La Cámara de Comercio Suizo Argentina busca proyectos de impacto social con su premio Acciones Positivas

La Cámara de Comercio Suizo Argentina (CCSA) lanzó la convocatoria para la sexta edición de su premio Acciones Positivas, un galardón que busca visibilizar iniciativas de alto impacto en el territorio nacional. Los interesados en participar disponen de tiempo hasta el 29 de mayo de 2026 para inscribir sus proyectos a través del correo electrónico concurso.ccsa@suiza.org.ar. La iniciativa nació en 2021 durante la pandemia con el objetivo de destacar propuestas transformadoras en un momento de adversidad global y desde entonces creció de manera constante en cada nueva edición.

El concurso se divide en cuatro categorías principales:

Grandes Empresas.

Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes).

Organismos Públicos, Universidades y otras grandes entidades.

Individuos y pequeñas organizaciones sin fines de lucro.

Cada participante debe adaptar su propuesta a uno de los tres ejes temáticos establecidos:

Sustentabilidad ambiental y social.

Equidad e inclusión.

Tecnología e innovación.

Según el comunicado oficial de la CCSA, el proceso de selección incluye una preevaluación técnica entre el 3 y el 19 de junio, seguida por la revisión del jurado especializado entre el 20 de junio y el 14 de julio. Los ganadores recibirán su distinción en una ceremonia programada para el 7 de agosto.

Concurso Acciones Positivas

Los premios varían según el segmento. Las Grandes Empresas y los Organismos Públicos acceden a una rueda de prensa exclusiva en la Residencia del Embajador de Suiza, estatuillas, diplomas, difusión en redes sociales y entrevistas en el newsletter de la Cámara. Por su parte, las Pymes obtienen membresías gratuitas por un año, acceso a eventos de networking y difusión institucional. En tanto, la categoría de individuos y pequeñas organizaciones sin fines de lucro ofrece un premio mayor compuesto por un pasaje de ida y vuelta a Suiza, alojamiento en la ciudad de St. Gallen, una presentación en la universidad local, una estatuilla, un monto en pesos equivalente a 1.000 francos suizos y un equipo de café de la firma Nestlé. Adicionalmente, la Embajada de Suiza otorgará este año un reconocimiento especial a la mejor propuesta de sustentabilidad social y ambiental dentro de este último grupo.

El proceso de selección incluye una preevaluación técnica entre el 3 y el 19 de junio, seguida por la revisión del jurado especializado entre el 20 de junio y el 14 de julio. Los ganadores recibirán su distinción en una ceremonia programada para el 7 de agosto

La Cámara de Comercio Suizo Argentina, fundada en 1938, agrupa a los principales referentes del entramado económico y cultural suizo en el país con la misión de fortalecer lazos bilaterales. Desde su creación, el certamen logró convocar a cientos de participantes. Los organizadores destacan que el concurso funciona como un espacio de reconocimiento institucional para aquellos actores que generan cambios positivos. Las bases completas y los detalles técnicos de la convocatoria se encuentran disponibles a través del canal de contacto oficial de la entidad. La evaluación final estará a cargo de personalidades del sector académico, empresarial e institucional del país. La apuesta por la innovación y la responsabilidad social guía la visión de la entidad suiza en este certamen anual que busca consolidarse como un referente dentro del calendario de premios a la sostenibilidad en Argentina.