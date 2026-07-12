Hasta fin de año: cierran un tramo de colectora de la avenida Cantilo y habrá desvíos para salir de la ciudad hacia el norte

El Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la ciudad informó que, a partir del mediodía de este lunes 13 de julio, quedará cerrada la colectora de la avenida Cantilo, entre el Aeroparque e Intendente Güiraldes, pasando Parque Norte, hasta fines año.

Los vehículos que circulen en sentido norte podrán desviarse por la avenida Costanera, continuar por Intendente Güiraldes y reincorporarse a la colectora de Cantilo para seguir su recorrido.

Plano de desvíos por la interrupción de la colectora de la avenida Cantilo Gentileza AUSA

El cierre permitirá avanzar con las obras que está ejecutando Autopistas Urbanas (AUSA) para la construcción del Paso Bajo Nivel Pampa, según se explicó en un comunicado oficial. Los trabajos incluyen la remoción y relocalización de instalaciones de servicios públicos ubicadas bajo la calzada, ademá de la ejecución de la estructura del futuro Anillo Peatonal que se construirá en el sector.

Sobre la obra

El proyecto del Paso Bajo Nivel y Anillo Peatonal Pampa constituye una intervención que el gobierno porteño considera estratégica para mejorar la conectividad entre la ciudad y el Río de la Plata. La obra permitirá vincular de forma directa la avenida Figueroa Alcorta con la Costanera, atravesando por debajo las vías del ferrocarril Belgrano Norte y las avenidas Lugones y Cantilo.

Como parte central del proyecto, se construirá un puente peatonal y ciclovía en forma de anillo

El paso bajo nivel tendrá una extensión aproximada de 540 metros, con cuatro carriles de circulación (dos por sentido) y una altura libre superior a los 4 metros, lo que permitirá el paso de transporte público y vehículos de emergencia.

Como parte central del proyecto, se construirá un puente peatonal y ciclovía en forma de anillo, con una estructura metálica de 140 metros de diámetro y 440 metros de recorrido total. Este anillo, además de mejorar la conectividad, se convertirá en “un nuevo hito arquitectónico urbano que integrará la trama de la ciudad con el frente costero”, según el gobierno porteño.

Avanzan trabajos para conectar la ciudad con la zona del Río de la Plata Gentileza AUSA

La intervención también contempla un cruce peatonal bajo nivel con usos mixtos y espacios de permanencia. Una vez finalizada, de acuerdo con los cálculos oficiales, beneficiará a más de 17.000 personas y mejorará la circulación de más de 38.000 vehículos diarios, reduciendo tiempos de viaje y descongestionando los cruces existentes. “Además, permitirá revertir la desconexión histórica entre los barrios porteños y el Río de la Plata”, finaliza el comunicado.