La OPS ofreció a laboratorios nacionales vender medicamentos e insumos a través de fondos regionales

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) abrió hoy la puerta a la industria farmacéutica local a sumarse como proveedores de los fondos del organismo a través de los que los países de la región adquieren vacunas, medicamentos e insumos. Esto, según coinciden en la OPS y el Ministerio de Salud de la Nación, no solo reducirá costos, sino que traerá una mayor transferencia de tecnologías a empresas argentinas y aumentará las exportaciones de esos productos a la región.

“Ningún otro bloque regional cuenta con un mecanismo consolidado de compra de medicamentos, vacunas y otras tecnologías sanitarias con más de cuatro décadas de funcionamiento continuo, basado en principios de equidad, solidaridad y transparencia”, expresó Jarbas Barbosa, director de la OPS, luego de un encuentro con productores farmacéuticos.

El año pasado, el Gobierno y la OPS ampliaron un acuerdo vigente desde 2008 para acceder al Fondo Estratégico del organismo con sede en Washington sin necesidad de la intervención del Ministerio de Salud nacional para la adquisición de medicamentos y otras tecnologías sanitarias para sus sistemas de salud.

Jarbas Barbosa, director de la OPS

Junto con el Fondo Rotatorio de la OPS, a través del que el país adquiere las vacunas de calendario, el llamado Fondo Estratégico del que, con una firma tripartita, pueden participar las provincias sin intervención de la Nación conforma los Fondos Rotatorios Regionales (FRR) que administra la OPS a través de líneas de créditos y licitaciones para compras por volumen.

Ahora, el encuentro con laboratorios locales de la Argentina, Brasil y otros países de la región abre la puerta de esos fondos a la participación de esas empresas como proveedores con contratos a varios años para dar previsibilidad al sector y promover la inversión a través de asegurar contratos de provisión por miles de millones de dólares.

“El rol del Estado no es poner palos en la rueda al sector privado”, expresó el ministro de Salud, Mario Lugones, durante la apertura de ese evento. “Contamos con reglas de juego claras, equilibrio fiscal y seguridad jurídica, condiciones necesarias para la inversión. Esto es una oportunidad concreta de crecimiento para la industria, y con la ayuda de la OPS esperamos hacerlo posible”, amplió el funcionario.

El ministro de Salud, Mario Lugones

Durante la visita del director de la OPS a la Argentina, el organismo celebró un contrato con la empresa Sinergium para la provisión de vacunas para la gripe, contra el neumococo y el virus del papiloma humano (VPH) al Fondo Rotatorio por unos US$240 millones por año, según se informó.

Por su parte, y dentro de la agenda del director de la OPS, la cartera sanitaria nacional, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Subsecretaría de Ambiente celebraron un convenio para reforzar la preparación y la respuesta del país a la aparición de brotes de influenza aviaria.

“El objetivo es reducir la exposición de la población humana, prevenir la transmisión entre animales y personas, y mitigar el impacto en la salud, la producción y la economía del país”, informó Salud al respecto. “La OPS brindará cooperación técnica para la preparación, la vigilancia, la formación continua de los equipos y el intercambio de información de calidad”, sumaron a través de un comunicado.

A la par, comenzó a funcionar una Mesa Consultiva para la Atención Primaria de Salud entre el país, la OPS, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. “El objetivo será coordinar proyectos e inversiones en salud, alinear la cooperación internacional con las prioridades nacionales y promover un esquema de trabajo que fortalezca justamente la atención primaria en todo el país”, explicaron desde la cartera sanitaria.