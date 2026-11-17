NUEVA YORK.- El año pasado, Alexandra Pitzer pagó US$290 para conocer a un grupo de desconocidos.

Pitzer, de 33 años, acababa de mudarse de Nashville a Honolulu por el trabajo de su esposo en el Ejército cuando un anuncio de Instagram sobre una aplicación para hacer amistades llamó su atención. La aplicación, Real Roots, organiza encuentros entre grupos de mujeres después de que completan una encuesta de personalidad. Si las participantes se llevan bien, pueden pagar para que la empresa siga organizando reuniones con ese mismo grupo durante las semanas siguientes.

Pitzer hizo clic, se registró y poco después se encontró en una cervecería junto a otras ocho mujeres. Conectaron rápidamente y ella siguió reuniéndose con algunas de ellas una vez terminado el programa, yendo de campamento y a la playa.

“Creo que la mayoría serán amigas para toda la vida”, dijo. “Tenemos una conexión genuina”.

Impulsadas por una epidemia de soledad y estilos de vida cada vez más digitales, más personas están pagando a empresas emergentes para hacer nuevos amigos fuera de internet. Como resultado, firmas de emparejamiento de amistades como Real Roots, 222 y Timeleft atraviesan un fuerte crecimiento y generan millones de dólares en ingresos al año.

Estas empresas buscan eliminar la tensión que generan las aplicaciones de citas y otras plataformas de encuentros: no hay perfiles para deslizar, horarios que coordinar ni lugares que discutir.

Al registrarse, las decenas de miles de usuarios de estas aplicaciones, generalmente de entre 20 y 50 años, responden preguntas sobre sus antecedentes, intereses y valores. Las compañías consideran criterios poco habituales, como el sentido del humor, cómo les gusta pasar tiempo con sus amigos o si disfrutan conocer personas del otro lado del espectro político.

Una vez que los usuarios eligen un evento dentro del calendario de la aplicación, los algoritmos entran en acción. Cada persona es asignada a un pequeño grupo entre todos los inscriptos, teniendo en cuenta características como la edad y las respuestas dadas en los cuestionarios. Luego reciben la indicación de reunirse en un lugar previamente establecido.

A veces se trata de una mesa reservada en un restaurante. Otras, de un micro para una excursión, una clase de preparación de dumplings o una partida de tejo. Después de pagar, solo tienen que presentarse.

“Creo que nuestra generación extraña conocerse cara a cara, en un entorno más íntimo y sin preconceptos digitales”, afirmó Arman Roshannai, uno de los cofundadores de 222.

El concepto de conectar desconocidos en persona demostró ser exitoso y cada vez más empresas emergentes ingresan a este mercado. En septiembre, Tinder, la aplicación de citas, lanzó una función de “reunión grupal” para ayudar a los amigos a planificar “actividades juntos en la vida real”.

Estas aplicaciones están creciendo en un momento en que alrededor del 67% de los adultos que se sienten solos informó experimentar una dimensión de soledad socioemocional, es decir, no sentirse parte de un grupo significativo, según un estudio de 2024 del proyecto Making Caring Common de Harvard. Alrededor del 45% afirmó que “no sabe muy bien cómo desarrollar amistades cercanas”.

“Creo que es un momento frágil en el mundo y muchos jóvenes también se sienten vulnerables de distintas maneras”, dijo Richard Weissbourd, psicólogo y profesor sénior de Harvard, además de coautor del informe.

En agosto, Sylvia Le, de 25 años, pagó unos US$170 para participar de una excursión de un día organizada por 222. Le, que trabaja en marketing, se mudó a Nueva York en abril después de crecer en la costa oeste.

El día del evento fue a un punto de encuentro en Washington Square Park y luego viajó en un micro junto a su grupo asignado durante una hora y media. Realizaron una caminata y almorzaron antes de regresar a la ciudad.

“A veces me resulta un poco incómodo socializar cuando ese es el objetivo principal de una cena o algo así”, señaló. “Así que tener una actividad simplemente lo vuelve más natural”.

Ese tipo de conexión humana fue la razón por la que Roshannai, Keyan Kazemian y Danial Hashemi idearon 222 como parte de un proyecto de investigación universitario para “descifrar el código de la compatibilidad humana”.

