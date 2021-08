Qué síntomas de Covid suelen presentarse con más frecuencia en los niños

La variante delta de coronavirus ha encendido alarmas en todo el mundo. En principio, por su alta contagiosidad. Pero también, como está sucediendo en Estados Unidos, porque se ha registrado un incremento en las hospitalizaciones de menores de edad, un grupo etario que hasta ahora parecía menos afectados por el virus que los adultos. Y si bien aún no hay evidencias concluyentes, los médicos sospechan que la variante delta podría ser la causa.

Frente a esta situación, una de las preguntas que surgen es si los chicos pueden presentar síntomas distintos a los que se ven en los adultos. LA NACION consultó a especialistas para determinar cuáles deben ser las señales a las que los padres deberán prestarle especial atención.

El infectólogo y epidemiólogo Hugo Pizzi recuerda que la cepa original de Wuhan no causaba cuadros graves en los menores de edad o en las embarazadas, pero advierte que las nuevas variantes han complejizado la situación para esos grupos poblacionales, aunque siguen siendo los que menor riesgo corren frente a la enfermedad.

“El virus original a los chicos ni los tocaba, pero con la delta se ven fallas multisitémicas que pueden llegar a suceder incluso algunos días después de que le den el alta. Hay muchas cosas sobre el comportamiento de este virus que evidentemente aún ignoramos”, señala el especialista.

Por otra parte, Pizzi explica que no hay muchas diferencias en relación con los síntomas que atraviesan los adultos, pero advierte que en la población pediátrica podrían verse con más frecuencia los problemas gastrointestinales.

Consulta médica

Pablo Scapellato, infectólogo y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), advierte que el catarro, que puede ser un síntoma típico de esta época del año, también podría vincularse con el coronavirus.

“En general, en los chicos se ven los mismos síntomas, pero hay que prestarle atención a síntomas como el catarro que también pueden obedecer al Covid. Lo recomendable siempre es hacer una consulta médica, porque sucede que muchos van y se hisopan cuando no es el momento de hacerlo y se toman decisiones incorrectas por hisopados mal hechos. De todos modos, en términos generales los chicos no suelen atravesar cuadros graves”, indica Scapellato.

En tanto, Martín Stryjewski, jefe de Internación de Cemic y miembro de la (SADI), también destaca que por el momento los menores de edad en la Argentina y el mundo no suelen atravesar cuadros graves.

“Los síntomas suelen ser los mismos. Si empieza a circular más la delta en el país habrá que ver si los contagios suben y eso se traslada, o no, a las internaciones. Lo que se ha visto es que los chicos no suelen atravesar cuadros graves. También hay que ver si la delta pasa a ser la variante predominante; tal vez eso no suceda. De hecho se esperaba que pase eso con la variante británica y al final la que predominó fue la de Manaos”.