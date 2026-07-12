Gabriel Rolón: “El deseo no atrae nada, el deseo te empuja a vos a ir hacia lo que deseás”

La construcción de una vida plena exige abandonar la fantasía de que los objetivos se materializarán por arte de magia y abrazar, en su lugar, una postura activa frente a la realidad cotidiana. Según explicó el psicoanalista Gabriel Rolón en el programa Perros de la Calle de Urbana Play, la concepción popular sobre el deseo suele ser errónea: “El deseo no atrae nada, el deseo te empuja a vos a ir hacia lo que deseás”.

Para el especialista, esta fuerza interna no funciona como un imán de eventos fortuitos, sino como un motor de desplazamiento que obliga al sujeto a salir de su zona de confort para buscar aquello que persigue, ya sea una meta laboral o un vínculo afectivo.

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En este sentido, Rolón enfatiza que la dinámica de la existencia radica estrictamente en el hacer: “Me parece que no es andá y tomalo, es andá y buscalo. Después vemos si lo podés tomar o no. Porque a veces que vos lo puedas tomar no depende de vos”.

Esta premisa se extiende a la vida profesional, donde el analista sugiere que ante la ambición de un puesto, el camino correcto consiste en prepararse y presentar la documentación necesaria, asumiendo que el desenlace final quedará, en última instancia, bajo la órbita de terceros. “Sí me gusta esta mirada de ir por lo que se desea y no de quedarse esperando a que mágicamente lo que uno desea venga a uno”, sentenció el profesional en su columna radial.

Esta perspectiva sobre el deseo está íntimamente ligada a la crítica del autor hacia la esperanza pasiva y la búsqueda de resultados inmediatos. Anteriormente, el psicólogo señaló que la esperanza, cuando se malentiende, puede incapacitar al individuo al dejarlo a la espera de milagros que no dependen de la voluntad personal.

Las palabras de Gabriel Rolón dieron mucho que pensar en quienes buscan milagros continuamente IA

El analista sostiene que el psicoanálisis funciona como “el arte de intentar que alguien no cumpla su destino”, refiriéndose a los mandatos ajenos que confunden la visión propia. Según Rolón, los seres humanos suelen estar atravesados por expectativas familiares y sociales que los convierten en sujetos excéntricos a sí mismos.

Al abordar el bienestar, el especialista propone habitar el presente: “La felicidad es ese momento de eternidad donde lo que fuiste, lo que querés ser, lo que te atormenta del pasado y lo que le temés al futuro coexisten”. El motor, en última instancia, sigue siendo la capacidad de reconocer qué es lo que realmente se desea, asumiendo la responsabilidad de transitar el camino hacia ese objetivo, sin esperar que las circunstancias externas decidan por nosotros.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA