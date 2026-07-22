Por obras en el puente Labruna, cerrarán durante siete horas la autopista Illia y la avenida Cantilo sentido norte

Quienes circulen hacia la provincia de Buenos Aires por la autopista Illia o la avenida Cantilo deberán modificar su recorrido durante la noche de este jueves. Desde las 23 y hasta las 6 del viernes permanecerán cerradas ambas trazas en sentido norte debido a una nueva etapa de las obras de ampliación del puente Labruna, una intervención que busca mejorar la conexión vial en uno de los sectores con mayor movimiento en la zona norte de la ciudad.

La restricción también alcanzará al Paseo del Bajo en sentido norte a la altura de Retiro. Durante esas siete horas, el tránsito será derivado por las avenidas Figueroa Alcorta y Del Libertador, mientras que los vehículos pesados deberán utilizar la Costanera para reincorporarse a Cantilo después del puente Labruna.

El operativo permitirá avanzar con el montaje de las últimas vigas que formarán parte de las nuevas rampas de conexión entre Cantilo, Lugones y Udaondo. Según lo informado por el Gobierno porteño, se instalarán nueve vigas de 22 metros de largo y 40 toneladas cada una, además de otras dos de 32 metros y 50 toneladas.

El cierre afectará la autopista Illia, la avenida Cantilo y el Paseo del Bajo en sentido norte entre las 23 de este jueves y las 6 del viernes; el tránsito será desviado por las avenidas Figueroa Alcorta y Del Libertador. AUBASA

Los trabajos comenzarán antes del cierre total. Desde las 20 habrá una reducción de calzada sobre los dos carriles derechos de Cantilo para permitir el despliegue de la maquinaria necesaria para la maniobra.

También permanecerá cerrado desde las 23 el puente Scalabrini Ortiz, situado a la altura de Parque Norte y utilizado para conectar Lugones y Figueroa Alcorta con el Aeroparque Jorge Newbery. Quienes necesiten acceder a la Costanera deberán hacerlo por la calle Sarmiento.

Las restricciones afectarán únicamente la circulación hacia el norte. En sentido al centro porteño, tanto la autopista Illia como Lugones permanecerán habilitadas y funcionarán con normalidad.

Las obras también mantienen cerrado uno de los sentidos de circulación del puente Labruna. Actualmente no puede utilizarse la mano que conecta la colectora de Cantilo con la avenida Udaondo, una restricción que continuará durante las vacaciones de invierno para permitir la puesta en valor de la estructura original.

Como alternativa, los vehículos que circulen por la colectora de Cantilo deben continuar hacia el norte y empalmar con la avenida Del Libertador mediante el enlace situado debajo de la avenida General Paz.

A pesar de esos trabajos, siguen habilitados otros sectores de la conexión vial. Continúa funcionando el nuevo tramo del puente para quienes se dirigen hacia Cantilo y Ciudad Universitaria. También permanece abierta la pasarela peatonal que conecta con la estación Ciudad Universitaria de la línea Belgrano Norte y la rotonda sobre la colectora de Cantilo utilizada para acceder a la universidad y a los clubes de la zona.

Cerrarán la autopista Illia y la avenida Cantilo sentido norte por obras en el puente Labruna

La ampliación del puente Labruna forma parte de una intervención más amplia que comenzó a mostrar resultados a fines de mayo, cuando se habilitó una primera etapa de la obra. Con esa modificación, la conexión pasó de tener un carril por sentido a dos carriles por mano.

Para lograrlo, se modificó la circulación del puente original, que quedó destinado a un único sentido hacia Udaondo, mientras que se construyó una nueva rama paralela para el tránsito contrario hacia Cantilo.

El proyecto busca mejorar la conectividad entre Udaondo, Campos Salles, Lugones y Cantilo, un sector que concentra una intensa circulación diaria por la presencia de puntos de gran afluencia de público, como el estadio Monumental, el Club Ciudad de Buenos Aires, la Universidad Torcuato Di Tella, el Parque de la Innovación, el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), Ciudad Universitaria, el Club Universitario Buenos Aires (CUBA), la Reserva Ecológica Norte y el Parque de la Memoria.

Durante la madrugada se montarán 11 vigas de gran porte, algunas de hasta 32 metros de longitud y 50 toneladas, lo que obligará a interrumpir la circulación hacia la provincia de Buenos Aires AUBASA

Además de las mejoras para el tránsito vehicular, la obra contempla una pasarela peatonal de aproximadamente cuatro metros de ancho y una bicisenda de 2,40 metros, separada de la circulación mediante un cordón montable.

El proyecto también incorpora nuevos espacios públicos y áreas verdes. Entre ellos figuran sectores de descanso, explanadas de acceso, áreas deportivas, espacios gastronómicos, juegos para niños y un anfiteatro sobre terrazas verdes en el sector próximo al Parque de la Innovación.

Mientras avanzan los trabajos finales, la principal complicación para los conductores será la interrupción programada de la circulación en Illia y Cantilo durante la madrugada del viernes, una franja horaria elegida para reducir el impacto sobre el tránsito habitual de ingreso y egreso de la ciudad.

El operativo permitirá instalar las últimas vigas de las nuevas rampas que conectarán Cantilo, Lugones y Udaondo como parte de la ampliación del puente Labruna AUBASA