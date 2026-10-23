Por obras, cortan una autopista y un acceso rápido a la ciudad durante el fin de semana

Los automovilistas que circulen este fin de semana por las autopistas Lugones y Dellepiane deberán prever demoras y cambios de recorrido. Esto se debe a que Autopistas Urbanas (AUSA) implementará cortes totales y reducciones de carriles para avanzar con distintas obras de infraestructura que afectarán el tránsito entre el hoy y la madrugada del lunes.

Las principales restricciones se concentrarán en la autopista Lugones, donde se construye un nuevo paso bajo nivel en la calle La Pampa, y en Dellepiane, donde se desarrollan trabajos vinculados a la renovación integral de la traza y al montaje de nuevas pasarelas peatonales.

La autopista permanecerá totalmente cerrada entre Udaondo y Ombúes en dos franjas horarias:

Desde las 22 del viernes hasta las 8 del sábado.

Desde las 20 del sábado hasta las 7 del domingo.

Durante ambos períodos de cortes, quienes circulen hacia el centro deberán utilizar como alternativa la avenida Del Libertador y retomar la autopista a través de los accesos de Ombúes o Dorrego.

La autopista Lugones permanecerá cerrada en forma total en horarios determinados entre Udaondo y Ombúes por la construcción del paso bajo nivel de La Pampa AUSA

Entre las 8 y las 20 del sábado habrá circulación restringida: permanecerán cerrados tres carriles a la altura de La Pampa y solo estarán habilitados dos carriles para el tránsito.

A partir de las 7 del domingo se rehabilitará la circulación, aunque continuarán las restricciones en dos carriles a la altura de La Pampa hasta las 4 de la madrugada del lunes.

Desde AUSA advirtieron que el enlace entre General Paz y Lugones seguirá habilitado, pero podría registrar importantes demoras, especialmente durante los períodos de cierre total. El puente Labruna, acceso habitual a Ciudad Universitaria, permanecerá operativo durante todo el fin de semana.

Qué pasará en Dellepiane

Las restricciones en la autopista Dellepiane comenzarán a las 7 del sábado y se extenderán durante 24 horas. Los trabajos incluyen el montaje de una nueva pasarela peatonal a la altura de la calle Rucci, la instalación de accesos en la nueva pasarela de Zinny y la demolición de una estructura antigua en Albariño.

Sentido hacia General Paz: entre las 7 y las 15 del sábado, el corte abarcará el tramo comprendido entre el enlace con la autopista 25 de Mayo y Piedra Buena. En ese horario, los vehículos provenientes de la 25 de Mayo serán desviados hacia la autopista Perito Moreno para continuar por General Paz y Riccheri.

La autopista Dellepiane tendrá cortes y desvíos entre el sábado y el domingo por trabajos de montaje de pasarelas peatonales y obras de infraestructura AUSA

Desde las 15 del sábado y hasta las 7 del domingo quedará habilitado el sector entre la 25 de Mayo y Larrazábal. Sin embargo, quienes se dirijan hacia la provincia deberán bajar en Larrazábal y continuar por la colectora Norte para reincorporarse a la autopista en Piedra Buena.

Sentido hacia el centro: entre las 7 y las 15 del sábado permanecerá cerrado el tramo entre Piedra Buena y Lacarra. El tránsito será desviado por la nueva colectora Sur.

A partir de las 15 se habilitará el acceso por Larrazábal y avenida Argentina, aunque los vehículos seguirán siendo derivados por la colectora Sur entre Piedra Buena y Larrazábal hasta las 7 del domingo.

Las autoridades recomendaron consultar previamente los recorridos alternativos y prever mayores tiempos de viaje, especialmente durante las horas de cierre total de ambas autopistas.

Los cortes en Palermo por León XIV

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informó que desde mañana sábado 24 de octubre se implementarán cortes y restricciones de tránsito en el entorno del Monumento a los Españoles, en Palermo, debido al montaje de estructuras y al operativo previsto para la actividad papal prevista para el lunes 9 de noviembre a la tarde.

La primera afectación se registrará durante la madrugada del sábado 24 de octubre, cuando se disponga un corte total de la avenida del Libertador entre las avenidas Colombia y Sarmiento para permitir el armado de las instalaciones.

Una vez finalizadas esas tareas iniciales, desde la mañana de ese mismo día y hasta la noche del 3 de noviembre se mantendrán restricciones parciales en ese sector, con dos carriles habilitados por sentido de circulación.

Las mayores complicaciones llegarán a partir del 4 de noviembre. Según informó la administración porteña, desde esa fecha y hasta el 14 de noviembre se aplicarán cortes totales progresivos sobre la avenida del Libertador entre Olleros y Ugarteche.

Las autoridades aclararon que el esquema podrá sufrir modificaciones a medida que avancen los trabajos y se definan los detalles finales del operativo de seguridad para la visita del pontífice.

De acuerdo con el mapa difundido oficialmente, el perímetro con mayores restricciones abarcará buena parte de Palermo, incluyendo sectores comprendidos entre las avenidas del Libertador, Figueroa Alcorta, Sarmiento, Santa Fe, Luis María Campos y calles cercanas como Ortega y Gasset, Teodoro García, José Hernández, Olleros y Scalabrini Ortiz.

Cronograma de cortes

Sábado 24 de octubre

Corte total de avenida del Libertador entre avenida Colombia y avenida Sarmiento durante la madrugada y la mañana.

Del 24 de octubre al 3 de noviembre

Restricciones parciales sobre avenida del Libertador entre avenida Colombia y avenida Sarmiento.

Dos carriles habilitados por sentido de circulación.

Del 4 al 14 de noviembre

Cortes totales progresivos sobre avenida del Libertador entre Olleros y Ugarteche.

La Ciudad indicó también que continuará informando las actualizaciones del operativo, los desvíos y las modificaciones que puedan surgir en función del avance de los preparativos para la visita de León XIV.