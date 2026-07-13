Hay alerta amarilla por lluvias, nevadas, vientos y Zonda para este lunes 13 de julio: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por lluvias, nevadas, vientos y viento Zonda para este lunes 13 de julio. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, habrá ocho provincias afectadas y este nivel de alerta implica “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta amarilla por lluvias regirá en el oeste de Río Negro y el sudoeste de Neuquén. En esas zonas cordilleranas, el SMN indicó que se esperan valores de precipitación acumulada de entre 20 y 30 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

Frente a estas condiciones, el SMN recomienda evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al domicilio.

Las alertas emitidas por el SMN para este lunes 13 de julio SMN

A su vez, la alerta amarilla por nevadas alcanzará el oeste de Río Negro, el oeste de Chubut y Santa Cruz. Según el organismo, el área será afectada por nevadas de variada intensidad, con valores de nieve acumulada de entre 10 y 20 centímetros, que podrían ser superados de forma puntual. Además, no se descarta la probabilidad de precipitaciones en forma de lluvia o aguanieve en las zonas de menor elevación, mientras que sobre la meseta sur de Santa Cruz se esperan acumulaciones de entre 5 y 10 centímetros.

Ante este escenario, el SMN aconseja evitar salir, circular únicamente con vehículos preparados para hielo y nieve, revisar el estado de techos, canaletas y desagües, ventilar los ambientes para prevenir la acumulación de monóxido de carbono y contar con alimentos, agua potable y un kit de emergencia.

Al mismo tiempo, rige una alerta amarilla por vientos en San Luis, una zona del oeste de Córdoba y el sur de La Rioja. El organismo indicó que el área será afectada por vientos del sector norte con velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 65 kilómetros por hora de manera puntual.

En dos provincias rige una alerta amarilla por lluvias Ricardo Pristupluk

Frente a este fenómeno, el SMN recomienda evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes y extremar las precauciones al conducir.

Por último, el organismo emitió una alerta amarilla por viento Zonda para el sur de Mendoza. Según el parte, el área puede verse afectada por viento Zonda con velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora y ráfagas superiores a los 60 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de las temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa.

Ante la presencia de viento Zonda, el SMN recomienda evitar salir mientras dure el fenómeno, cerrar puertas y ventanas para impedir el ingreso de polvo y aire caliente, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, no refugiarse debajo de árboles, postes o carteles, conducir con precaución, mantenerse hidratado, proteger los ojos y la nariz del polvo con anteojos y barbijo y evitar encender fuego.

El tiempo en CABA

Para el comienzo de la semana, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires oscilará entre los 6°C y los 14°C. Se prevé neblina durante la mañana y el mediodía, mientras que por la tarde y la noche el cielo estará parcialmente nublado y se registrarán vientos de hasta 22 kilómetros por hora. Para el martes se espera una leve suba de la temperatura y condiciones estables.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires se pronostican temperaturas de entre 3°C y 13°C. Durante la mañana y el mediodía habrá niebla y, hacia la tarde y la noche, el cielo estará parcialmente nublado. Para el martes se esperan vientos de hasta 22 kilómetros por hora y no se prevén precipitaciones durante el resto de la semana.

En tanto, el SMN que se esperan temperaturas de entre 6°C y 20°C en Córdoba; de entre 9°C y 18°C en Tucumán; de entre 7°C y 17°C en Santa Fe; de entre 7°C y 17°C en Entre Ríos; de entre 5°C y 17°C en Jujuy; de entre 6°C y 16°C en Salta; de entre 8°C y 19°C en Misiones; y de entre 9°C y 18°C en La Rioja.

Asimismo, se pronostican temperaturas de entre 10°C y 22°C en Santiago del Estero; de entre 6°C y 19°C en San Luis; de entre 6°C y 17°C en San Juan; de entre 4°C y 13°C en Mendoza; de entre 6°C y 12°C en Río Negro; de entre 7°C y 13°C en Chubut; y de entre 1°C y 4°C en Santa Cruz.