Un año después de que el país cerrara durante la pandemia, los estudiantes recibieron una subvención de US$1000 de la Universidad de California en Irvine para estudiar si los datos obtenidos a través de encuestas de personalidad podían ayudar a predecir la compatibilidad social. Primero hicieron que sus amigos respondieran cuestionarios y luego ampliaron el trabajo incorporando a otros estudiantes.

Después de conectar grupos mediante videollamadas, los fundadores de 222 comenzaron a organizar cenas en el patio trasero de una casa. El proyecto se convirtió en un trabajo de tiempo completo en 2023.

Desde entonces, 222, que emplea a 27 personas, se expandió a 21 ciudades y organiza al menos una experiencia por día. La aplicación les hace preguntas a los postulantes como “¿Qué opinás de la astrología?” y “¿Qué tan atractivo te considerás?”. Cobra US$22 por mes para emparejar a las personas y organizar el evento, además de cualquier costo asociado con la experiencia, como una clase de yoga o una cena.

La empresa triplicó sus ingresos el año pasado y va camino a cuadruplicarlos este año, hasta alcanzar ingresos de varios millones de dólares, según sus fundadores.

Real Roots y Timeleft experimentaron un crecimiento similar.

Real Roots nació cuando una de sus cofundadoras, Dorothy Li, buscaba hacer amigos después de mudarse a San Francisco y comenzó a organizar reuniones grupales en su departamento con mujeres que había conocido por internet. Más tarde decidió transformar esa experiencia en una aplicación, que fue lanzada en 2024. Actualmente, Real Roots organiza actividades para grupos de mujeres, desde partidas de bowling hasta búsquedas del tesoro, y ya está presente en 120 ciudades.

Timeleft lanzó una aplicación similar para coordinar cenas entre desconocidos en 2023, después de varios intentos anteriores que no prosperaron, explicó Max Barbier, fundador de la empresa. La plataforma ya opera en más de 200 ciudades.

Las aplicaciones no siempre resultan exitosas. Algunos usuarios se quejan en redes sociales de que no lograron conectar con su grupo o de que las experiencias pueden resultar incómodas y forzadas.

Alex Cheney, de 34 años, participó en varios encuentros organizados por aplicaciones para hacer amigos en ciudades como Los Ángeles durante los últimos dos años. Asistió a actividades coordinadas por plataformas como Timeleft, Groupvibe y Kin, pero aseguró que no desarrolló ninguna amistad significativa.

“Cuando se trata de construir una amistad profunda, es algo que hay que explorar, cocrear y desarrollar en tiempo real”, afirmó Cheney, que también intentó crear un algoritmo para organizar encuentros informales entre personas. “No sé si eso es algo que realmente pueda incorporarse a un algoritmo de compatibilidad, porque es posible que tengas mucha afinidad con alguien sobre el papel”.

Para otras personas, en cambio, la experiencia resultó mucho más positiva.

Lauren Valenti, asistente ejecutiva del sector financiero, probó uno de los encuentros organizados por Real Roots en San Francisco en febrero. En ese momento estaba soltera y vivía sola, mientras que muchos de sus amigos ya tenían familias. Sentía que estaba utilizando las citas como una forma de cubrir necesidades de conexión social.

En su primer encuentro, realizado en un bar de vinos, conectó rápidamente con otras dos mujeres que también ocupaban un lugar similar dentro de sus grupos de amistades: eran las únicas solteras. La conversación avanzó con naturalidad y llegaron a hablar sobre temas personales, como la congelación de óvulos.

“Se sintió muy bien encontrar finalmente a alguien como yo y compartir esa conexión”, señaló. Pagó alrededor de US$ 290 por el programa y participó de una serie de encuentros durante seis semanas.

Hoy mantiene un grupo de chat con las amigas que conoció en aquella primera reunión y se ven con frecuencia. También se consultan mutuamente para pedir consejos y ayudarse en temas cotidianos.

“Hay una chica a la que estoy por escribirle para decirle: ‘Tengo un montón de ropa de la que quiero desprenderme, si la querés, es toda tuya’”, contó Valenti.