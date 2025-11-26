El santoral es un calendario especial que la Iglesia Católica tiene con todas las fechas en que se conmemora a los santos, santas y mártires oficialmente reconocidos por su santidad o testimonio de fe. Además, se incluye festividades importantes para los fieles de esta religión. De esa forma, es posible conocer en detalle todos los santos a los que se puede rezar en diciembre.

Cabe destacar que puede haber más de un santo por día. Esto se debe a que, en muchas ocasiones, la fecha elegida para conmemorar a un santo coincide con el día de su muerte, considerado como su “nacimiento al cielo”, es decir, el momento en que se unió plenamente a Dios.

El santoral oficial de diciembre (Foto ilustrativa: PIXABAY)

Todos los santos para rezar en diciembre

Este es el santoral del último mes del año, según la agencia de noticias católica ACI Prensa. Estos son los santos, santas y mártires que se conmemoran en cada uno de los días de diciembre por la Iglesia Católica, además de otras fechas destacadas del calendario litúrgico:

2 de diciembre: Santa Bibiana.

3 de diciembre: San Francisco Javier.

4 de diciembre: Santa Bárbara (Mártir) y San Juan Damasceno (Doctor de la Iglesia).

5 de diciembre: San Sabas.

6 de diciembre: San Nicolás (Obispo).

7 de diciembre: San Ambrosio.

La Inmaculada Concepción En 1 Minuto - El Santo Del Día - 8 De Diciembre

8 de diciembre: Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María y María Desatanudos.

9 de diciembre: San Juan Diego, Santa Narcisa de Jesús Martillo Morán, San Pedro Fourier y Santa Leocadia.

10 de diciembre: Nuestra Señora de Loreto, Santa Eulalia de Mérida.

11 de diciembre: San Dámaso I (Papa) y Santa Maravillas de Jesús (Virgen).

12 de diciembre: Nuestra Señora de Guadalupe.

13 de diciembre: Santa Lucía (Mártir).

14 de diciembre: San Juan de la Cruz y San Nimattullah Kassab Al-Hardini.

15 de diciembre: Santa María de la Rosa y San Josep Manyanet y Vives.

16 de diciembre: Santa Adelaida.

17 de diciembre: San Lázaro.

18 de diciembre: San Modesto y Nuestra Señora de la Esperanza (Virgen de la O).

19 de diciembre: San Anastasio I (Papa), San Nemesio.

20 de diciembre: Santo Domingo de Silos.

21 de diciembre: San Pedro Canisio.

22 de diciembre: Santa Clotilde.

24 de diciembre: Nochebuenam San Viator y Santa Paola Elisabetta Cerioli.

25 de diciembre: La Natividad del Señor Jesús.

El 25 de diciembre es la Navidad, la fecha en que se conmemora el nacimiento de Jesús Shutterstock

26 de diciembre: San Esteban.

27 de diciembre: San Juan (Apóstol y Evangelista).

28 de diciembre: Fiesta de los Santos Inocentes.

29 de diciembre: Santo Tomás Becket.

30 de diciembre: Santa Anisia.

31 de diciembre: San Silvestre I (Papa).

Las fechas litúrgicas más destacadas de diciembre

Entre todas estas santidades y celebraciones litúrgicas, hay algunas que se distinguen entre otras por su popularidad. Estos pueden recibir devoción de sus seguidores en determinadas partes del mundo o según la actividad a la que se lo relaciona. A su vez, diciembre cuenta con varias fiestas litúrgicas muy relevantes para los católicos.

Inmaculada Concepción de la Virgen: esta solemnidad destaca la doctrina que señala que la Virgen María fue concebida sin pecado original. Es un día de precepto en la Iglesia Católica y muy celebrado en la Argentina, donde es un feriado nacional y muchas parroquias hacen procesiones y eventos especiales. Además, en esta jornada se acostumbra a armar el árbol de Navidad.

El 8 de diciembe también es el Día de la Virgen Desatanudos María Aramburú - LA NACION

María Desatanudos : esta advocación se celebra el mismo día que la Inmaculada Concepción de la Virgen. Los fieles piden le piden que “desate los nudos” que complican la vida, una tradición religiosa especial con mucho arraigo popular en la Argentina.

: esta advocación se celebra el mismo día que la Inmaculada Concepción de la Virgen. Los fieles piden le piden que “desate los nudos” que complican la vida, una tradición religiosa especial con mucho arraigo popular en la Argentina. Navidad: el 25 de diciembre se festeja a nivel mundial la conmemoración del nacimiento de Jesucristo. Es una de las fiestas litúrgicas más significativas para la Iglesia Católica. Se celebra con misas, reuniones familiares y tradiciones culturales ampliamente arraigadas. En la Argentina, esta fecha también es un feriado nacional.

El 28 de diciembre se celebra el Día de los Santos Inocentes