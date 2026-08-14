Presentan un proyecto de inversión en gas por US$51.000 millones; Caputo calificó de abusivas las tasas de unas fintech

Luis Caputo calificó de abusivas las tasas de algunas fintech, pero descartó intervenir . El ministro se refirió a los costos elevados que enfrentan algunos usuarios fuera del sistema bancario. Dijo que las tasas que llegan al 400% o 700% son abusivas, pero descartó que el Gobierno vaya a intervenir para limitarlas: “Es un tema entre privados”, aseguró el funcionario.

El ministro se refirió a los costos elevados que enfrentan algunos usuarios fuera del sistema bancario. Dijo que las tasas que llegan al 400% o 700% son abusivas, pero descartó que el Gobierno vaya a intervenir para limitarlas: “Es un tema entre privados”, aseguró el funcionario. Un proyecto por US$51.000 millones impulsado por YPF solicitó la adhesión al RIGI . Se trata de la mayor inversión privada de la historia argentina y la más elevada para un proyecto RIGI hasta el momento. Lo presentó Argentina LNG para el desarrollo de su plan integrado de producción y exportación de gas natural licuado. Generaría US$10.000 millones de exportaciones anuales.

Se trata de la mayor inversión privada de la historia argentina y la más elevada para un proyecto RIGI hasta el momento. Lo presentó Argentina LNG para el desarrollo de su plan integrado de producción y exportación de gas natural licuado. Generaría US$10.000 millones de exportaciones anuales. Presentaron nuevas imágenes en la causa por enriquecimiento ilícito que investiga a Martín Insaurralde y Jésica Cirio . El material fue presentado en formato digital por la Fundación Apolo que lidera Yamil Santoro y hoy será entregado en formato físico; el material se suma a los videos donde se la ve a Cirio en un vestidor rodeada de fajos de dólares guardados en bolsas de plástico y distribuidos en cajones, estantes y una valija.

El material fue presentado en formato digital por la Fundación Apolo que lidera Yamil Santoro y hoy será entregado en formato físico; el material se suma a los videos donde se la ve a Cirio en un vestidor rodeada de fajos de dólares guardados en bolsas de plástico y distribuidos en cajones, estantes y una valija. Europa atraviesa una nueva ola de calor. Son más de 90 millones de personas expuestas a temperaturas superiores a 35°C. La situación profundiza una temporada marcada por la sequía y fuertes presiones sobre los sistemas energéticos, la agricultura y el suministro de agua. Además, nuevos incendios forestales obligaron a evacuar a más de 1000 personas en el norte de Francia.

Son más de 90 millones de personas expuestas a temperaturas superiores a 35°C. La situación profundiza una temporada marcada por la sequía y fuertes presiones sobre los sistemas energéticos, la agricultura y el suministro de agua. Además, nuevos incendios forestales obligaron a evacuar a más de 1000 personas en el norte de Francia. Comienza la 5.ª fecha del Clausura. Hoy se juega un partido: desde las 20:30, Racing - Banfield en el Cilindro de Avellaneda. La fecha se va a extender hasta el lunes. Uno de los encuentros más esperados es el clásico entre Estudiantes y Gimnasia, que se juega mañana desde las 16:45 en el estadio Único.

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