Primer paso para la instalación en la ciudad de un memorial en homenaje a las víctimas de la Tragedia de la Puerta 12

Luego de 58 años de olvido, el Estado avanza en la reparación histórica de un acontecimiento dramático: la Tragedia de la Puerta 12, el peor desastre ocurrido en un estadio de fútbol argentino, en el que murieron más de 70 personas.

Un proyecto de ley en el Senado nacional, presentado por el legislador por Chubut Carlos Linares, busca saldar esta deuda. Y, entre otros pilares, da un primer paso para la instalación de un memorial en recuerdo de las víctimas. Denominado “El Ángel de la Puerta 12”, propone emplazarlo en las inmediaciones del estadio de River Plate, escenario del luctuoso hecho.

La obra, una escultura de 3,5 metros de altura, representa a Rubén Ángel Ochoa, un adolescente de 17 años que murió en la tragedia envuelto en una bandera de Boca que su madre le había cosido. Diseñado por el artista plástico Jorge Aranda, muestra al chico emergiendo hacia la eternidad, con un brazo elevado al cielo en señal de interrogación y búsqueda de justicia.

Diseñado por el artista plástico Jorge Aranda, muestra a Rubén Ángel Ochoa emergiendo hacia la eternidad, con un brazo elevado al cielo en señal de interrogación y búsqueda de justicia NOELIA MARCIA GUEVARA / AFV

En el pedestal, llevará grabados los nombres de las víctimas identificadas, dejando espacios vacíos para representar a aquellos cuyos nombres aún no fueron reconocidos como tales. El memorial, según el proyecto de ley, funcionará como un sitio de reparación simbólica y recordación permanente.

La maqueta del monumento fue exhibida por primera vez el 1° de julio durante un acto en el Senado, en el que se presentó la iniciativa de Linares, que además propone otros tres ejes para consolidar una política pública de reparación histórica:

Instituir el 23 de junio de cada año como el “Día Nacional de la Memoria de las Víctimas de la Puerta 12”.

Arbitrar desde el Estado los medios para el acceso público y la digitalización de los archivos judiciales y policiales vinculados al hecho, garantizando el derecho a la verdad histórica.

Desarrollar jornadas de reflexión en ámbitos deportivos y educativos para concientizar sobre la seguridad en espectáculos masivos y el respeto a los derechos de los asistentes.

“A los familiares, pedirles perdón por tanto tiempo para reconocer errores”, expresó Linares (Frente de Todos), conmovido, durante el acto en (sumar en qué salón se hizo), que contó con la presencia de familiares de los fallecidos y de sobrevivientes. También, en un hito significativo, la jornada contó con la participación conjunta de autoridades de River Plate y Boca Juniors, algo que nunca antes había ocurrido en algo relacionado a la Tragedia de la Puerta 12.

Las palabras del senador por Chubut marcaron un quiebre en la postura histórica de las instituciones de la Argentina frente a lo ocurrido el 23 de junio de 1968, cuando 71 personas —según la cifra oficial, ahora cuestionada— perdieron la vida en el Estadio Monumental, a la salida de un River-Boca.

“A los familiares, pedirles perdón por tanto tiempo para reconocer errores”, dijo el senador Carlos Linares (en la foto, hablando al micrófono) Luciano Ingaramo / Comunicacion Institucional Senado.-

Si el proyecto de ley prospera, la instalación del memorial en cercanías del estadio de River deberá ser luego aprobada por la Legislatura porteña. Tal como ya publicó LA NACION, el escultor Aranda, amigos de tribuna de Rubén Ochoa de aquella época y los creadores del espacio @Puerta12memoria consideran que, por la magnitud de la estatua y el espacio que precisa para ser emplazada, el lugar ideal sería en el Parque de la Innovación, a metros de la Puerta 12, hoy rebautizada como Puerta M.

“En la obra vemos a Rubén con su bandera, la que envuelve su torso y le cosió su mamá. A su vez, él está emergiendo de una bandera que tiene diferentes texturas que hacen la idea del color, ya que este grupo escultórico solo tendrá el color natural del material a utilizar. Esa bandera se conecta con su puño izquierdo, el puño del corazón, el puño que de alguna manera aferra su propia bandera con la bandera que lo hace emerger, como de la tribuna, como aferrándose a un paraavalancha, aferrándose a la vida. Y lo impulsa hacia arriba”, describió el artista.

Y sumó: “Emergen en su parte posterior las alas que en su propio nombre Rubén Ángel Ochoa tenía como implícito, que hace que él, de alguna manera, con este memorial pase a la eternidad como referenciando a ese acontecimiento”.

