los cortes y desvíos previstos en la autopista Dellepiane durante el fin de semana, cuando se realizará el montaje de una nueva pasarela peatonal sobre la calle Zinny AUSA

Durante el operativo, los vehículos serán desviados por colectoras y otras autopistas alternativas. Quienes circulen desde la autopista 25 de Mayo deberán utilizar principalmente la autopista Perito Moreno, aunque también podrán optar por la avenida General Paz y la autopista Riccheri.

Las tareas fueron programadas durante el fin de semana largo por el Día de la Diversidad Cultural, período en el que habitualmente se registra una menor circulación vehicular en comparación con otros fines de semana.

El montaje demandará la utilización de dos grúas de gran porte que colocarán las vigas principales de la nueva estructura peatonal. Según informaron desde la Ciudad, cada una de las piezas que serán instaladas mide aproximadamente 25 metros de largo, 4,5 metros de ancho y pesa cerca de 150 toneladas.

Las nuevas pasarelas forman parte del proyecto de transformación de Dellepiane en la denominada Autopista Parque, una iniciativa que contempla mejoras de accesibilidad, nuevas colectoras, carriles exclusivos para colectivos y un parque lineal.

A estas restricciones se sumarán las derivadas de la cuarta edición del Gran Fondo Argentina, una competencia de ciclismo de ruta amateur que reunirá a más de 3500 participantes.

El recorrido del Gran Fondo Buenos Aires atravesará avenidas y autopistas porteñas con cortes temporales y sucesivos durante la competencia que se disputará el domingo GCBA

La prueba se disputará el domingo y contará con dos recorridos, de 46 y 129 kilómetros. La largada está prevista para las 6 de la mañana en el Parque Sarmiento, en el barrio de Saavedra, donde también estará ubicada la llegada.

El circuito atravesará algunos de los principales corredores de circulación de la Ciudad, entre ellos la avenida General Paz, Cantilo, Lugones, Paseo del Bajo, la avenida 9 de Julio Sur, la autopista 25 de Mayo y la autopista Perito Moreno.

Como consecuencia, habrá cortes temporales y restricciones de tránsito que se irán levantando progresivamente a medida que avance la competencia. Desde la organización señalaron que el objetivo es recrear las condiciones de las grandes pruebas internacionales de ciclismo de ruta, con los corredores completamente liberados del tránsito vehicular.