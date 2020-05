¿Por qué se celebra el "Día de Star Wars" en todo el mundo?

Los protagonistas de la saga original Mark Hamill, Carrie Fisher y Harrison Ford. Fuente: IMDB.

Considerada una de las sagas más importantes en la historia del cine, con millones de fanáticos alrededor del mundo y tres generaciones que disfrutaron de sus películas, Star Wars (La Guerra de las Galaxias) está celebrando su día .

Pero, ¿por qué se eligió el 4 de mayo para homenajear a la saga creada por George Lucas en 1977? Un día como hoy pero del año 1979, el diario británico London Evening News publicaba una nota que informaba que los miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por haber sido elegida como primera ministra del país. "May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations", haciendo referencia a la icónica frase que utilizan los Jedi para saludarse: "May the Force be with you", o sea, " Que la fuerza te acompañe ".

Se llevan a cabo actividades y celebraciones especiales en todo el mundo. Fuente: POSTA.

Gracias a este juego de palabras, todo los 4 de mayo se realizan festivales y maratones cinematográficas para ver las nueve películas que conforman la historia.Además se hacen concursos de cosplay y promociones especiales en los parques, entre otras actividades. Claro que difícilmente este año se puedan realizar por la pandemia de coronavirus.

La saga, que desde octubre de 2012 fue comprada por Disney, tiene el récord mundial Guinness por ser la franquicia más exitosa del mundo con un valor total de 70 mil millones de dólares.