Pronóstico del SMN: cómo será el resto del invierno en Argentina, con temperaturas altas y más lluvias

A pesar del frío de estos días, un color enrojecido invade el mapa del territorio nacional elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Este miércoles podría ser el día más frío del año, pero esa sensación térmica no necesariamente anticipa lo que ocurrirá en los próximos meses. Durante julio, agosto y septiembre, las temperaturas, aunque invernales, serían más benévolas de lo habitual. Así lo pronostica el organismo meteorológico nacional.

Se espera que el resto del invierno mantenga, en promedio, una tendencia cálida, acompañada por algunas áreas puntuales con anomalías en las precipitaciones. Si bien se trata de probabilidades y no de certezas absolutas, desde el organismo vienen advirtiendo sobre este escenario desde hace más de seis meses. Tanto en el final del otoño como durante el invierno existen fuertes posibilidades de que se registren temperaturas promedio por encima de lo normal.

El principal diagnóstico apunta a las temperaturas. Se espera que Jujuy, parte de Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Juan, San Luis y Córdoba presenten una mayor probabilidad de temperaturas invernales superiores a las habituales. En el resto del territorio esa probabilidad es ligeramente menor, aunque sigue siendo elevada. Solo la franja Este del país, desde la provincia de Buenos Aires hasta Santa Cruz, aparece en gris en el mapa, una señal que indica ausencia de anomalías significativas.

Si se observan las precipitaciones, Misiones, Corrientes, parte de Formosa, Chaco, el este de Santa Fe, Río Negro, Chubut y Santa Cruz presentan una probabilidad superior al 50% de registrar lluvias por encima de los valores normales. Otras zonas, como San Juan, Neuquén y la región cordillerana de Río Negro, Chubut y el noreste de Santa Cruz, muestran probabilidades que alcanzan el 45%.

Para el caso del AMBA y gran parte del resto de la provincia de Buenos Aires también se esperan precipitaciones por encima de lo normal. Esto significa que los acumulados podrían superar los valores promedio para el trimestre. Sin embargo, el informe aclara que esta proyección no contempla la intensidad de los eventos. En otras palabras, que se espere más lluvia no implica necesariamente más tormentas intensas ni un mayor riesgo de inundaciones. Lo que se proyecta es una mayor cantidad de agua acumulada.

De acuerdo con el documento, las provincias del NOA y la región de Cuyo atraviesan actualmente la estación seca. Si bien el reporte no señala anomalías de precipitación para esas zonas, distintos estudios científicos vienen advirtiendo sobre una tendencia a la disminución de las lluvias durante los últimos 15 años. Los especialistas denominan a este fenómeno “megasequía”. Precisamente en esa región también se concentra el pronóstico de mayores anomalías de temperatura del país, con valores que podrían ubicarse por encima de los normales para la época.

Anomalías por calor en el territorio nacional durante el final del invierno SMN

Alerta temprana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este miércoles 1 de julio ingresará un frente frío que se mantendrá durante los próximos días. Además, emitió alertas amarillas y naranjas por tormentas, vientos fuertes y nevadas.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, la advertencia de nivel amarillo por frío extremo alcanza a Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Salta, La Rioja, Catamarca, San Juan, San Luis, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut. En Mendoza, la alerta se elevó a nivel naranja, por lo que se recomienda extremar las medidas de cuidado y seguir las indicaciones de las autoridades.

Estas condiciones pueden resultar peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo, como niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas. En esas zonas, las temperaturas mínimas podrían descender hasta los 0° o 3°, según la región afectada.

Alerta temprana del primero de julio por heladas y nevadas SMN

Ola polar en la Argentina

Tras un fin de semana con temperaturas levemente sobre la media de las últimas semanas, julio trae un nuevo descenso de la térmica de forma sostenida. Esto, sumado al ingreso de un frente de aire polar, podría derivar en una ola polar que afectará a varias regiones del país, incluida la provincia de Buenos Aires.

En las últimas semanas, las mínimas estuvieron entre los 0 y los 8 grados, mientras que las máximas no superaron los 15 °C. El domingo por la noche ingresó un nuevo frente frío que cruzó el país y dejó algunas lluvias aisladas que afectaron al territorio bonaerense. Este fenómeno arrastró una masa de aire polar que recrudecerá las temperaturas a partir de este lunes.

Incluso se prevé que esto provoque lo que será, hasta el momento, el día más frío del año. Según anticipó el sitio especializado Meteored, el jueves 2 de julio habrá temperaturas de hasta 10 grados por debajo de los valores normales en una franja grande del territorio nacional.

Cuándo llega la ola polar a Buenos Aires (Fuente: Fabián Marelli - Archivo LN)

El sitio especializado detalló que el pico del episodio polar se dará entre el miércoles y el jueves, con mínimas cercanas a los -2 °C en sectores de La Pampa y el norte patagónico; alrededor de -1 grado en Córdoba y en San Juan; y al menos 2 °C en Rosario y Buenos Aires.

El norte del país también se verá afectado. Salta tendrá apenas 2°C y Tucumán cerca de 7°C, con la temperatura más alta de todo el país. En la Patagonia, si bien el frente afectó durante el fin de semana con nevadas en la alta cordillera de Neuquén y Río Negro, las condiciones frías se mantendrán durante toda la semana. El frente polar es tan intenso que se extenderá más allá de la frontera argentina y alcanzará a Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil.

En este marco, entre el miércoles y el jueves aumentará la chance de eventos de nieve generalizada en todo el oeste argentino, con nieve cerca de las ciudades de Mendoza, San Juan y las capitales de las provincias del noroeste argentino. Incluso, según anticipó Meteored, se esperan nevadas débiles en el sudeste bonaerense.