¿Por qué hay paro docente hoy? Un gremio porteño lleva a cabo una huelga en el primer día de clases después de las vacaciones

Hoy, más de 579.000 chicos de la ciudad de Buenos Aires debían volver a clases después del receso invernal. Sin embargo, algunos de ellos no pudieron hacerlo como consecuencia de un paro docente convocado por el gremio Asociación de Enseñanza Media y Superior (Ademys) para exigir la recomposición de sus salarios y mejoras en las condiciones de trabajo.

“En las escuelas sabemos perfectamente del vaciamiento educativo, con una baja en el presupuesto de -8,8 puntos porcentuales comparado con el presupuesto anterior y, por otro lado, CABA es la que menos presupuesto educativo asignó con respecto a su presupuesto total, tan solo un 16,7%, pero millones en publicidad. Continúan más de 30.000 niños y niñas sin vacante centralmente en el nivel inicial tan importante para los chicos y las chicas, no se construyen escuelas ni se refaccionan, la comida para los chicos no es de la calidad adecuada, las condiciones de infraestructura con escuelas que no resisten siquiera a las inclemencias climáticas como lluvias o altas temperaturas”, dijeron desde Ademys esta mañana a través de sus redes sociales.

“Nuestro salario, aún queda por debajo de la canasta de pobreza obligando a tener que trabajar dos o tres turnos para llegar a fin de mes, precarizando aún más nuestro trabajo y el proceso de enseñanza en la escuela”, finalizaron.

Ayer, el jefe de gobierno porteño y precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió a la medida de fuerza como “un grupo minoritario” que quiere “castigar a algunos estudiantes y que no puedan ir a la escuela por esta medida”.

“No van a poder. Las escuelas estarán abiertas y este grupo politizado no generará el daño que busca”, escribió en un tuit del que se hizo eco la ministra de educación Soledad Acuña para agregar: “La educación no puede parar”.

“Acompañamos como siempre el inicio de la segunda etapa del año deseándole lo mejor a toda la comunidad educativa. El paro convocado para hoy por el gremio opositor después de quince días de vacaciones muestra con descaro que lo último que les interesa es la educación. Hacen política partidaria perjudicando siempre a los chicos”, dijo Acuña.

Desde la administración porteña, consideran que la motivación del paro es política, ya que uno de los líderes de Ademys, el secretario gremial Jorge Adaro, es también precandidato a jefe de gobierno de la ciudad por Izquierda Socialista en el FIT Unidad, en la lista que encabeza Myriam Bregman como precandidata a presidenta, e incluso afirmaron que en la Escuela Nº 19 “José Martí”, en el Barrio Soldati, en la que trabaja Adaro, hoy se dictan clases.

Según las cifras del Ministerio de Educación de la Ciudad, este es el paro docente número 12 en lo que va del año, encabezados tanto por Ademys como por la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE). Entre las razones de esas huelgas, aparecieron los siguientes motivos: pedidos de aumento salarial, el Día de la Mujer, la ola de calor, reclamos de infraestructura, el rechazo al Fondo Monetario Internacional y “en solidaridad” con las protestas de Jujuy.

Polémica por un reconocimiento salarial

Entre los motivos de paro, Ademys también menciona el rechazo de un reconocimiento salarial que otorgará el Gobierno porteño a unos 35.000 docentes de escuelas de gestión estatal que no tuvieron faltas injustificadas durante los primeros seis meses del año. Según anunciaron desde la cartera educativa, para cubrir el costo adicional de esta decisión, se utilizarán los fondos que se recaudaron a partir del descuento realizado a los docentes que hayan perdido el presentismo por adherirse a alguna medida de fuerza.

De acuerdo al gremio, se trata de un “bono extorsivo y antisindical, que intenta vulnerar el derecho a parar y a hacer uso de cualquier licencia”.

Por su parte, Acuña dijo: “La presencia constante de los docentes en la escuela desempeña un papel fundamental en el proceso educativo de los estudiantes, permitiéndoles consolidar sus aprendizajes, adquirir hábitos y fortalecer sus habilidades sociales. Los docentes que nunca faltaron son el ejemplo que necesitamos para construir el futuro de la Ciudad y del país, por eso los recompensamos. La escuela no puede cerrar. No puede haber en ningún lugar de la Argentina más días de paro que días de clase. El que para, no cobra. Y el que sí va a trabajar, tiene que cobrar un diferencial”.

