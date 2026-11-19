El Día Internacional del Hombre se conmemora cada 19 de noviembre con el objetivo de concientizar acerca de la importancia del cuidado de la salud mental y física del género masculino.

En el mundo, existe otro día dedicado al hombre. Se trata de la festividad de San José de Nazaret, cada 19 de marzo. Este día celebra a este santo del catolicismo, que es considerado como una figura de paternidad, bondad y fe.

Día Internacional del hombre: estos son los motivos de su celebración Pixabay

Se trata de una jornada inclusiva que no busca competir con ninguna otra conmemoración, como, por ejemplo, el Día de la Mujer, sino aportar una mirada distinta al cuidado, la inclusión y la equidad de género.

El origen internacional

La fecha internacional se dio en 1968 cuando un periodista norteamericano informó sobre la falta de equilibrio en el sistema soviético. De acuerdo a la página International Day’s Men, fue un cronista llamado John Harris quien explicó: “se promovió con fuerza el día de la mujer, pero no se hizo lo mismo con el hombre, que quedó relegado como un defecto del sistema comunista”,

Luego, fue reivindicado en 1992 en Estados Unidos por el director del Centro de Estudios Masculinos en la Universidad de Misuri-Kansas y popularizado desde el año 1999, cuando Thomas Oaster cuando empezó a recordarse a nivel internacional. Por su parte, Jerome Teelucksingh, de la Universidad de las Indias Occidentales de Trinidad y Tobago, definió el 19 de noviembre como fecha oficial y además porque ese día cumplía años su padre.

Se celebra el Día Internacional del Hombre Shutterstock

Desde el sitio oficial en el que se celebra este festejo indicaron que la efeméride “no pretende competir con el día de la mujer, sino destacar la importancia de la salud física y mental de los hombres y la masculinidad propia”.

La premisa es apoyar a los hombres que pelean por perfeccionar sus vidas, por curar sus corazones, por buscar soluciones a los problemas sociales, por reparar sus mentes atribuladas y por quebrar estereotipos”.

Actualmente, la fecha es famosa como Mustache Day ―día del bigote― o por el término Movember, que tiene el fin de evitar el cáncer de próstata, de testículos y la depresión masculina. El llamado a la acción invita a los hombres a que se dejen crecer el bigote con la premisa de difundir el mensaje.

Día Internacional del Hombre

El Día Internacional del hombre cuenta también con seis pilares:

Promover hombres sanos y positivos.

Reconocer las contribuciones de los hombres comunes.

Fomentar relaciones de género equitativas.

Abordar la salud emocional y física de los hombres.

Impedir que la masculinidad se fragmente en estereotipos dañinos.

Crear espacios de diálogo.

Asimismo, esta jornada busca concientizar acerca de ciertas problemáticas y desafíos existentes:

Los hombres tienen una tasa de suicidio tres veces mayor que las mujeres.

Uno de cada tres hombres ha sido víctima de violencia doméstica.

Los hombres mueren, en promedio, entre 4 y 5 años antes que las mujeres.

Los hombres tienen casi el doble de probabilidades de padecer cáncer de pulmón que las mujeres.

Los hombres tienen casi el doble de probabilidades de sufrir enfermedades cardíacas que las mujeres.

La historia del Día del Hombre

Diez frases para celebrar el Día del Hombre

1. Ser hombre también es aprender a escuchar, comprender y acompañar.

2. La verdadera fortaleza no está en no caer, sino en tener el valor de pedir ayuda.

3. Un hombre también se define por el respeto que demuestra y la empatía que construye.

4. No hay una única manera de ser hombre: hay tantas como historias, experiencias y caminos.

5. La valentía también consiste en mostrar los sentimientos sin temor a ser juzgado.

6. Ser un buen ejemplo no significa ser perfecto, sino actuar con responsabilidad y honestidad.

7. La igualdad se construye cuando el respeto deja de ser un discurso y se convierte en una forma de vida.

8. Educar, cuidar, acompañar y compartir: otras formas de expresar la fortaleza.

9. Un hombre que se anima a cambiar también contribuye a construir una sociedad mejor.

10. La grandeza de una persona no se mide por su fuerza, sino por la huella que deja en los demás.