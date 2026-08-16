Por qué se celebra el Día del Niño en la Argentina hoy, domingo 16 de agosto

El Día del Niño se celebra el tercer domingo de agosto de cada año en la Argentina. Esta jornada está dedicada a reconocer la importancia de las infancias y promover sus derechos. La celebración es una de las tradiciones más populares en el país, que busca poner el foco en el bienestar, el desarrollo y la protección de los más pequeños.

Durante este día, se llevan a cabo diferentes festejos familiares, intercambio de regalos y buenos deseos. Asimismo, existen propuestas culturales, educativas y recreativas orientadas a este sector de la población.

Las actividades para celebrar el Día del Niño Freepik

Este 2026, la jornada coincide con un fin de semana largo, que se da en referencia al lunes 17 de agosto, feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

En el mundo, existen diferentes festividades en honor a las infancias, por lo que no hay una fecha única para esta conmemoración a nivel internacional. En Colombia se festeja el último sábado de abril, mientras que en México se lleva a cabo cada 30 de abril. En Estados Unidos por su parte, se celebra el 8 de junio. Otros países de la región también llevan a cabo esta jornada durante el mes de agosto como Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.

El Día del Niño se celebra en otros países

Una de las efemérides más importantes del año a nivel global, se lleva a cabo durante el onceavo mes del año. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció el Día Universal del Niño cada 20 de noviembre. Este día fue dispuesto en referencia a la aprobación de documentos internacionales esenciales para la protección de los derechos de las infancias en todo el mundo. Se trata de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989.

¿Por qué se celebra el Día del Niño?

Fue en 1960 gracias a una recomendación realizada por la Organización de las Naciones Unidas a sus Estados Miembros, que Argentina comenzó a celebrar esta jornada. La iniciativa alentaba a los diferentes países del mundo a destinar una jornada especial para promover los derechos de los niños a través de diferentes campañas, actividades sociales, educativas y culturales.

Con el paso del tiempo, la fecha se popularizó y consolidó como una de las tradiciones nacionales más relevantes. Su objetivo es recordar la importancia de garantizar condiciones adecuadas para el crecimiento, la educación y el desarrollo integral de los niños en todo el mundo.

La historia del Día del Niño

Actualmente, esta fecha está regulada por el Decreto 562/2025, que estableció oficialmente que el Día del Niño se celebra el tercer domingo de agosto de cada año. La normativa señala que esta denominación responde a una costumbre profundamente arraigada en el país y destaca la necesidad de promover la concientización sobre los derechos de las infancias.

Con el paso del tiempo, el propósito de este día obtuvo nuevos sentidos. Actualmente se encuentra fuertemente asociado con la entrega de regalos y actividades recreativas. Algunos organismos benéficos llevan a cabo diferentes iniciativas para recordar el significado inicial y garantizar que todos los niños encuentren un motivo para celebrar durante este domingo.