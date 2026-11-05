Por la visita de León XIV, se amplían los cortes en Palermo: qué calles están cerradas desde hoy

El operativo por la visita del papa León XIV sumó este jueves nuevas restricciones de tránsito en Palermo. Los cortes, que comenzaron de manera progresiva durante la semana, avanzaron sobre nuevos sectores de la avenida del Libertador, incorporaron calles transversales al perímetro de seguridad y modificaron la circulación en una de las zonas donde se desarrollarán las principales actividades del Pontífice.

Según informó el Gobierno porteño, el avance del armado de estructuras, los trabajos logísticos y los dispositivos de seguridad obligaron a extender los cierres vehiculares alrededor del Monumento de los Españoles y del corredor de Libertador.

Desde esta mañana ya se encuentra totalmente cerrada la avenida del Libertador entre Sarmiento y Olleros, aunque se mantiene habilitado el cruce en esa última arteria. También quedaron interrumpidos distintos accesos y calles internas de Palermo.

Entre los cortes totales figuran Sarmiento, entre Santa Fe y Figueroa Alcorta; Gorostiaga, Maure, Jorge Newbery, Benjamín Matienzo y Pasaje San Benito de Palermo, entre Libertador y Migueletes; Ortega y Gasset, entre Libertador y Migueletes; Freyre, entre Dorrego e Infanta Isabel; e Infanta Isabel, entre Freyre y Libertador.

A ellos se suman Iraola, entre Pedro Montt y Holmberg; Pedro Montt, entre Infanta Isabel e Iraola; Sinclair, entre Infanta Isabel y Juncal; Dorrego, entre Libertador y Figueroa Alcorta en sentido hacia Santa Fe; John F. Kennedy, entre Iraola y Cerviño; Godoy Cruz, entre Libertador y Juncal; Juan Francisco Seguí, entre Sinclair y Kennedy; Juan Buschiazzo, entre Libertador y Seguí; Fray Justo Santa María de Oro, entre Libertador y Juncal; Demaría, entre Sinclair y Kennedy; Cerviño, entre Dorrego y Kennedy; Colombia, entre Cerviño y Seguí; y Paseo Ucrania, entre Libertador e Iraola.

Además de los cortes, desde las 8 comenzaron a instalarse módulos de oficinas, gazebos y baños químicos en distintos puntos del perímetro operativo, especialmente en sectores de Luis María Campos, Teodoro García, Bullrich y Santa Fe.

El operativo volverá a ampliarse este viernes. Desde la medianoche se incorporará el tramo de Libertador comprendido entre Ortega y Gasset y Olleros y se extenderán los cierres sobre nuevas calles transversales, entre ellas Federico Lacroze, Teodoro García y otros accesos comprendidos entre Migueletes y Libertador.

Cómo circular

Ante la magnitud de las restricciones, la Ciudad recomendó utilizar vías alternativas para ingresar o salir de la zona norte.

Entre las opciones sugeridas figuran continuar por la autopista Lugones y luego tomar la autopista Illia hacia Recoleta y el centro porteño; utilizar la colectora de la Illia; o desviar por Salguero hacia la avenida Costanera Rafael Obligado y luego Ramón Castillo para llegar a Retiro.

También se aconseja utilizar la avenida General Paz para conectar con avenidas como Cabildo, Santa Fe y Las Heras.

Como medida complementaria, el Gobierno porteño dispuso la gratuidad de la autopista Illia para motos, autos y camionetas, así como del Paseo del Bajo para autos, camionetas y utilitarios. El beneficio regirá desde este jueves hasta el miércoles 11 de noviembre a las 14.

Para aliviar el tránsito que desciende desde la autopista Lugones, también se habilitó un contracarril de unos 200 metros sobre Figueroa Alcorta. El desvío conecta Sarmiento con Casares y permite retomar luego hacia Libertador.

Qué pasa con peatones y cocheras

La circulación peatonal continúa habilitada por las veredas y los senderos internos de Plaza Holanda y del Parque Tres de Febrero. Sin embargo, los peatones deberán respetar los vallados instalados alrededor de las áreas operativas.

En tanto, el acceso a las cocheras situadas sobre los corredores afectados permanecerá restringido y será supervisado por agentes de tránsito mediante carriles especialmente habilitados.

Además, continúa el despeje vehicular sobre los sectores de Libertador alcanzados por los cortes, por lo que las autoridades recomendaron retirar los vehículos estacionados en las áreas afectadas por el operativo.