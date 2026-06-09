¿Por qué caen las tasas de natalidad? Dos nuevos estudios señalan a los teléfonos

NUEVA YORK.- El misterio persistente de la disminución de la fertilidad tiene un nuevo culpable: el teléfono inteligente.

Los expertos se preguntaron durante mucho tiempo si los teléfonos desempeñaron un papel en la caída de la tasa de natalidad —que comenzó en 2007, el mismo año en que Apple presentó el iPhone— pero hasta ahora no había pruebas contundentes para demostrarlo.

Dos nuevos estudios, uno publicado el lunes y el otro en mayo, son los primeros trabajos académicos que prueban si el teléfono inteligente fue una causa.

Son los intentos más recientes para explicar la amplia disminución de la tasa de fertilidad en Estados Unidos y otros países durante los últimos 20 años. Los investigadores ya analizaron el uso de anticonceptivos, las tasas de aborto, el aumento de la educación femenina e incluso el popular programa de televisión “16 and Pregnant” [16 y embarazada].

Demostrar que los teléfonos causaron la disminución es una tarea difícil. Hubo una serie de eventos importantes en esos años, incluida la Gran Recesión, y aislar el uso del teléfono inteligente es complejo.

El estándar de oro para la evidencia científica se conoce como asignación aleatoria. Compara los resultados de personas elegidas al azar para recibir un tratamiento (como obtener un teléfono inteligente) con personas que no lo reciben.

Pero eso no es posible cuando se trata de descubrir las razones de la disminución de la fertilidad.

Por lo tanto, los investigadores buscaron datos sobre teléfonos inteligentes que introdujeran un elemento aleatorio.

Caitlin Myers, economista del Middlebury College, y Ezekiel Hooper, su estudiante, utilizaron el irregular despliegue inicial del iPhone como una forma de aislar los efectos del teléfono en la fertilidad. El primer iPhone se lanzó en junio de 2007, escribieron, y estuvo disponible solo en la red de AT&T hasta febrero de 2011. El estudio comparó las tasas de fertilidad en los condados de EE. UU. que tenían una cobertura casi universal de AT&T con los condados que tenían poca o ninguna.

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Su trabajo, publicado en la Oficina Nacional de Investigación Económica, encontró que el iPhone causó hasta la mitad de la disminución de la fertilidad entre 2007 y 2011. Los efectos más pronunciados se dieron entre los jóvenes de entre 15 y 24 años.

¿Qué sucedió en los condados con iPhones? Una teoría, dijo la profesora Myers, es que los jóvenes comenzaron a socializar más a través del teléfono y menos en persona, y en consecuencia fueron menos propensos a tener relaciones sexuales y quedar embarazados.

La profesora Myers dijo que los iPhones también pueden haber hecho que la pornografía fuera más accesible, lo que llevó a los jóvenes a reemplazar el sexo, o los jóvenes pueden haberlos usado para obtener mejor información sobre cómo evitar el embarazo, incluidos los anticonceptivos y el aborto.

Los investigadores que no participaron en el estudio dijeron que los resultados eran persuasivos.

Phillip B. Levine, economista del Wellesley College, dijo que estaba “un poco celoso” de los datos de Middlebury, que según él proporcionaron una visión real de un posible impulsor de un cambio social importante.

Dijo que cierta variación en los datos de AT&T podría alterar el hallazgo final. Por ejemplo, la empresa pudo haberse instalado en condados más ricos o más densamente poblados, introduciendo un patrón que ya no es necesariamente aleatorio, dijo.

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Señaló que la profesora Myers intentó tener en cuenta esas variaciones y que sus hallazgos tenían sentido.

Pero advirtió: “No se debe tomar el resultado tan literalmente y decir: Oh, es culpa del iPhone. Es un ejemplo del tipo de influencias sociales que llevaron a la disminución de la tasa de natalidad”.

La caída de las tasas de natalidad, que alguna vez fue una característica de las sociedades ricas, es ahora un fenómeno casi global. La magnitud de la disminución hace que los investigadores busquen impulsores comunes. Los autores del segundo estudio también decidieron observar los teléfonos inteligentes.

“Países con sistemas de salud, regímenes de bienestar, leyes de aborto, tradiciones religiosas, recesiones y tendencias demográficas muy diferentes registraron cambios similares en el mismo período”, escribieron los autores, Hernán Moscoso Boedo, profesor de economía en la Universidad de Cincinnati, y Nathan Hudson, estudiante de doctorado.

“Lo que sea que lo causó fue algo global, algo que llegó aproximadamente de la misma forma a todos estos lugares casi al mismo tiempo”, escribieron.

Analizaron datos del Banco Mundial que miden la prevalencia de teléfonos inteligentes y las tasas de fertilidad adolescente en 128 países. En países tan diversos como Irán, Costa Rica, Guatemala, Chile, México y Turquía, encontraron que las disminuciones de la fertilidad adolescente se aceleraron una vez que los teléfonos inteligentes se convirtieron en un fenómeno de masas.

Los investigadores analizan nuevas variables para explicar el descenso de la fertilidad en las últimas décadas HECTOR RETAMAL - AFP

Probaron su teoría tecnológica en Estados Unidos utilizando datos sobre banda ancha por cable y redes móviles de alta velocidad 4G. Observaron dónde el acceso era mejor y peor y encontraron un efecto sustancial: que las tasas de fertilidad de las adolescentes disminuyeron más rápido en los condados con mayor acceso a alta velocidad.

Theodore Joyce, economista del Baruch College, dijo que se mostraba escéptico ante ambos estudios. Los nacimientos de adolescentes cayeron desde la década de 1990, dijo, mucho antes de que la tecnología entrara en escena. El trabajo de la profesora Myers, dijo, examinó un período corto antes de que los teléfonos inteligentes se consolidaran por completo.

La hipótesis, dijo, podría ser correcta, pero “sigue siendo especulativa”.