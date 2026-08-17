¿Por qué Buenos Aires está tan nublada? El fenómeno climático detrás y el pronóstico para los próximos días

No es un simulacro: de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Niño ya se encuentra en fase activa en la Argentina desde hace dos meses y es probable que este fenómeno global haya influido en las lluvias y los días grises que primaron en toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante julio y lo que viene de agosto. Lo que se espera de ahora en más es una mayor probabilidad de lluvias y de cielos grises como los que hoy ‒y los que vienen primando desde hace más de un mes‒ envuelvan a la capital argentina y a su área conurbana en las próximas semanas y meses. La tendencia es que esto no cese hasta el verano.

Desde abril pasado, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica advirtió de una probabilidad importante de que este año se viva un El Niño intenso, uno que en la prensa internacional se conoce como “Súper El Niño”. En distintas partes del mundo, esto puede significar tormentas intensas o, en contraste, sequías extensas. En nuestro país, es probable que la mayor parte de las provincias afectadas reciban más precipitaciones de lo normal.

Probabilidad de influencia del Súper El Niño hasta febrero de 2027 SMN

Además del AMBA, en varias provincias del Litoral, como Corrientes y Misiones; del norte, como Chaco, Formosa y Santiago del Estero; y en las provincias de Chubut y Santa Cruz, se espera que para el trimestre de agosto, septiembre y octubre haya al menos 50 milímetros más de lluvia de lo normal. Las excepciones a esta tendencia que marca el SMN son La Pampa, San Luis y Córdoba, en donde se pronostican anomalías opuestas: menor lluvia. Esto afectaría especialmente a la intersección entre las tres provincias.

Octubre en el AMBA

En el caso del AMBA, esto significaría un promedio de 120 milímetros, que es casi el doble del volumen normal de agua que cae en aquella zona, y la tendencia irá en aumento hacia octubre. Ese mes, de acuerdo con el SMN, es el que mayor influencia tendrá (con 80% de probabilidad) del Súper El Niño. Esto coincide también con que ese es uno de los momentos en que, en promedio, llueve más en esta zona de la Argentina.

Lluvias extremas en Buenos Aires en los últimos 60 años SMN

De acuerdo con el Atlas Climático del organismo meteorológico, el promedio de lluvia en situaciones normales es de 120 milímetros, aunque ha registrado picos de hasta 367 en 1967 y máximos diarios de 140 en 2014. La combinación de un Súper El Niño, sumada a la influencia del cambio climático y a un mes por norma lluvioso, podría desembocar en eventos extremos, aunque todavía es muy pronto para determinarlo.

A pesar de que octubre marca el inicio de la temporada de lluvias en el AMBA, se espera que aquel fenómeno global vaya perdiendo fuerza conforme el verano se acerque. Para febrero hay poca probabilidad de que la fase más intensa de El Niño se manifieste. Esto no quiere decir que dejemos de estar en una fase activa de El Niño, sino que seguramente sea menos intenso.

Lluvias promedio y temperaturas en Buenos Aires en los últimos 60 años SMN

Alertas de hoy

En el mapa argentino de hoy, son actualmente diez las provincias que tienen alerta amarilla por viento, nevadas y tormentas. En la cordillera, desde el NOA hasta la región de Cuyo, se esperan vientos fuertes, en especial en las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca.

Por otro lado, hay alerta por nevadas en las provincias de La Rioja, San Juan y Mendoza. Finalmente, en Corrientes, Entre Ríos y en un pequeño manchón del sur santafesino, se esperan tormentas intensas. Se espera que esta tendencia vaya acotándose en los próximos dos días. Para el martes se espera que los vientos del norte continúen y que las tormentas del Litoral se desplacen hacia el norte de Santa Fe, Corrientes y el norte entrerriano.

Alerta temprana por vientos, nevadas y tormentas para el 17 de agosto de 2026 SMN

La semana en Buenos Aires

Durante el día de hoy, el AMBA registra un marcado ambiente fresco e inestable, bajo un cielo predominantemente cubierto y condiciones de humedad elevada que rondan el 80%. La temperatura máxima alcanzará los 14 °C en horas de la tarde, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 9 °C a 10 °C hacia la noche. Probabilidad de lluvia no hay, pero tampoco de cielos diáfanos.

La jornada estará dominada por la circulación de vientos moderados del sector sudeste, alcanzando velocidades entre 15 y 30 km/h. Esta entrada de aire húmedo desde el río mantiene baja la sensación térmica respecto de la marca registrada en los termómetros. Hacia la tarde y la noche no se descartan lloviznas o lluvias débiles y aisladas en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

La niebla y la neblina cubren la ciudad de Buenos Aires, que atraviesa jornadas de cielo nublado y gris, según el Servicio Meteorológico Nacional Ricardo Pristupluk - LA NACION

La tendencia de cielos grises persistirá para el martes y miércoles. Se prevén lloviznas o lluvias aisladas durante las primeras horas del día, mejorando hacia la tarde con cielo mayormente nublado. Las marcas térmicas oscilarán entre los 8°C de mínima y los 12°C de máxima.

Apenas el jueves aumentarán las temperaturas ligeramente hasta alcanzar una máxima de 17°C. Hacia la tarde, la nubosidad se irá disipando y el viernes recuperaremos una pequeña porción de estabilidad que podría mantenerse durante el fin de semana.