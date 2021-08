Provincia: convocaron a 850.000 personas para combinar dosis en una campaña con demoras

LA PLATA.- En la provincia, 1,3 millones de personas esperan completar el esquema de vacunación con la Sputnik V hace más de tres meses, que es el plazo recomendado entre dosis. Ante la falta del segundo componente del producto ruso, la estrategia oficial es combinar fármacos de diferentes laboratorios. De ese número, el gobierno bonaerense, convocó a 850.000 para recibir la segunda aplicación. Aún resta citar a 470.000. Hoy, la convocatoria recibió una alta aceptación: solo el 17% canceló el turno a la espera de recibir la misma vacuna como segunda dosis, según datos del Ministerio de Salud.

En el Estadio Único Diego Maradona, una de las postas de vacunación en esta ciudad, había, por un lado, expectativa y alivio entre los que fueron hoy a recibir la segunda dosis. Y por otro, malestar, quejas y reclamos por los atrasos. Hasta allí llegaban los que habían recibido un mensaje, a través de la app Vacunate o correo electrónico, en el que se les advertía que la segunda aplicación disponible es de Moderna, pese a que en sus registros recibieron el primer componente de Sputnik V. Los usuarios de la aplicación podían optar por aceptar o cancelar el turno a la espera de la disponibilidad de otra vacuna.

“Buen día. ¿Sabe que la combinación es con Moderna?”, se les informaba a los que se decidieron y llegaron hasta el estadio. “El segundo componente de la Sputnik V va a demorarse”, se les advertía a los que dudaban sobre la nueva estrategia de inoculación.

Rosa Miranda, de 77 años, fue una de las mujeres que optó por no esperar y vacunarse. “Me hubiera gustado que la segunda dosis también fuera de Sputnik. Pero me dijeron que podía elegir entre Moderna y AstraZeneca”, afirmó. A su lado, su hija, Alicia Fernández, de 55, aprovechó y se aplicó la primera dosis de Sinopharm, sin necesidad de sacar un turno.

Antonio Maldonado y Manuel Denis decidieron recibir la segunda dosis de Moderna pese a haberse aplicado el primer componente de Sputnik V. “Esperábamos desde el 28 de abril. No queremos seguir esperando”, señalaron a LA NACIÓN.

Carmen Urtizberea también aceptó combinar las dosis. Dijo sentirse contenta y confiada con la protección ofrecida por el fármaco.

Sin embargo, no todos los que esperaban en el Estadio Único estaban contentos. Gladys Pérez Calvo fue a buscar el comprobante de la aplicación de la primera dosis de AstraZeneca. Estaba furiosa. “La vacuna me dio vómitos y diarrea. Me dejó de cama. Gasté 5000 pesos en remedios. Ni loca me doy una segunda dosis”, dijo. Y afirmó que pocos días después de recibir la vacuna desarrolló síntomas que la llevaron a consultar al médico. “Mi doctor me dijo que fue por la vacuna”, se lamentó.

Yanina Caricato tampoco estaba contenta. Ella recibió la primera aplicación de AstraZeneca el 3 de junio pasado. Un mes después tuvo Covid-19. Y cuando le llegó el turno para aplicarse la segunda dosis no pudo porque tuvo una recaída. Por eso, lo suspendió. Sin embargo, según contó, le aseguraron que podía acercarse a inocularse en otro momento. Hace una semana que recorre diferentes postas de vacunación para que le apliquen la segunda dosis de la vacuna de Oxford. “Tiene que recorrer vacunatorios y encontrar justo un lugar porque cada blíster trae diez dosis y los abren solo cuando están las diez personas”, se le informó en el Estadio Único. “Es una locura”, opinó la mujer que se fue ofuscada

Mientras tanto, el ministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak, envió un mensaje en su cuenta de Twitter: “Se terminaron de enviar 500.000 turnos para completar esquemas [otros 350.000 se mandaron hace unos días]. Todas y todos a revisar la app, la web y el mail. El agosto de las segundas dosis ya está en marcha”.

La demanda para completar los esquemas de vacunación será mayor en el corto plazo: de acuerdo a cifras oficiales, en la provincia10.287.306 personas recibieron una dosis de algún producto contra el Covid-19. Y solo 3.265.788 logró recibir los dos componentes. Es decir, hay una diferencia de siete millones.