El impulso del proyecto de ley presentado en el Senado surge de la investigación de Pablo Lisotto, periodista de LA NACION, plasmada en su libro Una tarde de junio (Ediciones Al Arco, 2023).

Diana Von Bernard, hermana de uno de los fallecidos en la Tragedia de la Puerta 12, junto al periodista Pablo Lisotto Luciano Ingaramo / Comunicacion Institucional Senado.-

Lisotto trabajó durante más de cinco años recolectando más de 150 testimonios directos que las crónicas de la época ignoraron, y demás documentos históricos. Gracias a su trabajo, quedaron expuestas las “fake news” que persistieron y se repitieron durante décadas: comprobó que la Puerta 12 estaba abierta y no había molinetes, pero que la salida fue bloqueada por un operativo policial que buscaba “cazar” a la barra de Boca. También está comprobado que no todos los fallecidos eran fanáticos del club xeneize. Algunos eran hinchas de River, de Argentinos Juniors y de Racing.

Los testimonios directos recolectados por el periodista indican que la cifra de fallecidos es superior a la oficial, con registros que ya alcanzan las 74 víctimas identificadas, pero con versiones policiales de la época que sugieren que el número total podría superar los 200 fallecidos.

El acto en el Senado contó con la presencia de protagonistas cuyas vidas quedaron fracturadas aquella tarde de junio de 1968. Diana Von Bernard, hermana de Guido, una de las víctimas, recordó que su hermano tenía 20 años, fue a ver un partido y nunca regresó. “Las familias, los sobrevivientes, somos resilientes, somos olvidados”, afirmó muy conmovida.

Diana relató su lucha solitaria durante años, llevando flores o pegando carteles en la Puerta 12 (hoy M) del estadio Monumental, muchas veces siendo expulsada por la seguridad del club. Para ella, este acto representa el fin de una rabia de décadas y el inicio de una justicia largamente esperada.

Miguel Pierro, sobreviviente de Puerta 12 Luciano Ingaramo / Comunicacion Institucional Senado.-

Por su parte, Miguel Pierro, sobreviviente de la tragedia, brindó un relato estremecedor de lo que se vivió en esas oscuras escaleras. A sus 18 años, quedó atrapado bajo una montaña de cuerpos. “Recuerdo que resistía el peso que tenía sobre mí y me enfoqué en respirar tranquilo y pausado para ahorrar energía. Logré sentarme, pero sentado mi cabeza no salía de la pila humana”, recordó. Pierro describió el sonido de los gritos de quienes pedían por sus madres, gritos que se iban apagando a medida que la asfixia ganaba la batalla. Su testimonio sirve hoy como la voz de aquellos que no pudieron hablar.

Unidos por la historia

Como se dijo, el evento contó por primera vez con la presencia conjunta de autoridades de River Plate y Boca Juniors.

Rodrigo Daskal, presidente del Departamento de Museo e Historia de River, y Alejandro Veiga, prosecretario general de Boca, coincidieron en que, más allá de la rivalidad deportiva, la historia de Puerta 12 es una tragedia nacional que debe unir a ambas instituciones en la búsqueda de la verdad.

Rodrigo Daskal (en el centro), presidente del Departamento de Museo, Trofeos e Historia del Club Atlético River Plate, participó del acto Luciano Ingaramo / Comunicacion Institucional Senado.-

Daskal destacó la disposición institucional de River para colaborar con la investigación y honrar la memoria de los fallecidos. Por su parte, Veiga, quien también estuvo en el estadio aquel día a los 9 años, recordó el impacto emocional en el ADN del hincha de Boca y la importancia de que los jóvenes conozcan lo ocurrido para que nunca más se repita.

El senador Linares enfatizó que la historia de la Puerta 12 había sido “contada por la mitad”. Durante décadas, el relato oficial, forjado bajo la dictadura de Juan Carlos Onganía, intentó culpar a las víctimas, sugiriendo que la tragedia fue producto de la desesperación de los hinchas o de accidentes menores. Sin embargo, durante el acto se consolidó la idea de que la negligencia estatal y policial fueron el motor del desastre.

Alejandro Veiga (en el centro), prosecretario general de Boca Juniors Luciano Ingaramo / Comunicacion Institucional Senado.-

Para finalizar, el legislador reconoció que “este país sabe lo que es este tipo de olvidos” y que el pedido de disculpas “es apenas el comienzo de un camino para que las víctimas no hayan muerto en vano y tengan su merecido recuerdo”.