El Día de la Presentación de la Santísima Virgen María se conmemora cada 21 de noviembre por la Iglesia Católica y sus fieles. Esta festividad conmemora un acontecimiento que simboliza su consagración total a Dios desde su infancia y definió su misión como Madre del Salvador.

Es una fecha que destaca la preparación de la Santa Madre, un paso esencial para su camino espiritual y rol para la historia universal.

La historia de la presentación de la Santísima Virgen María

De acuerdo al escrito apócrifo llamado “Protoevangelio de Santiago”, cuando la Virgen María tenía tres años, sus padres San Joaquín y Santa Ana la llevaron al templo de Jerusalén. El objetivo del viaje era que la infante permanezca un tiempo junto a otro grupo de niñas, para ser instruida en religión.

El 21 de noviembre se conmemora la Presentación de la Santísima Virgen María ACI Prensa

Gracias a la influencia de este entorno, María creció en un ambiente de oración y servicio divino. Fue este acto de entrega, lo que la llevó a ser consagrada a Dios.

Es así, que la Presentación de la Santísima Virgen María conmemora la disposición de la Virgen al servicio divino desde temprana edad. Esta experiencia fue esencial para su historia, la llegada del mesías y las vivencias de fe. Gracias a sus aprendizajes, pudo prepararse para ocupar el lugar de Madre de Jesús.

Fue en el año 543 en la Iglesia de Santa María la Nueva de Jerusalén, cuando se comenzó a celebrar esta jornada. La fecha elegida fue inspirada en la jornada en la que se realizó la dedicación o consagración de esta basílica.

Para la Iglesia Católica es "inoportuno" el término corredentora para referirse a la Virgen María (Foto: Pexels)

En 1372, el canciller en la corte del Rey de Chipre, compartió con el Papa Gregorio XI cómo se conmemoraba esta fecha. Desde ese entonces, el Sumo Pontífice aprobó su festividad. Si bien la fiesta tuvo su origen en el Oriente cristiano, con el tiempo se extendió a Occidente.

Los primeros territorios fueron Aviñón en el siglo XIV y toda la Iglesia universal en los siglos XV–XVI. De esta manera, el Día de la Presentación de la Santísima Virgen María se lleva a cabo cada 21 de noviembre en muchas Iglesias católicas, ortodoxas y orientales.

La presentación de la Santísima Virgen María recuerda la entrega de María desde temprana edad con la fe, gracias a la influencia de sus padres y sus compañeras de templo. Destaca el don total de la Santa Madre, su camino y preparación para convertirse en una de las figuras más importantes de la historia universal.

La presentación de la Santísima Virgen María

Oración a la Santísima Virgen María para pedir su ayuda

Santa Madre María, tú que desde temprana edad te consagraste al Altísimo, aceptando desde una libertad poseída el servirle plenamente como templo inmaculado, tú que confiando en tus santos padres, San Joaquín y Santa Ana, respondiste con una obediencia amorosa al llamado de Dios Padre, tú que ya desde ese momento en el que tus padres te presentaron en el Templo percibiste en tu interior el profundo designio de Dios Amor; enséñanos Madre Buena a ser valientes seguidores de tu Hijo, anunciándolo en cada momento de nuestra vida desde una generosa y firme respuesta al Plan de Dios.

Amén.