Premiaron a 20 iniciativas argentinas por su impacto ambiental, tecnológico y social

Lo que comenzó en plena pandemia con 60 postulaciones se convirtió, seis años después, en un concurso de alcance nacional que en su última edición recibió 650 proyectos. Acciones Positivas, la iniciativa organizada por la Cámara de Comercio Suizo Argentina (CCSA) y la Embajada de Suiza, celebró una nueva edición con una cifra récord de participantes y reconoció a 20 propuestas por su impacto ambiental, tecnológico y social.

De las 650 iniciativas presentadas este año, 440 participaron efectivamente de la competencia. Entre los postulantes hubo grandes empresas, pequeñas y medianas compañías, emprendedores, organismos públicos y organizaciones sociales provenientes de diferentes puntos de la Argentina. El concurso está organizado alrededor de tres categorías:

Sustentabilidad Ambiental

Innovación Tecnológica

Inclusión Social.

La ceremonia de premiación se realizó en el Salón Dorado de la Legislatura porteña, que declaró al concurso de Interés Social de la Ciudad de Buenos Aires. Participaron del encuentro el embajador de Suiza, Andrea Semadeni; la diputada Silvia Lospennato; el presidente de la CCSA, Fernando Bekes, y representantes de los sectores empresario y social.

Concurso Acciones Positivas

“Este premio crece no sólo en cantidad sino también en la calidad de los trabajos”, señaló Ernesto Kohen, vicepresidente de la Cámara de Comercio Suizo Argentina e impulsor de la iniciativa desde 2020. Semadeni, por su parte, destacó la relación entre las tres categorías elegidas para el certamen y los valores promovidos históricamente por Suiza.

Entre los postulantes hubo grandes empresas, pequeñas y medianas compañías, emprendedores, organismos públicos y organizaciones sociales provenientes de diferentes puntos de la Argentina

Entre los principales reconocimientos de esta edición, ArcelorMittal Acindar fue elegida como ganadora integral entre las grandes empresas, mientras que Elebe Producciones se impuso entre las MiPymes. Fundación EcoConciencia fue distinguida en el segmento de entidades sin fines de lucro y Fundación Amtena, dentro de la categoría destinada a emprendedores y pequeñas y medianas organizaciones.

También se otorgaron reconocimientos especiales a ArcelorMittal Acindar y Novartis Argentina. En tanto, la Asociación Civil Acción Ambiental recibió el Premio Especial de la Embajada de Suiza por “Comunidades Regenerativas Córdoba”, su programa dedicado a la reforestación.

Además del reconocimiento, los proyectos seleccionados accederán, de acuerdo con cada categoría, a distintas herramientas para potenciar su desarrollo. Entre ellas se encuentran asesoramiento profesional, visibilidad institucional, espacios de networking, apoyo financiero y oportunidades de vinculación internacional.

La evolución de la convocatoria muestra también el crecimiento que tuvo la iniciativa desde su nacimiento: de aquellas 60 postulaciones de la primera edición pasó a superar las 600 en 2026.