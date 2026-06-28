Por qué se celebra hoy el Día del Orgullo LGBTIQ+ en todo el mundo

El Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ se celebra el 28 de junio, una fecha dedicada a visibilizar la lucha, discriminación y vivencias de ciudadanos de todo el mundo y sus diferentes identidades de género y orientaciones sexuales. Es una fecha en la que se llevan a cabo manifestaciones, actos públicos, asambleas y eventos multitudinarios en los que predomina un clima festivo y las banderas multicolor.

El Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ se celebra, mundialmente, cada 28 de junio

Las siglas LGBTIQ+ refieren a las posibles identidades sexuales y de género, exceptuando la heterosexualidad: la “L” es por lesbianas, “G” por gays, “B” por bisexuales, “T” por transexuales y transgénero, “I” por los intersexuales, la “Q” por la palabra queer y el “+” en referencia a quienes pertenecen a esta comunidad sin identificarse específicamente con alguna de las anteriores.

¿Por qué se celebra hoy?

La fecha recuerda los acontecimientos del 28 de junio de 1969 en el barrio de Greenwich Village, Nueva York. Durante esta jornada ocurrió un grave incidente, cuando la policía realizó una redada al bar Stonewall Inn, un pub al que asistían personas de la comunidad LGBT. Los oficiales ejercieron violencia y represión, por lo que diferentes miembros de la comunidad decidieron manifestarse en rechazo a estas acciones.

Cientos de personas se reunieron en lo que se considera como la primera marcha del orgullo de la historia. Los asistentes reclamaban por sus derechos, se oponían a la marginación y violencia que muchos en algún momento de su vida sufrieron. Al año siguiente, se repitió la consigna, lo que dio inicio al Día del Orgullo, una iniciativa que con los años se replicó en diferentes países del mundo.

Lali Espósito y María Becerra con la bandera LGBT

A lo largo del tiempo, las marchas del orgullo ganaron mayor popularidad y convocatoria. Uno de los símbolos representativos de esta comunidad es su bandera, utilizada en cada marcha. Fue creada por el artista y activista Gilbert Baker en 1978, en San Francisco. Se inspiró en la canción “Over the rainbow”, interpretada por la actriz Judy Garland en la película El Mago de Oz de 1939.

Gilbert Baker, el creador de la bandera LGBT+

Su primera versión contaba con ocho franjas horizontales, pero con el tiempo se modificó a solo seis tonos: rojo que representa la vida, el naranja por la salud, amarillo acerca de la luz del sol, el verde por la naturaleza, azul simboliza la serenidad y el violeta por el espíritu.

El Día del Orgullo en la Argentina

En nuestro país, se llevó a cabo la primera Marcha del Orgullo el 3 de julio de 1992 en Buenos Aires. Los 250 asistentes se reunieron frente a la Catedral de Buenos Aires y marcharon hasta el Congreso de la Nación y contaron con el apoyo de las Madres de Plaza de Mayo.

Sin embargo, a partir de 1997, la marcha del Orgullo LGBT se trasladó al primer sábado del mes de noviembre. La fecha conmemora el aniversario de la fundación de “Nuestro Mundo”, la primera organización homosexual de Argentina y toda Latinoamérica. En 1999, comenzó a conmemorarse la “Semana del Orgullo Lésbico Gay Travesti Transexual y Bisexual”. Con los años, la iniciativa se propagó en todo el país, cada provincia cuenta con sus propios actos y manifestaciones en sus principales ciudades.